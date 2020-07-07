У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников

Украинское государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Относительно паспортов. Так, 200 тысяч на оккупированном Донбассе (получили российские паспорта, - ред.). Кстати в режиме переходного правосудия мы пишем, что в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий.Только к тем, кто был коллаборантами, кто служил верой и правдой оккупационному режиму и у кого кровь на руках. Те будут точно нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ДНР" хочет свозить жителей ОРДО в Ростовскую область для голосования за поправки в российскую конституцию