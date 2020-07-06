Трое мужчин во время пьянки избили нового знакомого до смерти и закопали его на кладбище на Киевщине, - полиция

Трех жителей Винницкой и Черниговской областей, один из которых был неоднократно судим, работники Вышгородского отдела полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Жительница города Вышгород на днях сообщила правоохранителям, что обнаружила на могиле сына на кладбище свежий грунт, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело молодого человека.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастны мужчины 19, 45 и 46 лет.

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"Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании мужчин возник конфликт с новым знакомым. Между ними произошла драка, во время которой трое нанесли телесные повреждения пострадавшему. Травмы оказались смертельными. В дальнейшем тело мужчины прикопали на кладбище, чтобы скрыть следы преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных производства - по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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