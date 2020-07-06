"Резников: Встреча глав государств "нормандской четверки" может состояться в Берлине в августе"

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Следующая встреча лидеров политических лидеров четырех стран Нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" (договоренности в Париже в декабре 2019 года). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", - сказал он.

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