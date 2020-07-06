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Мы изучаем возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбассе, как "беспрецедентный случай", - Резников

Мы изучаем возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбассе, как

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на оккупированные Россией территории Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Резников в эфире "Свобода слова"

Он отметил: "Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ.

Оказывается, они (ОБСЕ - ред.) имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Франции в Украине о возможном размещении миротворцев ООН на Донбассе: "Мы весьма скептически настроены"

Автор: 

миротворцы (1168) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+10
Кажись, ниочемная трескотня...
Из ОСьЦЕ и наблюдатели херовенькие, представляю, какие из них миротворцы...
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06.07.2020 23:37
+10
кацапських "миротворців" під прикриттям ОБСЄ
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06.07.2020 23:40
+5
Резников вилизывает задницу касапам покруче своего шефа Ермака, собственно для этого и поставили.
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06.07.2020 23:32
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Та й при Порошенку казали, що ізучалі таку возможность.
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06.07.2020 23:32 Ответить
США - фсьо! Кіля, це бімба! Мы изучаем возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбассе, как "беспрецедентный случай", - Резников - Цензор.НЕТ 6838 или Азаров назвал Украину плацдармом Британии для агрессии против России https://riafan.ru/1289315-azarov-nazval-ukrainu-placdarmom-britanii-dlya-agressii-protiv-rossii?fbclid=IwAR3I9mRxK36B9GXf5aRMKKG3QO2IBtNABodu7bb4qZ3U0jwNl4-NBC2Smr0 https://riafan.ru/1289315-azarov-nazval-ukrainu-placdarmom-britanii-dlya-agressii-protiv-rossii
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06.07.2020 23:38 Ответить
Видать годы берут своё
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06.07.2020 23:42 Ответить
Азіров так каже, наче це щось погане...

Ми вивчаємо можливість введення миротворців ОБСЄ на Донбасі, як "безпрецедентний випадок", - Резніков - Цензор.НЕТ 137
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07.07.2020 07:36 Ответить
Было такое.И Порох крутил эту тему постоянно.
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06.07.2020 23:39 Ответить
Любимая тема для популистов!
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07.07.2020 07:12 Ответить
https://censor.net/user/442301,

Порох доказал, что нужно вводить миротворцев,
но в это время Зеленский увидел мир в глазах Путина и миротворцам дали отбой....
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07.07.2020 01:30 Ответить
Любимая тема для тех, кто ничего не делает для повышкения обороноспособности своей страны.
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07.07.2020 07:13 Ответить
Резников вилизывает задницу касапам покруче своего шефа Ермака, собственно для этого и поставили.
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06.07.2020 23:32 Ответить
кто их туда пустит?
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06.07.2020 23:33 Ответить
когда последний буй без соли будешь догрызать ,вопрос о пускании -непускании отпадет,как дурацкий...
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07.07.2020 10:13 Ответить
это вопрос номер два.
первый: а нахуа им вообще туда под пули лезть?
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07.07.2020 11:53 Ответить
Процедура эта длинная. Тянуться стояние войск ООН будет лет 10---и ничем не кончится. Но вишенка на тортик в другом---там будут в том числе и кацапские стоять. РФ член СовБеза ООН!
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06.07.2020 23:34 Ответить
Буря,
пусть сильнее грянет хорватская "Буря" !!!!
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07.07.2020 01:31 Ответить
в Сербской краине в это время были миротворцы
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07.07.2020 01:32 Ответить
Кажись, ниочемная трескотня...
Из ОСьЦЕ и наблюдатели херовенькие, представляю, какие из них миротворцы...
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06.07.2020 23:37 Ответить
кацапських "миротворців" під прикриттям ОБСЄ
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06.07.2020 23:40 Ответить
Бла, бла, бла. Ни о чем. Франция заявила, что этого не будет, к чему п#здеж.
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06.07.2020 23:45 Ответить
помечтать.
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07.07.2020 11:55 Ответить
Чего там изучать? РФ хочет и будет продолжать войну, агрессор на введение миротворцев не согласится.
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06.07.2020 23:47 Ответить
В "Мінських" мова про іншу організацію, а не про підкацапське ОБСЄ,
" ... достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию."
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06.07.2020 23:48 Ответить
изучаем.. ну-ну.. а ведь Мы могли эту тему Донбасса закончить еще в 2015 году - Победой, правда если бы нам не помешали любители Куйла при власти и в МО в Украине..
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06.07.2020 23:57 Ответить
рашист ,уже каски под собственный миротворческий -оккупационный контингент ОБСЕ перекрасил давно...
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07.07.2020 00:23 Ответить
В который раз говорю,смерть Кощея не в Домбабве,а в Крыме.Забудьте про Домбабве,бо це производная Крыма.Весь упор и мощь элит и диаспор Украины и их ближайших союзников должна идти на Крым
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07.07.2020 00:49 Ответить
Крим-скоріше проблема осман і москалів,хоч і українська територія зараз,але перші ним володіли вдвічі довше других,а от Донбас-це форпост-нехай миротворці стоять там з десяток років-це одвічна земля укрів.
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07.07.2020 03:52 Ответить
Де ти бачив Осман?Ататюрк, шо там с Катькой шлюхой договор перезаключил?Чисто не в не в курсах
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07.07.2020 04:52 Ответить
Питай на рідній українській мові,а не на одному з 67-и мов укрів- казламордом наречії Федорова,написаному у Львові.Історіям Карамзіних-42 рази переписаним під сруцню,як і лже-московитим самозванцям,ніби вони Руси с Кия-(русския)-не надаю уваги.
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07.07.2020 05:09 Ответить
Слухай,давай це Трампу скажешь,або якомусь туземцю с ножом на острове,який тебя збиреться посмакувати
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07.07.2020 05:20 Ответить
Вже краще.Собака,яка немає що робити-яйця лиже.Тут простіше us -сполучені штати uk-обєднане королівство ukr-унітарна київська русь.Москальщина -рашен федерейшен має статус-окупант.
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07.07.2020 05:31 Ответить
Тебе,шо STOP перед жiнкой поставь не зайдешь?
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07.07.2020 05:35 Ответить
What fucking STOP for pigs?Пізно вночі мов шакали на щоглу в Криму дерлися,аби свою аквафрешну тряпку повісити?Гидко відео дивитися,які вони сцикливі та вбогі іхтамнети.Недаром їхнього пупіна навіть тут кличуть ******.
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07.07.2020 05:50 Ответить
Да что там изучать?
миротворцы вообще должны гулять по Украине как у себя дома!
Тут много своих нужно усмирять и нанятых ботов и купленных демонстрантов и заряженных деньгами СМИ... и насильников полицейских...
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07.07.2020 02:58 Ответить
Згода.Особливо козломордих ботів московитих,які хочуть хаосу.
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07.07.2020 03:55 Ответить
Он отметил: "Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ.
Оказывается, они (ОБСЕ - ред.) имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально и юридически это возможно".Источник: https://censor.net/n3206460
мировой общественности был представлен доклад независимых военных и юридических экспертов, подготовленный под эгидой Евросоюза, о вооруженном конфликте в Южной Осетии. Глава международной комиссии по расследованию обстоятельств конфликта в Грузии Хайди Тальявини передала в в Брюссел доклад с выводами(2009 г)

сами авторы доклада утверждают, что расследование не ставило целью определить конкретных виновных в конфликте. Главной задачей экспертов было найти "причины и корни" этой войны, результатом которой стало отторжение от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.( 57 стран)

Организации Объединённых Наций входят 193 государства-члена и 3 государства-наблюдателя.

Хайди Тальявини занимала пост спецпредставителя председателя ОБСЕ по Украине с 8 июня 2014 года. Она http://www.novayagazeta.ru/news/1691593.html была одним из подписантов Минских соглашений в феврале 2015 года.
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07.07.2020 07:02 Ответить
Резников несёт бред. Никто никогда ни одним словом не соглашался вводить в эту зоны белые каски. Не тот уровень милитаризации. Там где "Буки" сбивают самолёты на 10 км высоте белым каскам делать нечего.
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07.07.2020 07:10 Ответить
Художественный татаромордовский свист ,идешь на 3 веселых буквы ,чебураха...
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07.07.2020 10:19 Ответить
 
 