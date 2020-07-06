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Новости Вступительная кампания
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Из-за переноса ВНО выпускники стали получать повестки в армию - Минобразования просит Минобороны про отсрочку призыва

Из-за переноса ВНО выпускники стали получать повестки в армию - Минобразования просит Минобороны про отсрочку призыва

Министерство образования и науки обратило внимание на то, что выпускники училищ, колледжей и других учебных заведений стали получать повестки в армию. Это произошло из-за того, что внешнее независимое тестирование в 2020 году из-за карантина перенесли на август. А перед этим президент Владимир Зленский подписал указ о переносе весеннего призыва на май-июль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.

Традиционно выпускники, которые не поступили в высшие учебные заведения летом, попадали под осенний призыв. Теперь украинским юношам 18 лет и старше, которые в этом году закончили учебные заведения, повестки приносят на полгода раньше. Если их призовут, то это фактически лишит их возможности продолжить обучение и повысить образовательно-квалификационный уровень.

В связи с этим Министерство образования обратилось к Министерству обороны с просьбой предоставить таким выпускникам отсрочку до осени, если они не поступят в вузы.

"Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август месяц, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения

по призыву указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продлят свое обучение", - сказано в письме, подписанном в.о. главы МОН Сергеем Шкарлетом.

"Ситуация, которая сложилась в 2020 году, с параллельным проведением вступительной и призывной кампании, вызывает большой общественный резонанс, а также создает коррупционные риски, поскольку привела к возможности принятия различных решений на местах по одинаковой категории лиц", - констатировали в МОН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС

Автор: 

вступительная кампания (288) призыв (743) выпуск (91)


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Топ комментарии
+13
Клас!
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06.07.2020 22:15
+8
а)))))))...так вот оно что? ))))))))))
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06.07.2020 22:16
+8
а кто не сдает ВНО, сразу зачисляются в ВУЗ
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06.07.2020 22:19
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Клас!
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06.07.2020 22:15 Ответить
Зробили себе разом!
https://censor.net/news/3198534
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07.07.2020 11:35 Ответить
Все вірно, але це не стосується підрозділів Нац. гвардії. Де призовний вік починається з 18 років.
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07.07.2020 11:46 Ответить
а)))))))...так вот оно что? ))))))))))
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06.07.2020 22:16 Ответить
Ой.......😬
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06.07.2020 22:19 Ответить
а кто не сдает ВНО, сразу зачисляются в ВУЗ
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06.07.2020 22:19 Ответить
Багатії,та й ті в яких хоча би є декілька тисяч доларів в сім'ї,як не йшли в армію,так і йти не будуть.В нас призовна армія для кріпаків,як і в братів московитів,з якими в нас війна.
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06.07.2020 22:19 Ответить
Так ослик зуб давал что до 20ти призывают только довольно ...
Опять пошутил ..
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06.07.2020 22:23 Ответить
Хоть что-то с зеленой шмаркли хорошее - призыв.
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06.07.2020 23:55 Ответить
пацаны, токо чур на первом году джавелины на время - не разбирать !
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06.07.2020 22:25 Ответить
нехай починають з гранат з ргд 5 чи ф1, а потім і до ргн та рго дійдуть.
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06.07.2020 22:30 Ответить
так сейчас год только служат
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06.07.2020 22:32 Ответить
государство грабило... грабило своих граждан. Граждане своих детей лечили... учили... за свой счет ничего не имея на это от государства...
А ТЕПЕРЬ ЕМУ ЗАХОТЕЛОСЬ ЧТО БЫ НЕ ИМ ВЫРАЩЕННЫЕ ДЕТИ ЗА ДАРОМ ЕГО (депутатов... алигархов... чиновников-воров...) ЗАЩИЩАЛИ!???
- нанимайте контрактников для вашей защиты!
- КОЗЛЫ !!!
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06.07.2020 22:29 Ответить
не оправдал Зеля ваши надежды, да?
заставляет мальчиков ми-ми Родину защищать, да?
Пичалька...
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06.07.2020 22:34 Ответить
если мой не оправдал то твой ...
твой всё разокрал и на народные надежды насрал!
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06.07.2020 22:47 Ответить
изящно пишите...

сразу видно что за Зе..
Я думаю Зеля, когда его прижмут даст приказ пойти в наступление на широком фронте ради своего рейтинга...
Так что готовьтесь рыть окопы...
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06.07.2020 22:51 Ответить
Не тем местом думаешь
- Когда опустевшая казна его прижмет = он всех воров -попередников посадит а конфискованное вернет в бюджет.
Сейчас ЗЕ пока не разозлилось.
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06.07.2020 22:59 Ответить
"Сейчас ЗЕ пока не разозлилось" -
да пускай оно сажает, мне то что...
только мне кажется не разозлится оно
ее забивают под лавку все глубже и глубже...
другие рулят...
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06.07.2020 23:02 Ответить
Зелупень "пока не разозлилось"?
А оно, может разозлиться или только пукнуть?
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07.07.2020 00:01 Ответить
вот когда в твой дом придут козлы породы "кацап обыкновенный " я потом хотел бы тебя послушать
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06.07.2020 22:36 Ответить
вообще то это она...
видишь как истерит...
хочет что бы вместо его сынули служил кто то другой...
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06.07.2020 22:42 Ответить
умный?
- своего и отправляй...
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06.07.2020 22:53 Ответить
да понятно что лучше чужой ребенок но не ее - ее ребенок в поддержку раз год в вышиванке походит так сказать патриот а то что это она я прекрасно знаю , как по твоему я должен был написать ?
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06.07.2020 22:53 Ответить
да нет, все нормально написал...
это я не разглядел...
и еще... - у этой мадам дома вышиванок нет..
она одалживает, когда начальство требует одеть на официальное мероприятие...
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06.07.2020 22:58 Ответить
ну не знаю , я у нее в бельевом шкафу не рылся (не мой профиль ) да и не в вышиванке дело , если честно то ее у меня то же нет , вот у меня бывший зять - лоб здоровый в 14 году бегал в вышиванке чуть ее на груди у себе не рвал , а потом подцепил где то кацапку и уехал жить в россию - а я без вышиванки в 14 год по мобилизации отбыл на пятом десятке жизни
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06.07.2020 23:13 Ответить
где ж их взять контрактников- то, они ведь всемя 4,5 батальонами в раде неприкосновенно и во благо трудятся не прикладая сил...
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06.07.2020 22:38 Ответить
и да "срочников " на восток не посылают так что не ной
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06.07.2020 22:38 Ответить
вот пусть ихних детей "срочников" повытягивают с ночных клубов и англий разных и не посылают !
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06.07.2020 22:51 Ответить
да пусть по вытягивают я только за - но так всегда было что верхушка власти всегда (за редким исключением ) пытались избавить своих чад от солдатской лямки - при совке , на том же "западе" в тех же США (пока у них был призыв) - и что теперь ? Ну давай откроем границы чего уж там ? Тем более не на войну их забирают а практически в летний лагерь для повзрослевших детей и ни чего тут плохого я не вижу и только мне не нужно рассказывать про зря потеряный год
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06.07.2020 23:03 Ответить
Когда российские войска попрут на Украину то это не будет рассматриваться как "гражданская между усобица" ! Это будет ВОЙНА и военное положение!
В этом случае на фронте будут все... и стар и млад!
Неужели не понятно?
Не будет на войне только мажоров...
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06.07.2020 23:13 Ответить
нет не понятно - призыв в армию у нас сейчас осуществляться не для то го что бы отправить твое чадо "в окопы под вражеские пулеметы " а для увеличения мобилизационного резерва - что бы юные будущие герои защитники в случае мобилизации хоть приблизительно знали что делать - вот теперь понятно ?
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06.07.2020 23:20 Ответить
ага... да...
ну конечно же понятно!
Вай как понятно!
ОЙ как понятно!
Понятно ТАК, что аж оргазмирую!!!
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06.07.2020 23:35 Ответить
ну хоть какая то польза
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06.07.2020 23:52 Ответить
Да вы бежать будете дальше чем видеть и хрен вы пойдете. Крым и долбасс я видел уже. Когда сослуживцы рассказывали как вы все от военкомов бегали.
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06.07.2020 23:57 Ответить
Из-за переноса ВНО выпускники стали получать повестки в армию - Минобразования просит Минобороны про отсрочку призыва - Цензор.НЕТ 1833
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06.07.2020 22:32 Ответить
Тю бле, а я думал - если гавнокомандувач четырижды уклонист - то призывать уже и не будут...
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06.07.2020 22:37 Ответить
Четырежды уклонист заставит служить стадо, которое, в надежде на откос, проголосовало за своего зеленого кумира
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06.07.2020 22:38 Ответить
и это прекрасно..
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06.07.2020 22:43 Ответить
Да хоть что-то с него хорошее.
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06.07.2020 23:58 Ответить
Через перенесення ЗНО випускники стали отримувати повістки в армію - Міносвіти просить Міноборони про відстрочку призову - Цензор.НЕТ 8585
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06.07.2020 23:07 Ответить
- Зебил, почему тебя не взяли в армию?

- Из-за зрения. Вот ты, например, видишь гвоз­дик? Вон там!

- Где?

- Ну вон там!

- А-а, вижу!

- А я - нет!..
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06.07.2020 23:10 Ответить
В армию космополиты сраные! В армию! Может армия очистит голову от зеленой паутины в голове!!1
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06.07.2020 23:51 Ответить
страна абсурдов и угребищных решений... дебилы, подготовьте парня к службе, дайте ему воинскую специальность, а потом призывайте...
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07.07.2020 01:34 Ответить
О! Прозрели. Типичная деятельность дебила. Сначала он активно пилит ветку, на которой сидит, а потом - о чудо! - упал и зашиб сраку. Кто бы мог подумать?
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07.07.2020 06:27 Ответить
В Законі України про Військовий обов'язок і військову службу вказано, що на строкову служби призивають з 20 років, а в Указі, що видав Зеленський - з 18 років. Я так розумію, що на місцях, всі діють виключно за Указом, тобто призивають з 18? І ніхто не звернувся до суду, щоб суд роз'яснив цю правову колізію - який законодавчий акт в даному випадку превалює - Закон чи Указ?
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07.07.2020 07:38 Ответить
Суд даже впровадження не откроет так как закон автоматом имеет высшую юр силу. Но военкому похер, юр. Образование в требованиях к его должности не значится. Похоже отлавливать...
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07.07.2020 08:34 Ответить
у воєнкома указа. Якщо він його не буде виконувати хоча б формально, йому навтикають пістонів, навіть якщо указ дібільний і підписаний дібілом. Я його можу зрозуміти.
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07.07.2020 10:01 Ответить
 
 