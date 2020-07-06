Полиция переквалифицировала дело о нападении на представителя партии Шария Роженко в Харькове с хулиганства на покушение на убийство
Полиция Харьковской области изменила квалификацию производства относительно нападения на представителя "одной из политических партий".
Расследование начиналось по признакам хулиганства, а теперь переквалифицировано на "покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Вынесено постановление о переквалификации уголовного преступления, открытого по факту нападения на 28-летнего гражданина. Следственным управлением ГУНП в Харьковской области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту покушения на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в отношении мужчины 1992 года рождения. Указанный факт имел место 25 июня около 1:53 на улице Веснина в Харькове. Двое неизвестных напали на 28-летнего гражданина и причинили ему телесные повреждения", - говорится в публикации.
Новая квалификация может привести к сроку до 15 лет или пожизненному лишению свободы.
"Следователями рассматривается несколько версий совершения уголовного преступления, в том числе из хулиганских побуждений, в связи с политической и профессиональной деятельностью потерпевшего", - отмечается в сообщении.
Полиция не называет имени пострадавшего и названия партии, однако обстоятельства дела указывают на избиение координатора партии блогера Анатолия Шария в Харькове 28-летнего Никиты Роженко. В результате Роженко попал в больницу. Об этом представители "Партии Шария" сообщили в ночь на 25 июня.
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а как на Стерненко 3 раза нападали!так то было'хулиганство'
Если так, то беру свои слова обратно - отработали на отлично.
=ґаспадін прі-зі-дент, кто за ета атвєтіт= ?
А в Харькове Шмарий САМ НАНЯЛ нападавших за 5 тысяч уе ради пиара.
Я бы назвал это явной провокацией и подставой.
Так что, где бы шариковцев не били, виноват в этом Шарий.
Йому ж не звикати, я так розумію.
2. Не чіпай мене !
Але знаю, що на форумі є чоловіки, які за мене заступляться.
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це вже сьогодні так називається робота колаборанта за гроші на сепаратизм ? Політічєская дєятєльномть? Мусорня геть подуріла???
Не на камеры конечно, а просто будут находить время от времени на свалках их части.
Готовиться встретится с Бузыной. Ни кто ему это не простит. Этакой шакал Тараки в джунглях СМИ...
То захисники інтересів деяких "ліц"...
При ссыкуне криворагульном даже мультик - покушение.
При ялынковиче - яйцо брошеное хулиганством считали.
Та да,особенно когда в 2014 году вещал с Донецка!...
тільки так можна загнати псятину у будку