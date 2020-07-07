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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нардеп "Голоса" Рахманин считает маловероятным новое вторжение России в ближайшее время: Ситуация в РФ затруднительная

Нардеп

Вторжение России в Украину в ближайшее время маловероятно, так как Россия имеет проблемы с увеличением военной группировки на границах нашей страны.

Об этом заявил народный член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Свободы слова на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Формирование огромной группировки российских войск на границах Украины замедлено и растянуто во времени как минимум на полтора года. Это свидетельство того, что ситуация с нестабильностью с нефтью и COVID-19 в России действительно затруднительна", – сказал он.

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Россия планировала завершить развертывание войск на границах Украины до конца 2020 года, уточнил Рахманин.

"Когда происходит реальный захват, создаются ударные группировки, которых нет на границах. Существенного увеличения количества или качества соединений в настоящее время не фиксируется", – добавил нардеп.

Автор: 

армия РФ (19387) россия (95687) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+20
нужно еще услышать по этому вопросу мнение Медведчука, Кивалова, Шуфрича, Надийки Савченко и других длб...
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07.07.2020 08:35
+14
"Ситуация в РФ затруднительная"

Проблема в том, что для РФии привычно отвлекать население от затруднительных ситуаций при помощи внешней агрессии.
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07.07.2020 08:40
+7
Самоуспокоением занимаетесь. Результат
будет очевиден.
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07.07.2020 08:38
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Тебя никто не слушает!
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07.07.2020 10:04 Ответить
Ещё один иксперд
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07.07.2020 09:19 Ответить
ти помилився адрєсом. Тобі Дудра написав про тебе, а ніколс - про рахманінава
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07.07.2020 09:29 Ответить
Поживем увидим
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07.07.2020 09:29 Ответить
а шо? ше не бачили? Крим і Дамбас - це шо? Сказкі шіхрізади?
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07.07.2020 09:31 Ответить
Тотальное непонимание психологии не братьев по мышам. Как раз потому, что ситуация затруднительная, риск вторжения возрастает. Вчера запустили в оборот Дмитриева, который есть далеко не подарок для Украины. Если он провалит "дипломатический" путь прибирания к рукам Украины, к осени пойдут в ход остальные средства. Путин от Украины не отвяжется, даже несмотря на "затруднительную ситуацию".
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07.07.2020 09:31 Ответить
Щось мені це не подобається, з кожного кутка кричать, що вторгнення не буде. Значить точно буде.
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07.07.2020 09:54 Ответить
Много у нас диковин, каждый мудак Бетховен. Один ты Рахманин нынче Иван Сусанин. Сирожа кончай мочиться на порох в пороховом погребе. И меньше говори глупостей относительно агресивной политики страны парашии.
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07.07.2020 10:05 Ответить
У кацапні ситуація складна, та зелена влада працює нед вирішенням проблем своїх хазяїв
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07.07.2020 10:06 Ответить
Рахманин считает маловероятным новое вторжение России в ближайшее время:

Не пытайтесь предугадать мысли шизика, это бесполезно. Нужно быть всегда готовым к самому худшему.
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07.07.2020 10:20 Ответить
Рахманін був класним журналістом. Рахманін залишився порядною людиною. Але Рахманін не став і не стане сильним політиком. Лідер "голоса" кинув свою команду - це репутація їм всім. Раз він за них не відповідає і їх не поважає, то хто інший їх поважатиме? Набридне їм політика - вони її теж кинуть і сховаються по звукостудіях та редакціях. Стосовно оцінки військової ситуації треба слухати не політиків та начштаба (в якому пасуться агенти впливу), а піхоту. Вона нюхом чує куди діло йде. Взагалі то на цьому ресурсові мої дописи почали витирати так що "I won't be sending cards from Paraguay", як співав Нопфлер.
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07.07.2020 11:41 Ответить
Нарід, ви сильно не мудруйте. Я 4 роки бачив раху наживо від Виборга до Чіти і Сх.Гобійської пустелі. Немає у них затруднітєльних палаженій. Десяток московських і пітерських інтелектуалів блогерів, політиків, творчої інтелігенції, десяток тисяч багачів, сотня тисяча заможних що за мир та інвестиції і торгівлю це 1% рахи котру бачить 99% наріду. По мухосрансках, ******, *********** сотні тисяч голів орків котрі будуть ходити в кирзаках і куфайках та жити на пайок, і готові у будь який час йти на війну чи в армію аби вирватись з гімна глибинки. З бурятів вже можна сколотити танкову армію і за тиждень вона буде на всьому кордоні. А хачам тільки свисни про похід на Європу (білі доступні девушкі ?)
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07.07.2020 11:45 Ответить
Что Вы , как турчинов все блеете уже 6 (шесть) лет -
волки- волки ..
Когда волки придут по - н ас т о я щ е м у -
не кому будет страшилки писать !
Фарисеи .... мля .\\
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07.07.2020 12:44 Ответить
Придурошная, раскрой глаза! Волки уже шесть лет как тут, обходят ограду, пытаясь найти в ней брешь. А вы, дибилы, сторожевого пса заменили цирковым пекинесом, и радуетесь, шо умалишонные.
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07.07.2020 23:02 Ответить
Умные говорят надейся на лучшее, а готовься худшему.
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07.07.2020 12:49 Ответить
подивимось у разі нового нападу за скільки часу ці рахманіни будуть на українсько-польському кордоні!
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07.07.2020 21:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Lns1pzw2siw "И так россия" короткое видео на 8 секунд
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07.07.2020 22:03 Ответить
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