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Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство

Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство

Полиция Харьковской области изменила квалификацию производства относительно нападения на представителя "одной из политических партий".

Расследование начиналось по признакам хулиганства, а теперь переквалифицировано на "покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Вынесено постановление о переквалификации уголовного преступления, открытого по факту нападения на 28-летнего гражданина. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту покушения на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в отношении мужчины 1992 года рождения. Указанный факт имел место 25 июня около 1:53 на улице Веснина в Харькове. Двое неизвестных напали на 28-летнего гражданина и причинили ему телесные повреждения", - говорится в публикации.

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Новая квалификация может привести к сроку до 15 лет или пожизненному лишению свободы.

"Следователями рассматривается несколько версий совершения уголовного преступления, в том числе из хулиганских побуждений, в связи с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего", - отмечается в сообщении.

Полиция не называет имени пострадавшего и названия партии, однако обстоятельства дела указывают на избиение координатора партии блогера Анатолия Шария в Харькове 28-летнего Никиты Роженко. В результате Роженко попал в больницу. Об этом представители "Партии Шария" сообщили в ночь на 25 июня.

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Автор: 

нападение (2220) Нацполиция (16498) Харьков (7518) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+58
Уже слили сегодня запись..что петушарий сам заказал это 'нападение' за 5к баксов!

а как на Стерненко 3 раза нападали!так то было'хулиганство'
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06.07.2020 22:51
+39
Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство - Цензор.НЕТ 942
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06.07.2020 23:06
+29
https://sprotyv.info/video/sharij-zakazal-zhestokoe-izbienie-svoego-partijca-videodokazatelstvo Шарий заказал жестокое избиение своего партийца.
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06.07.2020 22:51
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Правила форума Совет форумчан
Уже слили сегодня запись..что петушарий сам заказал это 'нападение' за 5к баксов!

а как на Стерненко 3 раза нападали!так то было'хулиганство'
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06.07.2020 22:51 Ответить
Так похоже, что покушение на убийство против тех, кого сам Шмарий и нанял для этого.
Если так, то беру свои слова обратно - отработали на отлично.
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06.07.2020 22:55 Ответить
Даже не удивлён.Им нужны пиар и раскрутка.Белая,чёрная тема без разницы,только,шоб они были в центре темы.Какая тема неважно,скандал,спас котёнка,убил старушку за червонец и т.п
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07.07.2020 00:05 Ответить
Петушарийцу Роженко такая рожа очень к лецу !!! ))) Гримёры постарались на ***** !
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07.07.2020 06:34 Ответить
https://sprotyv.info/video/sharij-zakazal-zhestokoe-izbienie-svoego-partijca-videodokazatelstvo Шарий заказал жестокое избиение своего партийца.
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06.07.2020 22:51 Ответить
Боти просто заполонили фейсбучик вашого прі-зі-дєнта і побитою мордою цього нікіти загадили все так, що просто не можливо читати коменти. Уже з тиждень.
=ґаспадін прі-зі-дент, кто за ета атвєтіт= ?
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06.07.2020 23:00 Ответить
Самое смешное, что за это должен ответить сам Шарий, который своих сосунков подставил под удар, натравив на азовцев.
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06.07.2020 23:04 Ответить
Я так понял - что это другой случай. Натравил - то в Житомире.
А в Харькове Шмарий САМ НАНЯЛ нападавших за 5 тысяч уе ради пиара.
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06.07.2020 23:06 Ответить
Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство - Цензор.НЕТ 296

Я бы назвал это явной провокацией и подставой.
Так что, где бы шариковцев не били, виноват в этом Шарий.
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06.07.2020 23:11 Ответить
То, что виноват шарий - бесспорно. Я написал, что он виноват в бОльшей степени, ибо сам является заказчиком нападения.
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07.07.2020 05:36 Ответить
А если еще спустить штаны и стать раком -то вобще куча нехороших статей будет или гимн московии при коитус не прокатит .....Не? Развели политических шутов всех мастей и видов и колупаемся в разновидностях г....на .
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07.07.2020 08:45 Ответить
Это инструкция петуШария своим сектантам-говноедам?)
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07.07.2020 09:11 Ответить
Ну типа да. Ему пофиг, что будет с теми, кто поет гимн Роиси. Ему главное, шоб в СМИ побольше шума было.
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07.07.2020 09:56 Ответить
От хай і товчуть його !
Йому ж не звикати, я так розумію.
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06.07.2020 23:12 Ответить
Кыш неладная!
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06.07.2020 23:04 Ответить
1. Я дуже ладна.
2. Не чіпай мене !
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06.07.2020 23:11 Ответить
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07.07.2020 00:00 Ответить
Мушу захищатися.
Але знаю, що на форумі є чоловіки, які за мене заступляться.
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07.07.2020 01:17 Ответить
Пасть прихлопни.
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06.07.2020 23:59 Ответить
Ну от і "атвєтіт" сам шарій.
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06.07.2020 23:04 Ответить
не зря шарик гавно у шута списдил
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06.07.2020 23:02 Ответить
Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство - Цензор.НЕТ 942
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06.07.2020 23:06 Ответить
в связи с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего", - отмечается в сообщении=

========================================
це вже сьогодні так називається робота колаборанта за гроші на сепаратизм ? Політічєская дєятєльномть? Мусорня геть подуріла???
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06.07.2020 23:06 Ответить
так його головний пєтушарій і замовив, може у них така домовленість
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07.07.2020 07:43 Ответить
Согласен , шариёвец правильно обвиняется в попытке убийства, а по черепу получил в порядке самообороны.... Шариёвцу - 10 лет колонии без права на амнистию....
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06.07.2020 23:06 Ответить
Интересно, что будет делать Шариков, когда его адептов начнут реально убивать?
Не на камеры конечно, а просто будут находить время от времени на свалках их части.
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06.07.2020 23:06 Ответить
А Вы , как будете воспринимать убийства людей без суда и следствия безработными?
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07.07.2020 09:02 Ответить
людей???? а, ну да, физиологически они люди, они ведь едят, какают, дышат воздухом, значит - люди. Хотя собаки и свиньи делают то же самое, а их ты людьми почему-то не называешь. Ты что, ненавидишь собак и свиней?
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07.07.2020 09:32 Ответить
Убийства врагов буду воспринимать однозначно позитивно.
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07.07.2020 09:57 Ответить
Т.е. Вы за убийства людей без суда и следствия?
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07.07.2020 19:58 Ответить
За раскачивание ситуации в Украине каждый ответит, всему свое время, за оскорбление представителей власти тоже.
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06.07.2020 23:07 Ответить
Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство - Цензор.НЕТ 1271
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06.07.2020 23:11 Ответить
что будет делать Шариков,

Готовиться встретится с Бузыной. Ни кто ему это не простит. Этакой шакал Тараки в джунглях СМИ...
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07.07.2020 07:08 Ответить
Шарий сам заказал избиение, что бы хайпануть на резонансе..
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06.07.2020 23:08 Ответить
Перестаньте писать про него.Вы делаете ему рекламу.Полный игнор.
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06.07.2020 23:23 Ответить
Что ты мелешь, какая может быть реклама побитого Никиты Роженко и переквалификация статьи на более тяжелую?
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06.07.2020 23:27 Ответить
Последнее время эта шлюха много мелькает.Просто ***** в игнор.
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06.07.2020 23:34 Ответить
Это случайно не тот, который тут писал под ником "Алекс Роженко" ?
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07.07.2020 00:02 Ответить
Учитывая то, что сам мудак шмарий заказал нападение на подмудовка роженко ради рекламы - то это таки реклама.
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07.07.2020 05:39 Ответить
А напад на Стерненка (третій) - ***********. Так, зебіли?
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06.07.2020 23:30 Ответить
а боевики с броваров с АК это хулиганы? да, аваков?
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06.07.2020 23:30 Ответить
а боевики с броваров с АК это хулиганы? да, аваков?

То захисники інтересів деяких "ліц"...
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07.07.2020 07:10 Ответить
Сами его и заказали.
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06.07.2020 23:31 Ответить
да это было простое физическое замечание! какое там покушение
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06.07.2020 23:37 Ответить
ІмбИцили, вступайте в партію шмарія Він, ради свого піару, проплатить ваше каліцтво чи смерть.
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06.07.2020 23:40 Ответить
Сейчас - Зе! Следующая остановка - Шарій!
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06.07.2020 23:57 Ответить
Вот что значит вата вернулась во власть.
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07.07.2020 00:00 Ответить
ну плохо, что только избили.
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07.07.2020 00:06 Ответить
Иногда лучше промолчать, чем показать себя дебилом!
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07.07.2020 00:22 Ответить
У тебя видимо не получается.
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07.07.2020 00:34 Ответить
откуда же вы такие беретесь, тьфу
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07.07.2020 01:41 Ответить
там де нормальні люди, на відміну від тебе, пєтушарік, тобі
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07.07.2020 07:44 Ответить
Круче чем при ялынковиче! Избивать дубинками в метро - законопослушное поведение,а морду набили - покушение на убийство!
При ссыкуне криворагульном даже мультик - покушение.
При ялынковиче - яйцо брошеное хулиганством считали.
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07.07.2020 00:40 Ответить
Точно - вам ведь, тупорылым, от толика не нужны никакие доказательства - вам достаточно, чтобы брехун толик подперднул "эта фейк" - и все - вы уже поверили.
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07.07.2020 05:41 Ответить
Толик уже развеял фейки нацгадов.

Та да,особенно когда в 2014 году вещал с Донецка!...
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07.07.2020 07:12 Ответить
💨💨💨а-а-а-а, старайся дальше, не забывай тужиться.
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07.07.2020 08:47 Ответить
Шариків треба гоняти по темних провулках із гарним дубцем !

тільки так можна загнати псятину у будку
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07.07.2020 01:53 Ответить
ОпустиВату, сафарі на пєтушарів
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07.07.2020 07:46 Ответить
Не хоче півень до бузини , сидить в Європі ! Подивишся - тупий пі..р , а живуче , хитре падло . Правда , без чужого бабла давно б забули про це гі..о . Шаріков , приїдь , чекаємо !
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07.07.2020 06:43 Ответить
єто то пєтушарійське лайно, що було побите гумовим члєном із секс шопа?
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07.07.2020 07:14 Ответить
Так, шарій же сам цю кашу заварив. Цікаво чи сяде він по цій статті?
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07.07.2020 08:31 Ответить
А если еще спустить штаны и стать раком -то вобще куча нехороших статей будет или гимн московии при коитус не прокатит .....Не? Развели политических шутов всех мастей и видов и колупаемся в разновидностях г....на .
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07.07.2020 08:47 Ответить
Чего его все так ссутся? Вот кума Путина никто не трогает.
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07.07.2020 09:04 Ответить
Шарік і Рюкзаков два петушари!!!
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07.07.2020 09:12 Ответить
Україна - країна для українофобів.
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07.07.2020 13:36 Ответить
Я давно подозревал что вся деятельность прорашенской ваты не возможна без авакянской крыши!!!!
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07.07.2020 18:45 Ответить
 
 