От теплового удара умерли два человека, работавшие в полях на Херсонщине, - СМИ

Тело 25-летней женщины нашли в поле в Белозерском районе Херсонской области. 39-летний мужчина умер прямо за рулем комбайна в Голопристанском районе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Херсон.НЕТ.

Тело женщины нашли в поле между селами Антоновка и Садово. Медики констатировали смерть от теплового удара.

Второго погибшего от жары - 39-летнего мужчину - нашли за рулем комбайна на въезде в Приморское.

В Херсонской области уже несколько дней держится аномальная жара. Температура воздуха достигла отметки 40−42 °С.

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