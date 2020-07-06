Резников: Встреча глав государств "нормандской четверки" может состояться в Берлине в августе
Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Следующая встреча лидеров политических лидеров четырех стран Нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" (договоренности в Париже в декабре 2019 года). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", - сказал он.
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А давайте представим, что в 2014 году после бегства Януковича и.о. президента стал не Турчинов, а фронтмен «Квартала-95» Зеленский. Ну вот вернули бы его из командировки в Москву, где он с Красной площади рассказывал про отодвигаемую границу Украины, и сказали бы: давай, Вова, только тебе доверяют 73%! Интересно, как бы тогда всё обернулось и где бы сейчас были эти 73%?
Скорее всего - в украинском федеральном округе, и сегодня голосовали бы подавляющим большинством за обнуление Путина. А границу отодвинули бы куда-нибудь за Южный Буг. Но не повезло, и страной 5 лет правили предатели. Сначала Турчинов, а затем Порошенко. Сначала они сдали Крым, не позволив украинским морякам его защитить, потом продали Донбасс в целом и Славянск с Донецком и Луганском, в частности, получив 400 млн долларов за коридор Гиркину. После этого завели самые сильные части ВСУ и добробаты в котлы, а затем заключили предательские Минские соглашения. Почему был выбран такой длинный и извилистый путь зрады, и почему не сдали всё оптом весной 2014? Как почему? Потому что барыги, а оптом дешевле, вот и сдавали в розницу....
Таков свежий тезисный ряд ориентированных на офис президента блогеров за последние несколько дней. Да, за эти выходные у нас случился очередной политический феномен: мальчик опять переобулся. Снял лапти миротворца и обул тактические ботинки патриота. Из Зеленского посыпались суровые заявления о том, что «никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна». И что «мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым (пока духу не хватает сказать вслух «Россия и Путин»). И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому». Параллельно три недели назад назначенный Зеленским командующий ВМС заявляет не просто о готовности отражать возможное российское вторжение, а еще и применять украинские ракеты «на подступах к Севастополю».
Все это - ноты из одной симфонии. Власть меняет свой пиар-курс. По ряду причин. Во-первых, полностью, до тупика осознали, что Путину не нужен мир на Донбассе, ему нужен ключ к Украине через подконтрольный регион. Выдвинутый Кремлем ультиматум, детали которого были опубликованы «Шпигелем» - дать Москве до 6 июля проект изменений Конституции Украины с особым статусом Донбасса и российской версией формулы Штайнмайера, означает тупую сдачу интересов (что не так страшно пацанам) и вероятность Майдана и потери власти (а вот это уже серьёзно). Как признался в интервью секретарь СНБО Данилов, «есть определенные границы, через которые мы переходить с вами не можем. Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ». Чистосердечное признание: сдали бы, да народ не дает.
Во-вторых, у Зеленского видят, что начинают безнадежно проигрывать ОПЗЖ Восток и Юг. Например, в Мариуполе «Слуга народа» на выборах в горсовет уже сейчас имеет менее 10% конкурирует за третье место с партией Шария. В Офисе решили, что глубже любить Россию и Путина, чем это делает ОПЗЖ и Шарий, они уже не смогут. А вот в Центре и на Западе шагами по легализации ЛДНР сами себя добивают. Потому что магия Зе уже не работает. И выглядят они как бездари и воры, которые ухайдокали экономику, войну не закончили, так еще Путину страну сдают. А Порошенко, который после слития Голоса собирает весь проукраинский электорат, эти поиски середины с Путиным - только усиливают. И преследование Порошенко начинает выглядеть не просто как политическое, но начинает переходить в формат "пророссийское против проукраинского".
И в Офисе принимают решение: чтобы преследовать патриотов, надо самим стать патриотами. Кто принял решение, до конца неизвестно. Но опять же, на выходных был слив из Офиса, в котором Миша Подоляк рассказывал о том, как правильно выстраивать имидж Ермака. Согласно этому документу, Зеленский выполняет сугубо представительские функции, а стратегией занимается Ермак. Глава Офиса - туловище, а президент - голова, делается не совсем логичный вывод. Судя по всему, решение по переходу в патриотизм как последнее прибежище власти Зеленского приняло именно туловище. И поэтому мы слышим грозные речи головы, интервью командующего ВМС и блог Вовы Петрова «Три дня до войны»...
Этот страх офиса активно подпитывают медиа ОПЗЖ и другие пророссийские силы, которые рассказывают о темных планах Порошенко-Турчинова организовать осенью Майдан и вынудить Зеленского бежать, как Януковича. При этом, похоже, сами пророссийские идеологи верят в этот сценарий и боятся его. Настолько, что прямо пугают российским вторжением.
Например, Гужва пишет о том, что ОПЗЖ может выиграть выборы и создать со «Слугой народа» коалицию на внеочередных парламентских выборах, а вот в случае Майдана Путину придется вводить войска. И чтобы этого не произошло, надо бы посадить Порошенко с Турчиновым. В Офисе эту мысль разделяют, но только с дополнением: посадить, предварительно став патриотами. И ни те, ни другие никак не могут понять, что, как показывает история, Майдан в Украине не возникает по воле Порошенко или Турчинова. Он возникает не «за», а «против», а точнее даже - вопреки. И уже дважды это «вопреки» прямо касалось работодателей Гужвы, отсюда и беспокойство.
То, что этого сценария боятся в Офисе, следует и из интервью Сивохо, который рассказывает о том, что сам Владимир Александрович до сих пор хочет установить мир (читай, лечь под Путина). Но вот его окружение (которое поняло, что могут снести) уже не хочет. «Когда заходили все вместе, у всех был драйв, задор, у всех начало все получаться, но потом что-то стало пробуксовывать, люди начали сдаваться некоторые», - говорит Сивохо. И в конце концов «улица» начала пугать Банковую, и в каждом ее волнении обитателям Офиса мерещился Майдан. «Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира. Как-то это все загладить», - сокрушается друг президента. В общем, Офис Зеленского пришел к закономерному для их политики состоянию - страху улицы, страху перед политическими оппонентами, самым грозным из которых им представляется Порошенко с примкнувшим Турчиновым.
Однако в море нового позиционирования президента немало острых подводных камней. Самый главный - чем курс «никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна» Зеленского отличается от курса, который проводил его оппонент, которого он сегодня преследует? Тут пока со смыслами очень жидко. Тонкий лед. Как объяснить отличия разгона темы про российское вторжение в Херсонскую область от того, в чем ты обвинял Порошенко - от «Путин нападет»? Как объяснить, что якобы ждал защиты Крыма от моряков, и в то же время поощряешь преследование Порошенко «за то, что отправил украинских моряков на провокацию?». Как объяснить отличие между тем, что Порошенко противопоставлял себя Путину, а ты (что гораздо более мелко) - противопоставляешь себя Медведчуку?
Пока справиться с этими вопросами не слишком получилось. Придумали, что новая линия - это не копирование Порошенко, а нормальный курс государственного лидера по защите своей страны (лед ломается, так вот оказывается, чем занимался Порошенко). А еще важное, нет, важнейшее, отличие в том, что Зеленский любит детей Донбасса! И дает им поступать в ВУЗы, не то, что упырь Порошенко. Фу-у-х. Ну, слава богу, вот оно. Профессор, вы не сочувствуете детям Донбасса?
Попытка стать новым Порошенко, конечно, хорошая, но нет. Проблема в том, что актеры сами себе не верят. Проблема в том, что исполнитель главной роли - человек-пустота. А природа пустоты не терпит. И если пацаны страну доведут, то никакая посадка Порошенко или Турчинова Майдан не остановит.
короче,порохоботствовал себе помаленьку,пока его не посадили - и многие тогда сказали - всё,про..бал он свой шанс..
а он через время вышел и такой 3,14ц зебилам устроил,что всем до сих пор икается..так шо - "не кажи гоп"..
Чистим пулемёт!
пиянки...
КОГДА УЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ !?
-Та проснись вже.Какой он Августин?Он Андропов
- рф виконала зобовязанн'я Будапештського меморандуму?
- Агресор звільнив Крим?
- Агресор залишив Донбас?
- фРанція та нІмеччина примусили рф припинити обстріли взагалі?
- Чи зокрема з заборонених Мінськими угодами видів озброєння?
фРанція та нІмеччина у нОрмандському форматі нахабно вирішують свої проблеми енергопостачаня з рф за рахунок втрати цілосності та недорканності кордонів України.
зЕленський та його зграя-збіговисько прокасапських запроданців, зрадників України!
Геть зелену плисняву! Вперед до Ростову, недолюдки!
Аккуратнее там, на встрече, с тройником двойника "бубочки", а то после него агент Шария унитаз вымыл в ресторане, образец для ДНК-анализа взял.
Может получиться большой конфуз, если окажется, что на встрече "бубочка" ненастоящий, это не морепродукты в ресторане жрать, там любой пепка замещать хидранта может.