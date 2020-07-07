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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Львовщине выявили 144 новых случая COVID-19, всего 6445 инфицированных, - горсовет

За сутки на Львовщине выявили 144 новых случая COVID-19, всего 6445 инфицированных, - горсовет

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 144 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 6445 человека, 164 человека умерли, 971 пациент выздоровел.

Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6414 человек, госпитализированы - 1140, на амбулаторном лечении - 5274 человека, выписаны - 969 человек. Сейчас в больнице находятся 171 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1272 ПЦР-теста, из них 144 - положительные. Среди них львовян - 64.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 543 новых случая COVID-19, умерли 13 человек, всего - 49 043 случая

Всего в работу взяли 142 пробы, остаток в холодильнике - 233 пробы.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2916)


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відкидаючи статистику понеділків за неділю добре що є якесь зниження..
бо цифра 200 починала лякати..
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07.07.2020 08:55 Ответить
Зеленський залишив совкову медицину. Тепер лікарі-паразити беруть гроші з державного бюджету за посади, а не за вилікуваних пацієнтів.
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07.07.2020 09:58 Ответить
 
 