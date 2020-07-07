На Ривненщине за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, всего - 4228, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 6 июля, подтвердили 38 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 6 июля на Ривненщине зарегистрированы 11 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 6 июля на Ривненщине подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 8 до 79 лет.

Всего в области зарегистрированы 4228 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 78 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 2195 человека.

В работе лабораторий области остаются 342 образца.





