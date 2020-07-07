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Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло

Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло

После падения гривни на фоне заявления главы правления НБУ Якова Смолия об отставке ситуация на валютном рынке стабилизировалась и резких колебаний не наблюдается.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает Цензор.НЕТ.

"После заявления главы НБУ об отставке в минувшую среду, 1 июля, в средствах массовой информации появились многочисленные комментарии известных и неизвестных экспертов, которые соревновались в предсказании апокалиптических сценариев относительно курса гривни. Однако поведение рынков на самом деле оказалось значительно более рациональным, чем некоторые "пророчества", - отметил Данилишин.

Он рассказал, что на следующий день после заявления, 2 июля, с целью "сдерживания чрезмерных колебаний курса гривни к доллару США под влиянием более чем 10-кратного увеличения объема покупки иностранной валюты на условиях "форвард" по сравнению со среднедневным значением с начала 2020 года Национальным банком было продано 150 млн долл. США.

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Однако уже в пятницу ситуация на МВРУ стабилизировалась, а в понедельник, курс гривни к доллару США имел выраженную тенденцию к укреплению, что позволило Нацбанку два раза выйти на рынок с покупкой иностранной валюты по курсу 27,06 и 26,98".

Данилишин подчеркнул, что апокалипсиса на украинском валютном рынке не произошло. "Таким образом, несмотря на попытки "сторонников апокалипсиса" расшатать рынок, колебания курса гривни происходят в узких пределах. В случае чрезмерных колебаний курса НБУ будет осуществлять валютные интервенции с целью сбалансирования спроса и предложения на рынке. Учитывая, что значение курса гривни на 12 часов 01.07 было 26,75 грн/доллар, то цена "политического давления" 20 копеек", - отметил председатель Совета НБУ.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.

Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло 01

валюта (3072) гривня (1851) Данилишин Богдан (281) доллар (1576) курс (2094) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+12
Точно, а Сталін обвалив рубль в 1941-1945.
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07.07.2020 07:57
+8
ушла старая жопа со свынячей команды , хуже не будет
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07.07.2020 07:47
+8
Все еще будет. Земразота пороха бабки сейчас доест и включит станок.
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07.07.2020 08:01
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ушла старая жопа со свынячей команды , хуже не будет
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07.07.2020 07:47 Ответить
І куди ви пішли?
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07.07.2020 07:52 Ответить
Ты ж не вернешься, правильно? Как говорится, уходя - уходи...
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07.07.2020 07:57 Ответить
Все на ваше хуже не будет насмотрелись уже. Теперь у нас уверенность в завтрашнем дне - завтра обязательно будет очередное дно
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07.07.2020 08:08 Ответить
Тебе бы закусить...Цены б тебе не было.
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07.07.2020 07:57 Ответить
Точно, а Сталін обвалив рубль в 1941-1945.
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07.07.2020 07:57 Ответить
Як відбувається обвал гривні? Пусті золотовалютні резерви, відсутність інвестицій, нестабільність у країні. Інвестори викуповують долар за гривні. Перенасичення ринку гривнею і дефіцит долара. Враховуючи те, що у НБУ на той момент не було по можливості спалювати по кількасот мільйонів доларів на міжбанку- то гривня і обвалилась. Зараз такі кошти є. Зеленський забезпечив стабільність гривні починаючи з 2015 року. При ньому в Україну пішли інвестиції і ми отримали міжнародну підтримку. При ньому ми отримали сигнал від МВФ, і інвестори почали відкривати підприємства в нашому податковому полі.
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07.07.2020 08:02 Ответить
Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 1631
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07.07.2020 08:04 Ответить
І ти проти бубочки? Зеленський вивів Україну з економічної кризи у 2015))
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07.07.2020 08:07 Ответить
то виходить, його наступник введе країну в кризу, починаючи з 2020 року ?
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07.07.2020 08:32 Ответить
А якщо серйозно- нічого пояснювати їм не варто. Більшість не розуміє економічних процесів, та воно їм і не потрібно.
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07.07.2020 08:09 Ответить
Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 7725
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07.07.2020 08:33 Ответить
Зеленський забезпечив стабільність гривні починаючи з 2015 року.

порохоботи щось сильно занервували.. )))
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07.07.2020 08:30 Ответить
Тебе ведь уже говорили, вторая "д", в твоем нике, лишняя.
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07.07.2020 08:53 Ответить
Данилишин до речі теж призначений Порохом, давайте Лисого на Нацбанк.
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07.07.2020 07:59 Ответить
Все еще будет. Земразота пороха бабки сейчас доест и включит станок.
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07.07.2020 08:01 Ответить
У Пороха не було земразоти...
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07.07.2020 08:03 Ответить
А куди поділися 56%-ів?Перекочували до 73-х?От зараза- зебіли таки зебіли-їм в три рази петя пельку підрізав,та так і не навчив феодала шанувати.
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07.07.2020 08:41 Ответить
А истчо земразота - капитулянты и сдают Украину путену уже полтора года в дегенеративных мыслях соевых идиотов.
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07.07.2020 08:07 Ответить
А сокращение ВСУ на 40% это что? А риврд войск в глубь территории это что? А прием личинок колоборантов в ВУЗы без ЗНО это что?
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07.07.2020 08:35 Ответить
В то же время, по информации, поступающей из разных источников, прежде всего из войск, сейчас уже запланировано сокращение численности Сухопутных войск более десятка тысяч человек, Воздушных Сил, Морской пехоты и ДШВ - по несколько тысяч человек. Всего около сорока тысяч должностей. В частности речь идет о сокращении нескольких эскадрилий тактической авиации, разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений в ДШВ и Морской пехоте.
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07.07.2020 08:43 Ответить
06.07.20 14:07 Информация о сокращении ВСУ - манипуляция: сейчас штатная численность значительно превышает установленные законом 250 тыс. чел., - Хомчак
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07.07.2020 08:56 Ответить
И ее, эту самую штатную численность, нужно привести в соответствие с законом, сократив 40 тысяч человек, во время войны. Я все правильно понял?
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07.07.2020 09:00 Ответить
Информация о сокращении ВСУ - манипуляция
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07.07.2020 09:01 Ответить
Придурок, ты читать умеешь? А понимать прочитанное?
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07.07.2020 09:03 Ответить
Центр петиной ботофермы
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07.07.2020 09:00 Ответить
Хомчак с "петиной ботофермы"? Серьезно?
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07.07.2020 09:02 Ответить
Там же выше есть - Хомчак. Еще вопросы?
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07.07.2020 09:01 Ответить
Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 9759
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07.07.2020 08:45 Ответить
Самокритично, даже не ожидал.
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07.07.2020 08:57 Ответить
Вдарені сватами голобородьки не у курсі,що це оптимізація,з продажем надлишкового майна,криворагульного?
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07.07.2020 08:54 Ответить
Ты про приказ ЗЕ про безпричинное отступление под девизом "надо просто перестать стрелять" и сдачу без боя территорий Украины забыл.
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07.07.2020 10:08 Ответить
как говорят на моей родине, зе чикен каунт шелл бе комплитид ин зе фолл.....
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07.07.2020 08:12 Ответить
"Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло" - только WOG на следующий день после отставки Смолия цену на бензин поднял. Mustang-92 был 22,49 грн., а стал 24,49 грн..
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07.07.2020 08:16 Ответить
Апокаліпсису не сталося..
тому що зняття маріонетки(Гонтарєвої,потім Рожкової) ні на що вплинути не може..
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07.07.2020 08:28 Ответить
Да скажите спасибо гонтаревой что она вам 28 миллиардов оставила ЗВР ну вы их сейчас просрете!
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07.07.2020 08:37 Ответить
у тебя до сих пор гонтарева крадет миллиарды?
зеля ж тебе в видосике говорил, звони в набу!
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07.07.2020 09:11 Ответить
Зебилоидам впаривает,что на следующий день "ничего не случилось".
Не зебилам понятно,что последствия настипят через 5 - 10 месяцев.
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07.07.2020 08:49 Ответить
Порохоботы боритесь с Зеленским!
Освобождайте путь к президентству Бойко!...........там и ПЕте место найдётся))
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07.07.2020 08:58 Ответить
..а вас, пришедшая официально к власти про российская вата разорвёт уже окончательно и навсегда.

Все порохнявые на борьбу с Зе!!!

Бойко будущий президент, Порошенко у него премьер)))))))))
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07.07.2020 09:17 Ответить
осень и зима покажет. миллиарды не печатают за неделю
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07.07.2020 09:10 Ответить


При ком, что и как повысилось....для петялюбов.

На вторник, 1 октября 2013, курсы основных валют, установленные НБУ, составили: доллар США (USD) - 7.993 грн., евро (EUR) - 10.7945 грн., российский рубль (RUB) - 0.2461 грн. Курсы основных валют, установленные НБУ в понедельник, 31.12.2018, составили: Доллар США (USD) - 27,6883 грн. за 1 доллар
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07.07.2020 09:13 Ответить
Вы еще вспомните когда доллар был 2:1 к рублю(в ссср). И еще Вы забыли о войне которая идет.
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07.07.2020 09:53 Ответить
Читай, дигинират:

Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 4117
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07.07.2020 11:43 Ответить
ну так грші спалили на курс і стабілізували.. умнік.
я так розумію, що цей юлькин вилупок вже відчуває себе главою НБУ?
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07.07.2020 09:35 Ответить
Цыплят по осени считают... Толи еще будет....
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07.07.2020 09:48 Ответить
Читай, дигинират

Глава Ради НБУ Данилишин про ситуацію на валютному ринку: Апокаліпсису не сталося - Цензор.НЕТ 7121
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07.07.2020 11:43 Ответить
Заметили, как этой Тюлиной куклы стало много в СМИ?

Старается дедушка... Не зря ж все эти годы засланным козачком в НБУ был.
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07.07.2020 10:04 Ответить
бажаю вам 36.6
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07.07.2020 10:40 Ответить
А куда вы спешите? Дедлайн 17 июня!

"Верховная Рада должна назначить нового главу Национального банка до ухода на летние каникулы 17 июля.
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07.07.2020 11:42 Ответить
нету доллара по 100? - зрада.
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07.07.2020 19:14 Ответить
Як то кажуть - прірва дна не має, хвилюватися зарано🤔
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07.07.2020 20:55 Ответить
 
 