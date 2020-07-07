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Новости Выборы в США и Украина
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Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатор-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США

Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатор-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США

Влиятельный сенатор-республиканец Чак Грессли (Chuck Grassley) указал на предоставление Украине летального вооружения при президентстве Дональда Трампа в ответ на упреки о якобы дружеских отношениях между президентом США и Владимиром Путиным.

"Меня раздражает, когда демократы делают умозаключение о дружеские отношения между Трампом и Путиным, хотя президент предоставил Украине против России летальные вооружение в то время, как Обама ничего не дал Украине", - отметил Грессли в Twitter, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки.

Как известно в Демократической партии критикуют президента США то, что тот якобы ненадлежащим образом отреагировал на сообщения американских спецслужб о вознаграждении, которое России могла установить для талибов в Афганистане за нападения на военных США. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" данные разведки США о России

На прошлой неделе сенатор-демократ Роберт Менендес, самый высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, предложил привлечь Россию к ответственности за возможные выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане.

Менендес потребовал, чтобы администрация Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были привлечены к этой операции. Менендес хочет включить положения о новых санкциях к ежегодному законопроекта по обороне расходов (NDAA), обсуждение которого ведется в Сенате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон в мемуарах подтвердил, что Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена, - The New York Times

Автор: 

оружие (10224) США (26860) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+14
При всем "теплом" отношении к Додику, не признать этот факт нельзя. Хотя это политика партии. Демократы долго сопли жевали. Республиканцы оказали реальную помощь.
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07.07.2020 01:08
+10
Все, кто громогласно упоминают факт о предоставлении администрацией Трампа Джавелинов Украине, стыдливо умалчивают один пункт соглашения - Украина может использовать Джавелины только в случае полномасштабного вторжения.
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07.07.2020 01:15
+8
А багато хто з наших патріотів підтримують лівака Байдена.Напевно що хочуть того,що зараз творять ці самі ліваки-комуністи.В США в принципі президент не може бути агентом московитів.
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07.07.2020 01:08
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Трамп не от мира сего.. заигрался дедуган пиндосский и переиграл сам себя..
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07.07.2020 01:06 Ответить
тявкнула Моська на Слона.)
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07.07.2020 01:23 Ответить
А багато хто з наших патріотів підтримують лівака Байдена.Напевно що хочуть того,що зараз творять ці самі ліваки-комуністи.В США в принципі президент не може бути агентом московитів.
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07.07.2020 01:08 Ответить
При всем "теплом" отношении к Додику, не признать этот факт нельзя. Хотя это политика партии. Демократы долго сопли жевали. Республиканцы оказали реальную помощь.
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07.07.2020 01:08 Ответить
Нам демократи на чолі з Обамою зброї не давали.Прийде Байден і також не будуть давати.
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07.07.2020 01:10 Ответить
Ти ще скажи, що відберуть навіть те, що дав Великий Додя...😁
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07.07.2020 02:45 Ответить
https://censor.net/user/417206 Великий чи не великий,немає значення.Найголовніше.що військова допомога збільшується.А коли був демократ Обама,то нічого такого не було.
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07.07.2020 11:15 Ответить
а ще Демократи відновлять створення туалетів у Аеропортах і на вокзалах для "середнього роду"..
Трамп надав Україні озброєння, - сенатор-республіканець Гресслі відповів на звинувачення про зв'язки Путіна і президента США - Цензор.НЕТ 5510

тому що політкоректні і супертолерантні..
не відставати ж від шкіл Таїланду...
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07.07.2020 09:36 Ответить
Все, кто громогласно упоминают факт о предоставлении администрацией Трампа Джавелинов Украине, стыдливо умалчивают один пункт соглашения - Украина может использовать Джавелины только в случае полномасштабного вторжения.
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07.07.2020 01:15 Ответить
Но Стугны высвободились и пошли на передок.
И настал период, когда буряты стали отказываться на шальные обстрелы с бронетехники выезжать...
PS. Была новость, что уже и на передке Джавелины появились.
Понятно, что есть соглашения, где указано, что применения только для оборонительных действий. Но это уже - большой шаг вперёд.
Повторюсь - обстрелы из бронетехники сошли на нет.
Главная беда сегодня - снайперы. Против них пока противоядие не найдено.
https://**********.com.ua/2020/07/golovnokomanduvach-zsu-ruslan-homchak-pro-porady-partneriv-z-nato-chyselnist-vijska-vykorystannya-dzhaveliniv-ta-bajraktariv/
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07.07.2020 02:14 Ответить
а у нас что нет снайперских ружей что бы тем же отвечать?
или все поголовно косоглазые?
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07.07.2020 02:38 Ответить
" снайперские ружья " есть , только патроны к ним не выдают . Разрешают разве что прикладом - " При возникновении непосредственной угрозы жизни " .
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07.07.2020 06:51 Ответить
Тролятничаете?
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07.07.2020 07:27 Ответить
https://censor.net/ua/user/449943 за всіма ознаками -ЛАХТІ..

ще треба трішки часу для 100 -відсоткової впевненості..

ДЕСЬ конкретно "спалиться" обовязково..
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07.07.2020 10:02 Ответить
Курица безмозглая лахтинская,тупо неси яйца,а не пургу ************
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07.07.2020 10:46 Ответить
Це і дурню зрозуміло, адже джавеліни проти танків.
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07.07.2020 06:14 Ответить
Вот прям так на Джевелине и написано: - "Против танков. Против другой техники и ДОТОв не применять!"
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07.07.2020 11:40 Ответить
Плюс нужно вспомнить , как на Трампа давил конгресс, чтобы он дал это оружие . Думаю и дал для того , чтоб этим фактом прикрывать свою тягу к куйлу.
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07.07.2020 07:07 Ответить
спрацювала система, а Трамп - лише фігляр, якому система дала таку можливість...
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07.07.2020 01:17 Ответить
Що ж вона за Обаму не спрацьовувала
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07.07.2020 01:19 Ответить
Ми ж не до кінця знаємо, що в той чи інший час кладеться на шальки геополітичних терезів...
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07.07.2020 01:26 Ответить
А чому при Обамі не спрацювала ?
Чому той же Обама заплющив очі на те, що сталося в Грузії у 2008 (моє ставлення до Саакашвілі тут всі знають) і зробив =перезавантаження= з рашкою ?
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07.07.2020 01:22 Ответить
Але з іншого боку Обама заморозив 40 млрд. $ в Ватиканському банку - це був нокдаун.
Пуйло після цього на 2 тижня заховався.
Саме після цього він відмовився від повномасштабного вторгнення.
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07.07.2020 02:17 Ответить
І що тепер з тими грошима ?
Далі заморожені ?
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07.07.2020 02:26 Ответить
Значить при Обамі система мала інші пріорітети... Ми оперуємо лише двома вимірами для оцінки політики щодо нас: плюс та мінус, але забуваємо, що рівняння, якими опікується система, пишуться не для площини і вирішуться не на площині...
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07.07.2020 02:41 Ответить
Трамп не фігляр, він республіканець. Надійніші партії в світі -- це республіканські і народні. А демократичні і "ліві" не є надійними і фундаментальними політичними партіями.
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07.07.2020 06:22 Ответить
Трамп говорит и пишет много странного и лишнего для политика такого ранга, но - летальное оружие и другие полезные вещи для противодействия агрессору Украина получила. Санкции против СП-2 - введены. Трамп заставил Германию и другие страны НАТО платить взносы по полной. США выходят из договора по РСМД. Цены на нефть и т.д.
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07.07.2020 01:21 Ответить
Що він там змусив робити Німеччину?
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07.07.2020 01:28 Ответить
Тратить 2% от ВВП на оборону.
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07.07.2020 01:32 Ответить
Поки це тільки мрія Трампа. 2 відсотки планували до 2024 року, але зараз навряд чи це спрацює. SPD - проти CDU - не так щоб зовсім за
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07.07.2020 01:40 Ответить
Ещё Трамп "мечтал", чтобы Германия не спонсировала так активно режим плешивого Бункерфюррера.
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07.07.2020 01:45 Ответить
Точно і щоб Україна теж його не спонсувала.
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07.07.2020 01:51 Ответить
Україна з ним воює в той час, коли фрау Ріббентроп волає про пп-2, ********...
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07.07.2020 12:30 Ответить
Але вдарив по СП2 шикарно.
10 млрд перетворилися за мить на залізо на дні морському...
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07.07.2020 02:19 Ответить
Санкции против СП-2 специально засунули в оборонительный бюджет, что бы трампон их не похерил, как херил до того все санкции против друга володьи.
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07.07.2020 09:16 Ответить
Правильно сказал,ничего даже не придумывал,реальная помощь от президента США была,отрицать факт невозможно.И не стоит забывать про инструкторов американских,тоже немалый вклад внесли,служил вместе с ними.В отличии от европейских стран,которые оказывали скорее помощь гуманитарную чем военную
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07.07.2020 01:29 Ответить
Трамп просто легко переграв "многохудловщика"-для того його й поставили.Ідіоматична мова Додіка навіть канадцям часом незрозуміла-куди там братися ідіотичним козломордим язикам з їх "мочить в сортіре".
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07.07.2020 01:38 Ответить
Ну москали Грузией кичатся,хотя убрались оттуда оставив за собой раздолбанную Абхазию.Шо сказать,то хочу.Война будет,но не оккупация.И мы войну выграем,бо москали тупые.Тупые,бо не поняли,как Украину завоевать
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07.07.2020 02:08 Ответить
Какая в жо... оккупация?
Он два огрызка потянуть не может.
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07.07.2020 02:22 Ответить
Ну тут на днях Краснов заявлял,шо Грузии писец настал.Тому не стоит Украине рыпаться и дожёвывать галстук галстук Михо
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07.07.2020 02:26 Ответить
вооружение для украинцев - ето хорошо.
а американские бомбоубежища для херсонцев шо забыл?
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07.07.2020 02:31 Ответить
Скорее время.Время смерти неандертальцев обозначено
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07.07.2020 02:42 Ответить
Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатро-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США - Цензор.НЕТ 3680
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07.07.2020 05:54 Ответить
--
Зараз на базі однієї з бригад ВСУ, яка завершила підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, відпрацьована тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовані навички роботи розрахунків цих ПТРК. І зараз в ЗСУ в наявності вже велика кількість американських ПТРК. До речі, як і значна кількість підготовлених розрахунків. Тепер в подальшому кожну з бригад, яка буде заходити в район ООС, і на кордон з поки тимчасово окупованим нашим Кримом обов'язково будуть посилювати масштабної кількістю «Джавелінів». А з фашистського лігва кремля стало лунати відчайдйшне звіряче виття кривавих убивць )(уйла які тепер чітко розуміють що ******* зброя НАТО повністю нанівець зведе їх спроби до нових окупацій на Сході і Півдні України. А з ближчим часом вона дієво допоможе Українській армії звільнити всі до єдиного метра території своєї рідної але тимчасово окупованої фашистським кремлем суверенної Української землі Криму і Донбасу.
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07.07.2020 05:56 Ответить
Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатро-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США - Цензор.НЕТ 6014
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07.07.2020 06:44 Ответить
"Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатор-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США" - связи Путина и президента США осуществляются через Хабад, синагогу которого Зеленский посетил в Херсоне. - http://redefininggod.com/trump-and-putin-agents-of-chabad-lubavitch/#_blank Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
Интересно посмотреть картинки - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&tbm=isch&ved=2ahUKEwi0-qPK04DoAhXKJpoKHTdZA5sQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4&gs_l=img.12..0i24.198658.214898..218827...0.0..0.513.4416.0j8j5j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.......************************.CTaBH0gXcZk&ei=i4hfXvSIOMrN6AS3so3YCQ&bih=597&biw=1242&hl=ru#_blank https://www.google.com.ua/search
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07.07.2020 08:33 Ответить
эта черножопая сволочь Обама позвонила Турчинову и запретила открывать огонь по "зелёным человечкам" в Крыму
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07.07.2020 08:55 Ответить
начальником ТУрчинова Був не Обама,а подєльніца путіна Юлєчка..
В саме вона на засіданні РНБО "продавила" рішення "жоден танк не повинен...".

А Турчинов "рад стараться"..
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07.07.2020 10:05 Ответить
сколько выстрелов произвели американские "джавелины " которые предоставил трамплин ?.если ни одного, тогда что он предоставил?
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07.07.2020 09:52 Ответить
Джавеліни ДОРОГІ постріли..
там,де можна "Стугною" чи "фаготом" -чому б і ні ?https://www.youtube.com/watch?v=KZ-qbcnIkmY ПТУР Фагот уничтожает рашистский танк с трёх километров
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07.07.2020 10:10 Ответить
життя українців дорожче
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07.07.2020 13:17 Ответить
Нисколько, их увезли на склады в Польшу.
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07.07.2020 10:32 Ответить
На те самые склады, где хранится твой мозг. Хотя вру. Мозга, у тебя, отродясь не было.
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07.07.2020 11:49 Ответить
К сожалению поклонники "стандартов" ВВС, в короче большинство украинских журналистов, стремясь быть в мейнстриме, считают необходимым лягнуть Трампа! Дань "моде". Хотя она и показывает, насколько непрофессиональна и некомпетентна эта братия!
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07.07.2020 10:57 Ответить
 
 