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Новости Силовики
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Трое мужчин во время пьянки избили нового знакомого до смерти и закопали его на кладбище на Киевщине, - полиция

Трое мужчин во время пьянки избили нового знакомого до смерти и закопали его на кладбище на Киевщине, - полиция

Трех жителей Винницкой и Черниговской областей, один из которых был неоднократно судим, работники Вышгородского отдела полиции задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Жительница города Вышгород на днях сообщила правоохранителям, что обнаружила на могиле сына на кладбище свежий грунт, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело молодого человека.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастны мужчины 19, 45 и 46 лет.

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"Установлено, что во время распития алкогольных напитков в компании мужчин возник конфликт с новым знакомым. Между ними произошла драка, во время которой трое нанесли телесные повреждения пострадавшему. Травмы оказались смертельными. В дальнейшем тело мужчины прикопали на кладбище, чтобы скрыть следы преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено два уголовных производства - по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Суд избрал для них меру пресечения - содержание под стражей.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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Автор: 

Киевская область (4153) Нацполиция (16498) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6492)


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Топ комментарии
+5
отбросы
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06.07.2020 22:24
+4
Окацапились дальше некуда !
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06.07.2020 22:38
+2
... и прибрались за собой.

Экологи, наверно.
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06.07.2020 22:18
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... и прибрались за собой.

Экологи, наверно.
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06.07.2020 22:18 Ответить
_ тупое быдло!
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06.07.2020 22:22 Ответить
отбросы
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06.07.2020 22:24 Ответить
Окацапились дальше некуда !
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06.07.2020 22:38 Ответить
Выпили - убили, жуть. Может пора вводить ограничение на продажу спиртного?
Похоже спаивание народа происходит специально, чтоб больше ни о чем не думали.
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06.07.2020 22:50 Ответить
Горбачёв уже вводил. Через шесть лет совок крякнулся...
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07.07.2020 01:33 Ответить
Горбачев вводил сухой закон, а ограничение, это например с 11.00 до 19.00 и только в супермаркетах, лицам достигшим 20 лет.
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07.07.2020 08:51 Ответить
Це якийсь пздць. Що в тих ненормальних в головах робиться? Це якісь виродки в людській подобі.
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06.07.2020 23:09 Ответить
більшість людей ще досі тварини і ще довго будуть
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07.07.2020 09:23 Ответить
оставление в опасности? это как? А не нанесение тяжких, приведших к смерти?
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06.07.2020 23:50 Ответить
Добре, що не відкопали і не познайомились.
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07.07.2020 00:53 Ответить
Ну и "правильно"! Нехер пить с кем попало!
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07.07.2020 06:21 Ответить
Де краще заховати листок? - У лісі (Gilbert Keith Chesterton)
Де краще заховати вбитого? - На цвинтарі.
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07.07.2020 06:51 Ответить
 
 