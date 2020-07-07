За сутки на Львовщине выявили 144 новых случая COVID-19, всего 6445 инфицированных, - горсовет
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 144 новых случая заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6445 человека, 164 человека умерли, 971 пациент выздоровел.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6414 человек, госпитализированы - 1140, на амбулаторном лечении - 5274 человека, выписаны - 969 человек. Сейчас в больнице находятся 171 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1272 ПЦР-теста, из них 144 - положительные. Среди них львовян - 64.
Всего в работу взяли 142 пробы, остаток в холодильнике - 233 пробы.
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бо цифра 200 починала лякати..