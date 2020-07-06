Изменения в Конституцию в части децентрализации предусматривают единые параметры для всей Украины, - "слуга народа" Костин

Законопроект об изменениях в Конституцию Украины предусматривает единые параметры децентрализации для всех регионов страны.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске Андрей Костин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем, что вопрос децентрализации важен для всего украинского общества, и параметры этой децентрализации будут едиными для всей Украины", - сказал Костин в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Депутат добавил, что данный законопроект, который является частью обязательств Украины по Минским протоколам, сейчас находится на обсуждении различных членов гражданского общества, ассоциаций представителей местного самоуправления в рамках рабочей группы и после завершения консультаций он будет внесен в Верховную Раду.

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