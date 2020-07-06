РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11945 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 719 30

Резников: Встреча глав государств "нормандской четверки" может состояться в Берлине в августе

Резников: Встреча глав государств

Вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников допускает возможность проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате в Берлине в августе, но при условии движения навстречу и выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Следующая встреча лидеров политических лидеров четырех стран Нормандского формата в Берлине, по большому счету, должна состояться после того, как будет понятно, что выполнен "Париж" (договоренности в Париже в декабре 2019 года). Я уверен, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время переговоров в Берлине россияне не выдвигали никаких ультиматумов об изменении Конституции Украины, - Резников

Автор: 

переговоры (4986) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Явашвырок в чатике в засаде сидит - на "засранцев" охотится...
показать весь комментарий
06.07.2020 23:51
+4
Как пить дать замес в Украине кацапы проведут до этой встречи,что бы быть с козырями
Чистим пулемёт!
показать весь комментарий
06.07.2020 23:45
+4
А де Вовочка?- Я розумію субота там-шаббат,як не як, але ж понеділок.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це треба ще лідера України знайти.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:44 Ответить
ПУТИН НАПАДЕТ-2 або власть меняет свой пиар для толпы. По ряду причин.
А давайте представим, что в 2014 году после бегства Януковича и.о. президента стал не Турчинов, а фронтмен «Квартала-95» Зеленский. Ну вот вернули бы его из командировки в Москву, где он с Красной площади рассказывал про отодвигаемую границу Украины, и сказали бы: давай, Вова, только тебе доверяют 73%! Интересно, как бы тогда всё обернулось и где бы сейчас были эти 73%?
Скорее всего - в украинском федеральном округе, и сегодня голосовали бы подавляющим большинством за обнуление Путина. А границу отодвинули бы куда-нибудь за Южный Буг. Но не повезло, и страной 5 лет правили предатели. Сначала Турчинов, а затем Порошенко. Сначала они сдали Крым, не позволив украинским морякам его защитить, потом продали Донбасс в целом и Славянск с Донецком и Луганском, в частности, получив 400 млн долларов за коридор Гиркину. После этого завели самые сильные части ВСУ и добробаты в котлы, а затем заключили предательские Минские соглашения. Почему был выбран такой длинный и извилистый путь зрады, и почему не сдали всё оптом весной 2014? Как почему? Потому что барыги, а оптом дешевле, вот и сдавали в розницу....

Таков свежий тезисный ряд ориентированных на офис президента блогеров за последние несколько дней. Да, за эти выходные у нас случился очередной политический феномен: мальчик опять переобулся. Снял лапти миротворца и обул тактические ботинки патриота. Из Зеленского посыпались суровые заявления о том, что «никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна». И что «мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым (пока духу не хватает сказать вслух «Россия и Путин»). И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому». Параллельно три недели назад назначенный Зеленским командующий ВМС заявляет не просто о готовности отражать возможное российское вторжение, а еще и применять украинские ракеты «на подступах к Севастополю».
Все это - ноты из одной симфонии. Власть меняет свой пиар-курс. По ряду причин. Во-первых, полностью, до тупика осознали, что Путину не нужен мир на Донбассе, ему нужен ключ к Украине через подконтрольный регион. Выдвинутый Кремлем ультиматум, детали которого были опубликованы «Шпигелем» - дать Москве до 6 июля проект изменений Конституции Украины с особым статусом Донбасса и российской версией формулы Штайнмайера, означает тупую сдачу интересов (что не так страшно пацанам) и вероятность Майдана и потери власти (а вот это уже серьёзно). Как признался в интервью секретарь СНБО Данилов, «есть определенные границы, через которые мы переходить с вами не можем. Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ». Чистосердечное признание: сдали бы, да народ не дает.

Во-вторых, у Зеленского видят, что начинают безнадежно проигрывать ОПЗЖ Восток и Юг. Например, в Мариуполе «Слуга народа» на выборах в горсовет уже сейчас имеет менее 10% конкурирует за третье место с партией Шария. В Офисе решили, что глубже любить Россию и Путина, чем это делает ОПЗЖ и Шарий, они уже не смогут. А вот в Центре и на Западе шагами по легализации ЛДНР сами себя добивают. Потому что магия Зе уже не работает. И выглядят они как бездари и воры, которые ухайдокали экономику, войну не закончили, так еще Путину страну сдают. А Порошенко, который после слития Голоса собирает весь проукраинский электорат, эти поиски середины с Путиным - только усиливают. И преследование Порошенко начинает выглядеть не просто как политическое, но начинает переходить в формат "пророссийское против проукраинского".
И в Офисе принимают решение: чтобы преследовать патриотов, надо самим стать патриотами. Кто принял решение, до конца неизвестно. Но опять же, на выходных был слив из Офиса, в котором Миша Подоляк рассказывал о том, как правильно выстраивать имидж Ермака. Согласно этому документу, Зеленский выполняет сугубо представительские функции, а стратегией занимается Ермак. Глава Офиса - туловище, а президент - голова, делается не совсем логичный вывод. Судя по всему, решение по переходу в патриотизм как последнее прибежище власти Зеленского приняло именно туловище. И поэтому мы слышим грозные речи головы, интервью командующего ВМС и блог Вовы Петрова «Три дня до войны»...
показать весь комментарий
06.07.2020 23:55 Ответить
Ну и, в-третьих. Похоже, в Офисе испытали иррациональный страх перед приходом Турчинова на пост главы штаба «ЕС». При этом чувства, который вызвал «кровавый пастор» в Офисе, оказались настолько сакральными, что Зеленский сам принялся актуализировать забытого Турчинова в информационном пространстве - своими безумными речами о том, что он не забудет и не простит «сдачу Крыма», и ща раздаст только квартиры морякам, а потом посадит этого изменника.
Этот страх офиса активно подпитывают медиа ОПЗЖ и другие пророссийские силы, которые рассказывают о темных планах Порошенко-Турчинова организовать осенью Майдан и вынудить Зеленского бежать, как Януковича. При этом, похоже, сами пророссийские идеологи верят в этот сценарий и боятся его. Настолько, что прямо пугают российским вторжением.

Например, Гужва пишет о том, что ОПЗЖ может выиграть выборы и создать со «Слугой народа» коалицию на внеочередных парламентских выборах, а вот в случае Майдана Путину придется вводить войска. И чтобы этого не произошло, надо бы посадить Порошенко с Турчиновым. В Офисе эту мысль разделяют, но только с дополнением: посадить, предварительно став патриотами. И ни те, ни другие никак не могут понять, что, как показывает история, Майдан в Украине не возникает по воле Порошенко или Турчинова. Он возникает не «за», а «против», а точнее даже - вопреки. И уже дважды это «вопреки» прямо касалось работодателей Гужвы, отсюда и беспокойство.

То, что этого сценария боятся в Офисе, следует и из интервью Сивохо, который рассказывает о том, что сам Владимир Александрович до сих пор хочет установить мир (читай, лечь под Путина). Но вот его окружение (которое поняло, что могут снести) уже не хочет. «Когда заходили все вместе, у всех был драйв, задор, у всех начало все получаться, но потом что-то стало пробуксовывать, люди начали сдаваться некоторые», - говорит Сивохо. И в конце концов «улица» начала пугать Банковую, и в каждом ее волнении обитателям Офиса мерещился Майдан. «Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира. Как-то это все загладить», - сокрушается друг президента. В общем, Офис Зеленского пришел к закономерному для их политики состоянию - страху улицы, страху перед политическими оппонентами, самым грозным из которых им представляется Порошенко с примкнувшим Турчиновым.

Однако в море нового позиционирования президента немало острых подводных камней. Самый главный - чем курс «никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна» Зеленского отличается от курса, который проводил его оппонент, которого он сегодня преследует? Тут пока со смыслами очень жидко. Тонкий лед. Как объяснить отличия разгона темы про российское вторжение в Херсонскую область от того, в чем ты обвинял Порошенко - от «Путин нападет»? Как объяснить, что якобы ждал защиты Крыма от моряков, и в то же время поощряешь преследование Порошенко «за то, что отправил украинских моряков на провокацию?». Как объяснить отличие между тем, что Порошенко противопоставлял себя Путину, а ты (что гораздо более мелко) - противопоставляешь себя Медведчуку?

Пока справиться с этими вопросами не слишком получилось. Придумали, что новая линия - это не копирование Порошенко, а нормальный курс государственного лидера по защите своей страны (лед ломается, так вот оказывается, чем занимался Порошенко). А еще важное, нет, важнейшее, отличие в том, что Зеленский любит детей Донбасса! И дает им поступать в ВУЗы, не то, что упырь Порошенко. Фу-у-х. Ну, слава богу, вот оно. Профессор, вы не сочувствуете детям Донбасса?

Попытка стать новым Порошенко, конечно, хорошая, но нет. Проблема в том, что актеры сами себе не верят. Проблема в том, что исполнитель главной роли - человек-пустота. А природа пустоты не терпит. И если пацаны страну доведут, то никакая посадка Порошенко или Турчинова Майдан не остановит.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:56 Ответить
у фронтмена не було шансів. А з тим, в кого нема шансів - перемога не йде поряд. Книга війни.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:58 Ответить
У Турчинова та Порошенка був шанс, але вони його про...ли.
показать весь комментарий
07.07.2020 02:14 Ответить
был в начале 20-х годов прошлого века один чувачок - художник,в Австрии жил..
короче,порохоботствовал себе помаленьку,пока его не посадили - и многие тогда сказали - всё,про..бал он свой шанс..
а он через время вышел и такой 3,14ц зебилам устроил,что всем до сих пор икается..так шо - "не кажи гоп"..
показать весь комментарий
07.07.2020 09:30 Ответить
Нужно добавить, что насчет предполагаемых действий фронтмена, это все гипотезы, а вот насчет Турчинова и Порошенко - это чистый факт.
показать весь комментарий
07.07.2020 02:12 Ответить
Как пить дать замес в Украине кацапы проведут до этой встречи,что бы быть с козырями
Чистим пулемёт!
показать весь комментарий
06.07.2020 23:45 Ответить
Могут гибридно убрать пару своих моторол (с особым цинизмом, свойственным только биндеровцам, конечно)...,
показать весь комментарий
06.07.2020 23:54 Ответить
Эти сволочи со своими КГБешными штучками и на имитацию покушения Ху...ла могут пойти.
показать весь комментарий
07.07.2020 00:09 Ответить
Конторским кунштюкам несть конца и края...
показать весь комментарий
07.07.2020 00:15 Ответить
А де Вовочка?- Я розумію субота там-шаббат,як не як, але ж понеділок.
показать весь комментарий
06.07.2020 23:49 Ответить
Явашвырок в чатике в засаде сидит - на "засранцев" охотится...
показать весь комментарий
06.07.2020 23:51 Ответить
Если Украинская власть будет выполнять домашнее задание, которое задал *****, то может и состоится...
показать весь комментарий
06.07.2020 23:49 Ответить
встречи...
пиянки...
КОГДА УЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ !?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:50 Ответить
Раньше зеленоголовый ассоциировался исключительно со словом дипил, а сейчас - невменяемый дипил, а пользуясь их терминами и понятиями - бракованный..
показать весь комментарий
06.07.2020 23:51 Ответить
"зеленый человечек" не дурак он лишь превосходно делает свою работу которую ему назначило руководство России.
показать весь комментарий
07.07.2020 00:47 Ответить
А ЗАЧЕМ????
показать весь комментарий
06.07.2020 23:51 Ответить
Все это мы слишком шестой год и что?
показать весь комментарий
06.07.2020 23:56 Ответить
блин... уже 6 лет этот формат ни дал НИКАКИХ результатов и подлежит закрытию как не оправдавший надежд... но и эти вцепились в него и тянут-тянут...смысл !? - переходить нужно срочно на Будапештский формат и менять правила игры ...крапка ...
показать весь комментарий
07.07.2020 00:01 Ответить
встреча живых членов минского сходняка ,при теле покойного минского сходняка в надежде,что они его воскресят...хоронить его надо и 3,14пец...
показать весь комментарий
07.07.2020 00:26 Ответить
встреча живых членов минского сходняка ,при теле покойного минского сходняка в надежде,что они его воскресят...хоронить его надо и 3,14пец...
показать весь комментарий
07.07.2020 00:30 Ответить
зачем?
показать весь комментарий
07.07.2020 00:45 Ответить
Можливо ще когось визволять с полону.
показать весь комментарий
07.07.2020 00:52 Ответить
Августин Резников в августе на Майдене с полным ртом мух....куме
-Та проснись вже.Какой он Августин?Он Андропов
показать весь комментарий
07.07.2020 01:25 Ответить
Які успіхи діяльності країн Нормандського формату зафіксовані за час його існування?
- рф виконала зобовязанн'я Будапештського меморандуму?
- Агресор звільнив Крим?
- Агресор залишив Донбас?
- фРанція та нІмеччина примусили рф припинити обстріли взагалі?
- Чи зокрема з заборонених Мінськими угодами видів озброєння?

фРанція та нІмеччина у нОрмандському форматі нахабно вирішують свої проблеми енергопостачаня з рф за рахунок втрати цілосності та недорканності кордонів України.

зЕленський та його зграя-збіговисько прокасапських запроданців, зрадників України!
Геть зелену плисняву! Вперед до Ростову, недолюдки!
показать весь комментарий
07.07.2020 02:59 Ответить
"Резников: Встреча глав государств "нормандской четверки" может состояться в Берлине в августе"

Аккуратнее там, на встрече, с тройником двойника "бубочки", а то после него агент Шария унитаз вымыл в ресторане, образец для ДНК-анализа взял.
Может получиться большой конфуз, если окажется, что на встрече "бубочка" ненастоящий, это не морепродукты в ресторане жрать, там любой пепка замещать хидранта может.
показать весь комментарий
07.07.2020 05:29 Ответить
Опять будут с упоением друг другу в глаза смотреть или уже на влажный поцелуй в десна а-ля "Брежнев - Хонеккер" перейдут?
показать весь комментарий
07.07.2020 08:34 Ответить
да пуйло именно с бункера визізе що би ще раз дати посмоктати зеле.. у нього там достатньо свої хлопчиків для ціх розваг
показать весь комментарий
07.07.2020 09:37 Ответить
 
 