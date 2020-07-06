Неизвестные подорвали банкомат и похитили около 1 млн грн на Виннитчине, - полиция
В ночь на 5 июля в пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области неизвестные повредили банкомат и похитили кассеты с деньгами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области, около 03:35 в полицию поступило сообщение, что в помещении магазина в Дашеве неизвестные "повредили банкомат путем применения автоматического оружия и взрывного устройства и совершили кражу денег".
Похищено около миллиона гривен.
Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по ч.5 ст. 185 УК (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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