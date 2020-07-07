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Новости Коронавирус и карантин
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В ЕС допускают, что контроль на внешних границах не ослабнет до конца года

В ЕС допускают, что контроль на внешних границах не ослабнет до конца года

Пограничное агентство Евросоюза Frontex рассматривает три основных сценария отмены временных ограничений на пересечение внешних границ, которые были введены в ответ на пандемию COVID-19.

Об этом во время виртуальных слушаний в рамках заседания комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Укринформ".

"Я могу проинформировать вас о стратегии выхода, как мы видим наши действия следующие 2 – 3 – 9 месяцев. Исходя из оценки оперативной ситуации, мы дополнили рекомендации Еврокомиссии по отмене временных ограничений на "несущественные" (несвязанные с острой потребностью или профессиональной деятельностью. – Ред.) путешествия в ЕС. Соответственно, у нас есть три сценария. По первому ЕС и Frontex будут способны вернуться к нормальной охране границ в сентябре. По второму, мы сможем сделать это лишь в конце текущего года. По наименее оптимистичному сценарию, в течение 2021 года мы все еще будем вынуждены иметь дело с последствиями пандемии и определенными ограничениями на путешествия", - отметил глава пограничного агентства ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет

Во время слушаний Леджери также сообщил о том, что Frontex намерено расширить сеть связи с третьими странами. В частности, агентство готовится направить офицера связи в Украину - в рамках выполнения регионального мандата в отношении стран Восточного партнерства.

Как сообщалось, 30 июня Евросоюз обнародовал рекомендации относительно постепенного открытия внешних границ с 1 июля и определил 15 стран, гражданам которых будет разрешен беспрепятственный въезд. Критерием для включения в "разрешенный" список определены прежде всего эпидемиологические показатели - уровень заболеваемости COVID-19 в таких странах не может превышать показатели государств ЕС. Украина в этот список пока не попала. Совет ЕС будет пересматривать и по возможности расширять этот перечень каждые две недели.

граница (5273) карантин (16729) Евросоюз (17155) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Да, они так надеялись на своё лучшее изобретение: "вирус". Но, что-то пошло не по плану.

И, важно помнить: всех кто усердно трудились во славу этого "вируса" ждёт - в лучшем случае - международный трибунал.
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07.07.2020 07:20
+3
Не,ну рабов в Европу будут понемного запускать.Работать то по любому кому-то надо.
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07.07.2020 07:30
+2
Вирусники сраные, а всё же: если у Дональда Фредовича закончится терпение, и на вашу штаб-квартиру прилетит Томагавк ?
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07.07.2020 07:21
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Ну как-то не получается всемирная Римская империя с рабами и патрициями ....
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07.07.2020 07:15 Ответить
Да, они так надеялись на своё лучшее изобретение: "вирус". Но, что-то пошло не по плану.

И, важно помнить: всех кто усердно трудились во славу этого "вируса" ждёт - в лучшем случае - международный трибунал.
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07.07.2020 07:20 Ответить
Не,ну рабов в Европу будут понемного запускать.Работать то по любому кому-то надо.
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07.07.2020 07:30 Ответить
Вирусники сраные, а всё же: если у Дональда Фредовича закончится терпение, и на вашу штаб-квартиру прилетит Томагавк ?
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07.07.2020 07:21 Ответить
А де в них штаб?
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07.07.2020 07:28 Ответить
Ну, у них несколько крыш: "Бильдербергский клуб", "трёхсторонняя комиссия", "римский клуб"... А так - в Австрии.
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07.07.2020 07:47 Ответить
А , ця хрень, так їм і так непогано жилося.
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07.07.2020 07:53 Ответить
Это правда, но им захотелось большего: "нового мирового порядка".
Теперь самое главное чтобы они сломали свои головы на этом мероприятии.
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07.07.2020 10:02 Ответить
До кінця якого року? Бо мережею вперто поширюються чутки, що Євро-2020(2021) проходитиме без глядачів...
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07.07.2020 07:45 Ответить
У ЄС припускають, що контроль на зовнішніх кордонах не ослабне до кінця року - Цензор.НЕТ 8918
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07.07.2020 08:17 Ответить
V tom ze samom ES raznyje situacija.Latviji,Litve ili Estoniji 1-2 slucaja v den,a Sveciji Portugaliji zaskalivajet.Taze Ispanija,Italija ili Francija im mozno a drugim net
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07.07.2020 08:19 Ответить
Ну как-то не получается всемирная Римская империя с рабами и патрициями ....
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07.07.2020 08:39 Ответить
Зрозуміло. МАУ взагалі кажуть що відновлення авіасполучення відбудеться частково не раніше ніж навесні 2021 року. Бо поки що возити нікого. Європа зачинилась, і не хоче пускати іноземців не з ЄС, Ідіотизм суцільний. І здаєтьсявзагалі ніхто нічого не робить для припинення цьго піздажу. Кому і навіщо уся ця хрінь була потрібна? ! Держави, які живуть туризмом взагалі накриються мідним тазом, в тому ж самому ЄС. Не всі ж виробляють годинники вартістю з невеличке місто, не всі живуть за рахунок банківських послуг, деякі європейські країни живуть лише за рахунок туризму. А їх нищать. Да, блін..
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07.07.2020 10:13 Ответить
 
 