Нардеп "Голоса" Рахманин считает маловероятным новое вторжение России в ближайшее время: Ситуация в РФ затруднительная

Вторжение России в Украину в ближайшее время маловероятно, так как Россия имеет проблемы с увеличением военной группировки на границах нашей страны.

Об этом заявил народный член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Свободы слова на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Формирование огромной группировки российских войск на границах Украины замедлено и растянуто во времени как минимум на полтора года. Это свидетельство того, что ситуация с нестабильностью с нефтью и COVID-19 в России действительно затруднительна", – сказал он.

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Россия планировала завершить развертывание войск на границах Украины до конца 2020 года, уточнил Рахманин.

"Когда происходит реальный захват, создаются ударные группировки, которых нет на границах. Существенного увеличения количества или качества соединений в настоящее время не фиксируется", – добавил нардеп.