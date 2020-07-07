США в ОБСЕ: Россия удерживает более 80 политзаключенных из Крыма и продолжает милитаризацию полуострова

В Крыму оккупационные власти России попирают права человека крымских татар и других украинцев, которые в течение 6 лет подвергаются преследованиям, исчезновениям, арестам и задержаниям.

С таким заявлением выступила и.о. политического советника миссии США при ОБСЕ Лейн Дарнелл Бал, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства.

В своей речи на заседании Постоянного совета ОБСЕ 2 июля Бал отметила, что Россия до сих пор удерживает более 80 политзаключенных из Крыма, большинство из которых являются крымскими татарами и некоторые из которых отбывают срок заключения в 19 лет.

"Мы следим за начавшимся на этой неделе судебным процессом над 69-летним лидером регионального Меджлиса крымских татар в Судаке Ильвером Аметовым, которому грозит до четырех лет лишения свободы за хранение ржавого оружия времен Второй мировой войны, найденного во время налета на его дом", - говорится в сообщении.

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Бал выразила обеспокоенность из-за усилия России по милитаризации Крыма - размещения "самолетов, способных нести ядерное оружие, а также ракет, других вооружений, боеприпасов и военного персонала".

Отмечается, что почти 24 тысячи молодых жителей Крыма призвали в российские вооруженные силы.

"Мы требуем, чтобы Россия прекратила оккупацию Крыма, немедленно освободила всех украинцев, которых она несправедливо заключила в тюрьму, и вывела свои войска и технику из восточной Украины и Крыма", - отметил Баль.

Также в своем заявлении от имени миссии США в ОБСЕ отметила ухудшение ситуации для наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе.

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"Похоже, что Россия больше не привержена обеспечению безопасности Специальной мониторинговой миссии. Вместо этого возглавляемые Россией силы действуют с очевидной безнаказанностью в ходе этих инцидентов, и ситуация ухудшается. Вмешательство России и ее продолжающаяся агрессия мешают Миссии выполнять свой мандат и тратят впустую десятки тысяч долларов финансовой помощи, предоставляемой государствами-участниками", - отметила американский дипломат.