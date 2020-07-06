Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство

Полиция Харьковской области изменила квалификацию производства относительно нападения на представителя "одной из политических партий".

Расследование начиналось по признакам хулиганства, а теперь переквалифицировано на "покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Вынесено постановление о переквалификации уголовного преступления, открытого по факту нападения на 28-летнего гражданина. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту покушения на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в отношении мужчины 1992 года рождения. Указанный факт имел место 25 июня около 1:53 на улице Веснина в Харькове. Двое неизвестных напали на 28-летнего гражданина и причинили ему телесные повреждения", - говорится в публикации.

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Новая квалификация может привести к сроку до 15 лет или пожизненному лишению свободы.

"Следователями рассматривается несколько версий совершения уголовного преступления, в том числе из хулиганских побуждений, в связи с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего", - отмечается в сообщении.

Полиция не называет имени пострадавшего и названия партии, однако обстоятельства дела указывают на избиение координатора партии блогера Анатолия Шария в Харькове 28-летнего Никиты Роженко. В результате Роженко попал в больницу. Об этом представители "Партии Шария" сообщили в ночь на 25 июня.

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