Бельгия будет отправлять на двухнедельный карантин всех прибывающих из стран с высоким риском заражения COVID-19

Власти Бельгии потребуют от всех, кто прибывает в страну из регионов с высоким уровнем инфицирования коронавирусом, обязательное тестирование и двухнедельную самоизоляцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое решение приняла Группа менеджмента рисков при правительстве Бельгии, пишет The Brussels Times.

"Это означает, что люди, которые возвращаются из путешествия, будут протестированы и отправлены на карантин на максимальный период в две недели. Пока еще непонятно, как такое решение будет реализовываться с правовой точки зрения и в практической плоскости. Поскольку многие бельгийцы уезжают за границу, специалисты опасаются, что вирус может снова быстро распространиться в стране, как это произошло после возвращения бельгийцев из отпусков в Северной Италии", - говорится в публикации.

Статус "лиц с высоким риском" получают, как правило, члены семей и лица из ближнего круга контактов больных коронавирусом. Им немедленно проводят тестирование и отправляют на двухнедельный карантин. Даже если первый тест окажется отрицательным, такие лица обязаны находиться на карантине по крайней мере пять дней, пока им не сделают второй тест. И только после того как этот тест покажет отрицательный результат, человек может быть освобожден от необходимости прохождения дальнейшего карантина.

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"В течение нескольких минувших дней министр здравоохранения Мэгги Де Блок не раз подчеркивала, что очень рекомендует тем, кто возвращается из путешествий, выдерживать самоизоляцию - хотя нет никаких федеральных законов, которые бы обязывали человека к прохождению такого карантина", - отметили авторы статьи.

Они напомнили, что в двух провинциях Испании, включая Каталонию, наблюдается новый всплеск инфицирования COVID-19, и это повлекло новые ограничительные меры. Кроме того, усилить карантин вынуждены были в столице Португалии Лиссабоне и городе Лестер в Великобритании. А власти Швейцарии и Люксембурга прямо сейчас вводит ограничения для предотвращения новой вспышки болезни.