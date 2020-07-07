Число жертв коронавируса в мире превысило 540,7 тыс. человек, заболели более 11,7 млн.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 июля в мире зарегистрировали 171 508 заражений COVID-19 за сутки, свыше 11,7 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 6,7 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 11 744 397 случаев инфицирования и 540 764 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 132 979 (+ 378 за сутки), заболевших - 3 040 833 (+ 50 586 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 626 071 инфицированный (+ 21 486 за сутки) и 65 556 (+ 656 за сутки) летальных случаев.

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Индия опередила РФ и заняла третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 720 346 человек (+22 510 за сутки), количество смертей - 20 174 (+ 474 за сутки).В России 687 862 заболевших (+ 6,611 за сутки) и 10 296 летальных случаев (+ 135 за сутки).

В Перу число инфицированных уже достигло 305 703 человек (+2 985 за сутки), количество смертей - 10 772 (+ 183 за сутки).

В Испании зарегистрировали 298 869 (+414 за сутки) инфицированных пациентов, умерли 28 388 (+3).