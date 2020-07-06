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Изменения в Конституцию в части децентрализации предусматривают единые параметры для всей Украины, - "слуга народа" Костин

Изменения в Конституцию в части децентрализации предусматривают единые параметры для всей Украины, -

Законопроект об изменениях в Конституцию Украины предусматривает единые параметры децентрализации для всех регионов страны.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске Андрей Костин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем, что вопрос децентрализации важен для всего украинского общества, и параметры этой децентрализации будут едиными для всей Украины", - сказал Костин в понедельник в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Депутат добавил, что данный законопроект, который является частью обязательств Украины по Минским протоколам, сейчас находится на обсуждении различных членов гражданского общества, ассоциаций представителей местного самоуправления в рамках рабочей группы и после завершения консультаций он будет внесен в Верховную Раду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников

Автор: 

законопроект (3222) Конституция (2236) децентрализация (582) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+12
Вот если эти дилетанты ещё к Конституции дорвутся - точно дупа настанет..
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06.07.2020 23:08
+6
Изменения в Конституцию в части децентрализации предусматривают единые параметры для всей Украины, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 9301
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06.07.2020 23:09
+6
Вообще то в Украине маловато умных людей, а много овощей, примерно 73%.
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06.07.2020 23:19
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Вот если эти дилетанты ещё к Конституции дорвутся - точно дупа настанет..
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06.07.2020 23:08 Ответить
Россия, по сути, выдвинула ультиматум: Украина обязана разработать план внесения изменений в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить его до 6 июля на заседании Трехсторонней контактной группы.

фуйло требует от вислюка внесение изменений, а слуги урода берут под козырек и начинают разговор о некоей "децентрализации".
Достаточно вспомнить как "случайно меняются" законы между первым и вторым чтением.. по пути из одного кабинета в другой.
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06.07.2020 23:20 Ответить
Законопроєкт Зеленського про референдум. Що чекатиме Україну в разі його ухвалення?

На сайті Верховної Ради http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69060 з'явився законопроєкт із промовистою назвою «Закон про народовладдя через всеукраїнський референдум», який було подано президентом України Володимиром Зеленським.

Для початку мусимо згадати, що тема референдуму - це постійний наратив проросійський сил в Україні. Про нього завжди згадують, коли говорять, скажімо, про вступ до НАТО чи про інші питання, якими можна розділити країну і отримати на цьому політичні дивіденди.
Ухвалення закону про референдум було однією з передвиборчих обіцянок тоді ще кандидата на посаду президента Володимира Зеленського, тож поява такого законопроєкту дасть змогу говорити про те, що президент дотримується свого слова. Окрім того, це може збільшити рейтинг політичної сили Зеленського, «Слуги народу», на осінніх місцевих виборах. І в разі ухвалення цього законопроєкту можна буде постійно тримати високий градус громадського зацікавлення, оголошуючи референдуми з політичними гаслами, якими можна тримати в тонусі власний електорат.
Але, цей законопроєкт суперечить Конституції України, адже у ньому міститься низка норм, що обмежують учасників процесу референдуму. Та і запровадження електронної форми референдумів Конституційним судом України теж може бути визнаним неконституційним.
Якщо такий законопроєкт все ж таки буде ухвалено, і Конституційний суд затягне розгляд питання про його конституційність, або і взагалі не постане такого питання, існує низка великих небезпек для держави.

Наприклад, в обгортці «миру» на всенародному референдумі може бути ухвалена фактична капітуляція у війні з Росією. Так само через референдум чинна влада може спробувати протягнути позаблоковий статус для України.
Україна не готова до ухвалення закону про референдум. Для цього нам потрібно перемогти у війні з Росією, повернути окуповані території і підвищити загальну грамотність населення.
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07.07.2020 04:25 Ответить
Пока все правильно
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06.07.2020 23:08 Ответить
Изменения в Конституцию в части децентрализации предусматривают единые параметры для всей Украины, - "слуга народа" Костин - Цензор.НЕТ 9301
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06.07.2020 23:09 Ответить
Та взагалі то Україні не вистачає культури й культурності, а не децентралізації.
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06.07.2020 23:14 Ответить
Вообще то в Украине маловато умных людей, а много овощей, примерно 73%.
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06.07.2020 23:19 Ответить
Та що ж поробиш, якщо 30 років одні розумово відсталі при владі.
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06.07.2020 23:21 Ответить
Как они попали во власть? И откуда они, эти умственно отсталые взялись?
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06.07.2020 23:25 Ответить
олігархи поставили.
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06.07.2020 23:28 Ответить
Интересная позиция. Выходит народ вообще не при делах белый и пушистый.
А с сотню тысяч чиновников взяточников, ментов, таможенников и т. д. тоже олигархи поставили?
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06.07.2020 23:35 Ответить
Природний відбір то зветься - спрощено - коли золото з гівном перемішати - то гівно завжди спливе на гору.
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06.07.2020 23:36 Ответить
30 лет меняем власть, а говно всё не заканчивается, а наоборот всё вонючей и вонючей всплывает в верх. Выходит что говна намного больше чем золота. Или говно выбегает говно.
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06.07.2020 23:48 Ответить
це філософське питання. Гівно лопатами вигрібають, а не культивують, намагаючись з нього робити цукерки, як в Україні.
Насамперед тому, що по свинськи можуть жити лише свині. З того все й починається. В результаті - лишаються лише свині. А між свинями - ті, у яких харя більша.
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06.07.2020 23:51 Ответить
Мне не нравится аналогия с говном и свиньями.
Я предпочитаю другую.
Народ это солёные огурцы, Украина - бочка для солёных огурцов.
Сколько не перемешивай, не выбирай и даже если в бочку кинуть свежий огурец то он быстро станет солёным. Так понятно?
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07.07.2020 00:01 Ответить
Ні. Всі огірками бути не можуть. Як і гівном. Під огірками - точно золото. Нєфіг гнилі огірки таскати - від них уже не тільки Україну, а і всю Європу нудить.
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07.07.2020 00:04 Ответить
Це тільки козломордим тут на сайті так здається-залізли в чужий город по капусту,а там зашморг на роги.Незадача.
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07.07.2020 02:09 Ответить
https://censor.net/user/454062

Нет, не надо перекручивать факты - не 73%.
73% это цифра среди тех, кто пришли на выборы президента.https://censor.net/user/454062
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07.07.2020 04:32 Ответить
Никаких изменений в конституцию в угоду минским посиделкам и тёркам не должно быть....Иностранцы не должны лезть в НАШУ Конституцию. Пусть свои меняют и переписывают. Во время войны , вообще, нельзя трогать конституцию ни по каким вопросам....Для защиты страны от агрессора в конституции хватает всего.... А изменения нужны только кремлёвскому выродку для уничтожения Украины....
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06.07.2020 23:20 Ответить
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07.07.2020 04:33 Ответить
Приберіть свої зелені лапи від Конституції. Повідрубую.
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06.07.2020 23:26 Ответить
В тему - бачите - навіть клоуна зі стадом лохонутих ідіотів можна було замість Петі з патріотами і вишиватниками поставити - і мало що в економіці й загальному устрої змінилося. Та сама децентралізація, нескінчена стройка доріг, бардак і слабоуміє влади, прилюдний розпил бабла між своїми. Чого ж це так? Та тому, що, вульгарно виражаючись, одна й та сама какашка управляє Україною вже 30 років.
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06.07.2020 23:27 Ответить
Брешеш.
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06.07.2020 23:44 Ответить
Чиста правда, не воняй.
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06.07.2020 23:45 Ответить
Чергове зелене брехло з'явилось. на Цензорі.
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07.07.2020 01:49 Ответить
Та видно, й канадський флаг начепило
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07.07.2020 02:08 Ответить
Не позорь Канаду,бо прямо як попередник- під себе Конституцію,щоб стати реалізатором(Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору"),а народові зрадницькі мінські домовленності, антиконстуційні закони по призначенню ним аж 4-х суддів до КС,по відміні Чорнобильського закону,по перейменуванню УПЦ на ПЦУ,по судам присяжних і т.д.Та його ще у 2005-му треба було Ющеві https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html гнати,коли Козакові ПМР віддав ,виродок.
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07.07.2020 02:58 Ответить
Правильно, особых статусов у нас быть не должно, хватит и децентрализации.
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06.07.2020 23:32 Ответить
А чому би й ні !
Як роздавати, то вже всю Україну !
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06.07.2020 23:36 Ответить
Во время войны Конституцию не меняют.Тот кто этого хочет,нарушает Присягу депутата и должен быть заключён под стражу.Гибридно по ходу получается.Но каков квест таков ответ.Сами вырулили на эту гибридность из-за слабохарактерности,когда отказались назвать вещи своими именами.Тому, этого тадепута,гибридно лишить звания и определить гибридно в ИТК,по гибридно сформулированному делу,которое он в будущем почему то выйграет в ЕСПЧ у Украины.А почему?Да потому,що нема в ЕС гибридного права
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07.07.2020 00:39 Ответить
Не бреши,міняють ще й кардинально-реалізаторами по Конституції стають,диктаторами,як Порох.
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07.07.2020 03:02 Ответить
Зміни до Конституції в частині децентралізації передбачають єдині параметри для всієї України. Видно що це означає що у нас по всій Україні буде поголовна федералізація. І слідом за окупованою кремлем бандитською резервацією (лугандоніею - длнр). І натомість Української держави вже будуть безліч народних республік: ХНР, ОНР, ЗНР, ННР, ДНР- Дніпро ..... колоніальних кремлівських резервацій - бантустанов.
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07.07.2020 04:31 Ответить
кацапське лайно все одно не відчепиться від України. Тільки армія допоможе.
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07.07.2020 07:11 Ответить
Су#ки зелёные, даже и не думайте трогать Конституцию , вы там ещё не нагадили, дебилы...
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07.07.2020 11:43 Ответить
 
 