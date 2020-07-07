Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатор-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США
Влиятельный сенатор-республиканец Чак Грессли (Chuck Grassley) указал на предоставление Украине летального вооружения при президентстве Дональда Трампа в ответ на упреки о якобы дружеских отношениях между президентом США и Владимиром Путиным.
"Меня раздражает, когда демократы делают умозаключение о дружеские отношения между Трампом и Путиным, хотя президент предоставил Украине против России летальные вооружение в то время, как Обама ничего не дал Украине", - отметил Грессли в Twitter, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки.
Как известно в Демократической партии критикуют президента США то, что тот якобы ненадлежащим образом отреагировал на сообщения американских спецслужб о вознаграждении, которое России могла установить для талибов в Афганистане за нападения на военных США.
На прошлой неделе сенатор-демократ Роберт Менендес, самый высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, предложил привлечь Россию к ответственности за возможные выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане.
Менендес потребовал, чтобы администрация Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были привлечены к этой операции. Менендес хочет включить положения о новых санкциях к ежегодному законопроекта по обороне расходов (NDAA), обсуждение которого ведется в Сенате.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому що політкоректні і супертолерантні..
не відставати ж від шкіл Таїланду...
И настал период, когда буряты стали отказываться на шальные обстрелы с бронетехники выезжать...
PS. Была новость, что уже и на передке Джавелины появились.
Понятно, что есть соглашения, где указано, что применения только для оборонительных действий. Но это уже - большой шаг вперёд.
Повторюсь - обстрелы из бронетехники сошли на нет.
Главная беда сегодня - снайперы. Против них пока противоядие не найдено.
https://**********.com.ua/2020/07/golovnokomanduvach-zsu-ruslan-homchak-pro-porady-partneriv-z-nato-chyselnist-vijska-vykorystannya-dzhaveliniv-ta-bajraktariv/
или все поголовно косоглазые?
ще треба трішки часу для 100 -відсоткової впевненості..
ДЕСЬ конкретно "спалиться" обовязково..
Чому той же Обама заплющив очі на те, що сталося в Грузії у 2008 (моє ставлення до Саакашвілі тут всі знають) і зробив =перезавантаження= з рашкою ?
Пуйло після цього на 2 тижня заховався.
Саме після цього він відмовився від повномасштабного вторгнення.
Далі заморожені ?
10 млрд перетворилися за мить на залізо на дні морському...
Он два огрызка потянуть не может.
а американские бомбоубежища для херсонцев шо забыл?
Зараз на базі однієї з бригад ВСУ, яка завершила підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, відпрацьована тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовані навички роботи розрахунків цих ПТРК. І зараз в ЗСУ в наявності вже велика кількість американських ПТРК. До речі, як і значна кількість підготовлених розрахунків. Тепер в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, і на кордон з поки тимчасово окупованим нашим Кримом обов'язково будуть посилювати масштабної кількістю «Джавелінів». А з фашистського лігва кремля стало лунати відчайдйшне звіряче виття кривавих убивць )(уйла які тепер чітко розуміють що ******* зброя НАТО повністю нанівець зведе їх спроби до нових окупацій на Сході і Півдні України. А з ближчим часом вона дієво допоможе Українській армії звільнити всі до єдиного метра території своєї рідної але тимчасово окупованої фашистським кремлем суверенної Української землі Криму і Донбасу.
Интересно посмотреть картинки - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0-qPK04DoAhXKJpoKHTdZA5sQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&gs_l=img.12..0i24.198658.214898..218827...0.0..0.513.4416.0j8j5j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.......************************.CTaBH0gXcZk&ei=i4hfXvSIOMrN6AS3so3YCQ&bih=597&biw=1242&hl=ru#_blank https://www.google.com.ua/search
В саме вона на засіданні РНБО "продавила" рішення "жоден танк не повинен...".
А Турчинов "рад стараться"..
там,де можна "Стугною" чи "фаготом" -чому б і ні ?https://www.youtube.com/watch?v=KZ-qbcnIkmY ПТУР Фагот уничтожает рашистский танк с трёх километров