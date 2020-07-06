Изменения в Конституцию в части децентрализации предусматривают единые параметры для всей Украины, - "слуга народа" Костин
Законопроект об изменениях в Конституцию Украины предусматривает единые параметры децентрализации для всех регионов страны.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске Андрей Костин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы понимаем, что вопрос децентрализации важен для всего украинского общества, и параметры этой децентрализации будут едиными для всей Украины", - сказал Костин в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Депутат добавил, что данный законопроект, который является частью обязательств Украины по Минским протоколам, сейчас находится на обсуждении различных членов гражданского общества, ассоциаций представителей местного самоуправления в рамках рабочей группы и после завершения консультаций он будет внесен в Верховную Раду.
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фуйло требует от вислюка внесение изменений, а слуги урода берут под козырек и начинают разговор о некоей "децентрализации".
Достаточно вспомнить как "случайно меняются" законы между первым и вторым чтением.. по пути из одного кабинета в другой.
На сайті Верховної Ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69060 з'явився законопроєкт із промовистою назвою «Закон про народовладдя через всеукраїнський референдум», який було подано президентом України Володимиром Зеленським.
Для початку мусимо згадати, що тема референдуму - це постійний наратив проросійський сил в Україні. Про нього завжди згадують, коли говорять, скажімо, про вступ до НАТО чи про інші питання, якими можна розділити країну і отримати на цьому політичні дивіденди.
Ухвалення закону про референдум було однією з передвиборчих обіцянок тоді ще кандидата на посаду президента Володимира Зеленського, тож поява такого законопроєкту дасть змогу говорити про те, що президент дотримується свого слова. Окрім того, це може збільшити рейтинг політичної сили Зеленського, «Слуги народу», на осінніх місцевих виборах. І в разі ухвалення цього законопроєкту можна буде постійно тримати високий градус громадського зацікавлення, оголошуючи референдуми з політичними гаслами, якими можна тримати в тонусі власний електорат.
Але, цей законопроєкт суперечить Конституції України, адже у ньому міститься низка норм, що обмежують учасників процесу референдуму. Та і запровадження електронної форми референдумів Конституційним судом України теж може бути визнаним неконституційним.
Якщо такий законопроєкт все ж таки буде ухвалено, і Конституційний суд затягне розгляд питання про його конституційність, або і взагалі не постане такого питання, існує низка великих небезпек для держави.
Наприклад, в обгортці «миру» на всенародному референдумі може бути ухвалена фактична капітуляція у війні з Росією. Так само через референдум чинна влада може спробувати протягнути позаблоковий статус для України.
Україна не готова до ухвалення закону про референдум. Для цього нам потрібно перемогти у війні з Росією, повернути окуповані території і підвищити загальну грамотність населення.
А с сотню тысяч чиновников взяточников, ментов, таможенников и т. д. тоже олигархи поставили?
Насамперед тому, що по свинськи можуть жити лише свині. З того все й починається. В результаті - лишаються лише свині. А між свинями - ті, у яких харя більша.
Я предпочитаю другую.
Народ это солёные огурцы, Украина - бочка для солёных огурцов.
Сколько не перемешивай, не выбирай и даже если в бочку кинуть свежий огурец то он быстро станет солёным. Так понятно?
Нет, не надо перекручивать факты - не 73%.
73% это цифра среди тех, кто пришли на выборы президента.https://censor.net/user/454062
Як роздавати, то вже всю Україну !