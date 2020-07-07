Глава Совета НБУ Данилишин о ситуации на валютном рынке: Апокалипсиса не произошло

После падения гривни на фоне заявления главы правления НБУ Якова Смолия об отставке ситуация на валютном рынке стабилизировалась и резких колебаний не наблюдается.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает Цензор.НЕТ.

"После заявления главы НБУ об отставке в минувшую среду, 1 июля, в средствах массовой информации появились многочисленные комментарии известных и неизвестных экспертов, которые соревновались в предсказании апокалиптических сценариев относительно курса гривни. Однако поведение рынков на самом деле оказалось значительно более рациональным, чем некоторые "пророчества", - отметил Данилишин.

Он рассказал, что на следующий день после заявления, 2 июля, с целью "сдерживания чрезмерных колебаний курса гривни к доллару США под влиянием более чем 10-кратного увеличения объема покупки иностранной валюты на условиях "форвард" по сравнению со среднедневным значением с начала 2020 года Национальным банком было продано 150 млн долл. США.

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Однако уже в пятницу ситуация на МВРУ стабилизировалась, а в понедельник, курс гривни к доллару США имел выраженную тенденцию к укреплению, что позволило Нацбанку два раза выйти на рынок с покупкой иностранной валюты по курсу 27,06 и 26,98".

Данилишин подчеркнул, что апокалипсиса на украинском валютном рынке не произошло. "Таким образом, несмотря на попытки "сторонников апокалипсиса" расшатать рынок, колебания курса гривни происходят в узких пределах. В случае чрезмерных колебаний курса НБУ будет осуществлять валютные интервенции с целью сбалансирования спроса и предложения на рынке. Учитывая, что значение курса гривни на 12 часов 01.07 было 26,75 грн/доллар, то цена "политического давления" 20 копеек", - отметил председатель Совета НБУ.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ. 3 июля депутаты поддержали отставку Смолия. "За" проголосовали 286 народных избранников.