Трамп предоставил Украине вооружение, - сенатор-республиканец Грессли ответил на обвинения про связи Путина и президента США

Влиятельный сенатор-республиканец Чак Грессли (Chuck Grassley) указал на предоставление Украине летального вооружения при президентстве Дональда Трампа в ответ на упреки о якобы дружеских отношениях между президентом США и Владимиром Путиным.

"Меня раздражает, когда демократы делают умозаключение о дружеские отношения между Трампом и Путиным, хотя президент предоставил Украине против России летальные вооружение в то время, как Обама ничего не дал Украине", - отметил Грессли в Twitter, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки.

Как известно в Демократической партии критикуют президента США то, что тот якобы ненадлежащим образом отреагировал на сообщения американских спецслужб о вознаграждении, которое России могла установить для талибов в Афганистане за нападения на военных США.

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На прошлой неделе сенатор-демократ Роберт Менендес, самый высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, предложил привлечь Россию к ответственности за возможные выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане.

Менендес потребовал, чтобы администрация Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были привлечены к этой операции. Менендес хочет включить положения о новых санкциях к ежегодному законопроекта по обороне расходов (NDAA), обсуждение которого ведется в Сенате.

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