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Новости Силовики
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Неизвестные подорвали банкомат и похитили около 1 млн грн на Виннитчине, - полиция

Неизвестные подорвали банкомат и похитили около 1 млн грн на Виннитчине, - полиция

В ночь на 5 июля в пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области неизвестные повредили банкомат и похитили кассеты с деньгами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, около 03:35 в полицию поступило сообщение, что в помещении магазина в Дашеве неизвестные "повредили банкомат путем применения автоматического оружия и взрывного устройства и совершили кражу денег".

Похищено около миллиона гривен.

Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по ч.5 ст. 185 УК (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные подорвали банкомат в сельмаге, но не смогли достать деньги. ФОТО

Автор: 

Винницкая область (1037) Нацполиция (16500) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) хищение (676) банкомат (119)


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Топ комментарии
+9
зачем с кроватью ?лучше с деньгами
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06.07.2020 23:45
+8
Сейчас на Петю ещё одно дело повесят.
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06.07.2020 23:40
+5
у меня тоже под домом банкомат!
Как бы ночью не оказаться на первом этаже вместе с кроватью
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06.07.2020 23:41
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наслідки коронавірусу??
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06.07.2020 23:34 Ответить
Дефолтники тренируются
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06.07.2020 23:36 Ответить
ех банкомати уже не те
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06.07.2020 23:54 Ответить
Сейчас на Петю ещё одно дело повесят.
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06.07.2020 23:40 Ответить
у меня тоже под домом банкомат!
Как бы ночью не оказаться на первом этаже вместе с кроватью
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06.07.2020 23:41 Ответить
зачем с кроватью ?лучше с деньгами
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06.07.2020 23:45 Ответить
Так иди на опережение.
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07.07.2020 01:06 Ответить
Как?
Провести через форточку шланг от газовой плиты и напустив газ в банкомат поджечь его спичкой?
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07.07.2020 02:01 Ответить
вот оно и.. как
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07.07.2020 03:01 Ответить
Молодчики, теперь главное не попасться
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06.07.2020 23:56 Ответить
Соучастник или просто болельщик?
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07.07.2020 01:07 Ответить
Аваков, давай и их найду.. что найду у них - то моё, туловища тебе отдам, за вознаграждение..
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07.07.2020 00:00 Ответить
гроші вже фарбою залиті
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07.07.2020 07:41 Ответить
Иностранцы с горной местности виноваты. Швейцарцы...
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07.07.2020 00:23 Ответить
Офигеть.На банкомат с автоматикой.Ну размышления излишни,откуда такие навыки
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07.07.2020 00:58 Ответить
так а как..??- с пистолетикой..??
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07.07.2020 03:02 Ответить
Ну можно козу на волу отыметь.Не пытался?
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07.07.2020 03:05 Ответить
Бутусов, у вас вместо корректоров текста - неучи. Не виннТчина, Винничина
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07.07.2020 10:31 Ответить
 
 