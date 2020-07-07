У нас нет претензий к жителям ОРДЛО, получившим паспорта РФ, они заложники, - Резников
Украинское государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта. Они являются заложниками и это их способ выживания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Относительно паспортов. Так, 200 тысяч на оккупированном Донбассе (получили российские паспорта, - ред.). Кстати в режиме переходного правосудия мы пишем, что в том числе идею, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий.Только к тем, кто был коллаборантами, кто служил верой и правдой оккупационному режиму и у кого кровь на руках. Те будут точно нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
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Идет отбеливание сепаров с донбасса, как и любителей рузького мира из гражданских...
а ведь ще рік тому ми пишалися країною і вірили в перемогу.
https://www.youtube.com/watch?v=Ehf5HrNsAQU
претензия граммов на 9 свинца
я бы применил к ним более жёсткие методы: отправить в рашку осваивать Урал и Сибирь, без права возвращения в Украину и др.страны.
Понимаю, это на грани садизма и пыток, но... закон суров - но это закон: получившие расейское гражданство пусть и живут в рашке.
Прошу Вас видалити питання на РФ https://censor.net/ru/comments/locate/2008573/01921220-d910-73be-b7e1-c954f45e5b69
Він сам пішов без зайвого розголосу.
Буду дуже вдячна.
то есть ты обосрался - хотел "блеснуть умишком", но штаны пришли в негодность.
совок, че. жаль шо твои деды и бабы не ссуществовали в совковом кал.хозе, так что ты бы тут не тяв.кал про "аусвайсы".
в норм. странах "аусвайсы" уже сто лет как были, с фото, а рабы в совке только в 60-х выклянчили пачпортишки.
а в ОРДЛО ?
да о чем вы говорите?
это же пенсия !!!!!!!!!!!!!!!
Я від іншого у шоці - колись наша ЗЕвлада говорила про адекватну відповідь на окацаплення донбасян , якщо це і є та відповідь - то я тоді Папа Римський )))))
Попрошу не обобщать!!!
У меня есть претензии!
Государство - это Резников.
Собственной глупости и собственной жадности (российских пенсий захотелось).
Призывать иностранную армию (российскую) на свою землю - большим "умом" надо обладать, за что и расплачиваются.
Нет, российское гражданство - это одно, а российская пенсия - совершенн иное.
Доказано существование одного гидроцефала из Луганска, который, получив гражданство российское, сжег паспорт украинский, а потом вдруг выяснил, что российский паспорт никакой российской пенсии ему не дает. Вел гидрицефал свой канал в youtube, где рассказывал, как жил он подаяниями, варил в кастрюльке кости для собак на супчик, на растопку ломал забор (отопление печное) и ***** российского царя непотребными словами, самыми погаными, рыдая на могилках предков, пока не надоел он ЛДНР-ским бандюканам, и не выпилили они гидроцефала вместе с его каналом youtube-ским (потому дать ссылку на канал не могу).
Высокохудожественное наслаждение.
А какие там комментарии были - огонь!
То ли дело пенсия российская.
Вот она - мечта дебила, мечта предателя: российская пенсия (а для кого - пенсия китайская. как для Премьера штата Виктория, Австралия)
1. Всі, хто добровільно отримав паспорти кацапії будуть засудженні до довічного ув'язнення.
2. Повністю розірвати дипломатичні стосунки з москалями.
3. До довічного ув'язнення будуть засудженні ті, хто кацапів назве "братським народом".
здрасте!
они орали до хрипоты "путин! путин! путин! путин! ...." и он пришёл!
это у тебя КОЗЁЛ нет притензий а не у нас!
Українська держава не має претензій до більшості людей в Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти. Вони є безправними заручниками. Дааа! Продажні ЗЕбіли - капітулянти, а хто ж ці заручники, а хто терористи - колаборанти?
O, как. Резников - это, оказывается, "украинское государство".
А корона не давит? Фамилие его вроде как "Резников", а не Людовик 14-й.
Что же касается "выживания", то
- популяцию ОРДЛО никто в ЛДНР не держит, сами проголосовали за независимость, сами пусть и выживают, как хотят, раз независимые
- если берут паспорта РФ, то надо их лишать украинского гражданства (согласно украинскому законодательству), а не пенсии им украинские платить и не отродье их принимать без экзаменов на обучение на бюджетные места.
дольковитість((мякоподіл).Що станеться,якщо воювати насправді?Сімя,діти-без захисту,влада-в мародерстві,народ-в міжусобицях.Кому це на руку?"Іхтамнетам",які мов шакали вночі зроблять теракт,а заручників підставлять під удар,видавши їм свої терористичні паспорти.От тому вони й шукають зрадників при владі,аби розпалювали воєнну риторику,яка їм дає можливість знайти нових заручників та ворогувати до повного винищення патріотичної оппозиції з обох боків у їхньому гібриді,а не у відкритій війні по правилам.Паспортизовані терористами мають памятати-вони є українські громадяни,які стали спільниками терориста з часу,коли взяли такий паспорт.
Крым - территория, оккупированная РФ, у крымских татар не было выбора, им российсков гражданство навязали, их никто не спрашивал, что они хотят или не хотят, крымские татары - заложники в тоталитарном государстве. Им сроки по 20 лет дают ни за что, просто за то, что они - крымские татары.
Жители ОРДЛО объявили независимость на своем референдуме, и, как жители независимой страны, имеют полный выбор, как им жить и какое гранданство иметь.
Я что-то не помню, чтобы РФ давала сроки по 20 с лишним лет обитателям ОРДЛО, только за то, что они там обитают.
Выбрали независимость? Так пусть на свои деньги и живут.
Не нравятся им их паспорта ЛДНР-ские, берут российское гражданство?
Взяли российское гражданство - тогда лишать их гражданства Украины, согласно законодательству, пенсий не платить, отпрысков на обучение в Украине бесплатно не брать.
Як на мене, то лугандони заслуговують особливий статут. Тобто український паспорт в них має бути, щонайменьше, іншого коляру, байдуже якого. Щоб лугандону з українцем не плутали.
О як "слуги", активно продовжують, ради хотілок кацапів, на наші Закони харкать. Для них це ніщо.
У Закона претензії є, і він говорить, що цих "страждальців путинвведи", з кацапськими паспортами, ВИ забов'язані позбавити УКРІЇНСЬКОГО громадянства
Відповідно до статті 4 Конституції України, в Україні діє правовий принцип єдиного громадянства
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
ну,за исключением временного недоразумения с сегодняшней должностью ?
КОЛИ ВЖЕ шмаркі ЗБАГНУТЬ що їхя смердюча"філософія виживання" УКРАЇНЦЯМ ОГИДНА?
ЗАКОНИ визначають відношенняГРОМАДЯН УКРАЇНИ до порушників а не марення шлємазлів= нікчем
Это паспорта луганды их заставляли!
А рашки эта вся вата брала добровольно!!!!
Да в 2 мировую тебя бы к стенке за такой базар часа через 3 поставили!!!!!