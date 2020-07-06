Из-за переноса ВНО выпускники стали получать повестки в армию - Минобразования просит Минобороны про отсрочку призыва
Министерство образования и науки обратило внимание на то, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию. Это произошло из-за того, что внешнее независимое тестирование в 2020 году из-за карантина перенесли на август. А перед этим президент Владимир Зленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.
Традиционно выпускники, которые не поступили в высшие учебные заведения летом, попадали под осенний призыв. Теперь украинским юношам 18 лет и старше, которые в этом году закончили учебные заведения, повестки приносят на полгода раньше. Если их призовут, то это фактически лишит их возможности продолжить обучение и повысить образовательно-квалификационный уровень.
В связи с этим Министерство образования обратилось к Министерству обороны с просьбой предоставить таким выпускникам отсрочку до осени, если они не поступят в вузы.
"Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август месяц, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения
по призыву указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продлят свое обучение", - сказано в письме, подписанном в.о. главы МОН Сергеем Шкарлетом.
"Ситуация, которая сложилась в 2020 году, с параллельным проведением вступительной и призывной кампании, вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах по одинаковой категории лиц", - констатировали в МОН.
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Опять пошутил ..
А ТЕПЕРЬ ЕМУ ЗАХОТЕЛОСЬ ЧТО БЫ НЕ ИМ ВЫРАЩЕННЫЕ ДЕТИ ЗА ДАРОМ ЕГО (депутатов... алигархов... чиновников-воров...) ЗАЩИЩАЛИ!???
- нанимайте контрактников для вашей защиты!
- КОЗЛЫ !!!
заставляет мальчиков ми-ми Родину защищать, да?
Пичалька...
твой всё разокрал и на народные надежды насрал!
сразу видно что за Зе..
Я думаю Зеля, когда его прижмут даст приказ пойти в наступление на широком фронте ради своего рейтинга...
Так что готовьтесь рыть окопы...
- Когда опустевшая казна его прижмет = он всех воров -попередников посадит а конфискованное вернет в бюджет.
Сейчас ЗЕ пока не разозлилось.
да пускай оно сажает, мне то что...
только мне кажется не разозлится оно
ее забивают под лавку все глубже и глубже...
другие рулят...
А оно, может разозлиться или только пукнуть?
видишь как истерит...
хочет что бы вместо его сынули служил кто то другой...
- своего и отправляй...
это я не разглядел...
и еще... - у этой мадам дома вышиванок нет..
она одалживает, когда начальство требует одеть на официальное мероприятие...
В этом случае на фронте будут все... и стар и млад!
Неужели не понятно?
Не будет на войне только мажоров...
ну конечно же понятно!
Вай как понятно!
ОЙ как понятно!
Понятно ТАК, что аж оргазмирую!!!
- Из-за зрения. Вот ты, например, видишь гвоздик? Вон там!
- Где?
- Ну вон там!
- А-а, вижу!
- А я - нет!..