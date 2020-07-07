Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 7 обстрелов, - штаб

6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120- и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Новгородского противник сначала применил против украинских защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позднее - 120-мм минометы. На подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное враг также использовал минометы 120-мм калибра, а неподалеку от Хутора Вольный - гранатометы различных систем и пулеметы.

По укреплениям украинских воинов неподалеку от Верхнеторецкого, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", агрессор открывал огонь из 120-ти мм минометы, а возле Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий.

За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевую травму", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, с начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм вел огонь на подступах к Новотошковскому.

"Не было спокойно и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Старогнатовки враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку от Водяного - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



