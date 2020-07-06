Из-за переноса ВНО выпускники стали получать повестки в армию - Минобразования просит Минобороны про отсрочку призыва

Министерство образования и науки обратило внимание на то, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию. Это произошло из-за того, что внешнее независимое тестирование в 2020 году из-за карантина перенесли на август. А перед этим президент Владимир Зленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.

Традиционно выпускники, которые не поступили в высшие учебные заведения летом, попадали под осенний призыв. Теперь украинским юношам 18 лет и старше, которые в этом году закончили учебные заведения, повестки приносят на полгода раньше. Если их призовут, то это фактически лишит их возможности продолжить обучение и повысить образовательно-квалификационный уровень.

В связи с этим Министерство образования обратилось к Министерству обороны с просьбой предоставить таким выпускникам отсрочку до осени, если они не поступят в вузы.

"Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август месяц, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения

по призыву указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продлят свое обучение", - сказано в письме, подписанном в.о. главы МОН Сергеем Шкарлетом.

"Ситуация, которая сложилась в 2020 году, с параллельным проведением вступительной и призывной кампании, вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах по одинаковой категории лиц", - констатировали в МОН.

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