Мы изучаем возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбассе, как "беспрецедентный случай", - Резников

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Резников в эфире "Свобода слова"

Он отметил: "Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ.

Оказывается, они (ОБСЕ - ред.) имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно".

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