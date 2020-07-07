Российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. Задержаны шесть человек. ВИДЕО (обновлено)

В четырех районах оккупированного Крыма одновременно с 4 часов утра проходят обыски.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают региональные активисты "Крымской солидарности", кроме этого информация подтверждается звонками на горячую линию общественного объединения.

Следственные мероприятия проводятся по трем адресам в Бахчисарайском районе - в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима, в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана и в селе Севастьяновка у Сизикова Александра, в Красногвардейском районе Крыма – в поселке Октбярьское в доме Зиядинова Эмиля, у Меметова Дилявера в Алуште и Ибрагимова Исмета в поселке Курцы Симферопольского района.

На местах работают сотрудники центра "Э", ФСБ Крыма, "Беркута" — специального подразделения Росгвардии, существующего в Крыму с 2014 года, ОМОНа - специального полицейского подразделения, привлекаемого для обеспечения охраны общественного порядка.

Эмиль Зиядинов – активист и стример. Был в Москве в июле 2019 года и выражал протест против репрессий в Крыму. В отношении него был также составлен административный протокол за ведение видеосъемки в день массовых обысков в домах крымских татар в марте 2019 года.

Дилявер Меметов – 61-летний житель Алушты. В мае 2020 года был задержан при пересечении границы на пункте пропуска "Джанкой" (соответствует украинскому пункту пропуска "Чонгар") и не пропущен. Сотрудники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев и не пропустили в Украину по причине порчи документов. В тот день Меметов обнаружил в своих паспортах вырванные страницы.

Алим Суфьянов - активист, принимал участие в организации мусульманских праздников. Посещал суды по политически мотивированным делам. В своей местности был в числе организаторов праздничных мероприятий Къурбан и Ораза байрам. Активно посещал судебные процессы в отношении крымских татар.

Александр Сизиков - русский мусульманин, инвалид I группы, полностью лишился зрения в 2009 году. Дважды выходил на одиночные пикеты в поддержку политзаключённого Эдема Смаилова, главы религиозной общины "Топчикой", который до ареста являлся опекуном Сизикова.

Вадим Бектемиров - активист, религиозный деятель, также занимался передачами в СИЗО политзаключённым. Выпускник факультета арабского языка и литературы, отделения "Исламское просвещение" университета Аль-Джинан в Ливане.

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7.15 утра. В Симферополе сообщают о седьмом обыске - в Каменке в доме Бектимирова Вадима.

7.45 утра. Активисты сообщают об обысках в селе Андрусово Симферопольского района и в пгт. Октябрьское Красногвардейского района, но эти следственные действия связаны с обысками у Дилявера Меметова и Александра Сизикова. По данным адресам проживают их близкие родственники.

8.30 утра. По предварительным данным правозащитного офиса адвокатов, задержаны 6 человек: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим. Всех доставляют в УФСБ Крыма в Симферополе на бульваре Франко. Дилявера Меметова в его домовладении не было.