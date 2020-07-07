США поприветствовали введение Британией глобального режима санкций против РФ и других государств, нарушающих права человека
Государственный секретарь США Майк Помпео приветствовал санкции Великобритании, введении против России за регулярное нарушение прав человека.
Как инфоримирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал в соцсети.
"Мы приветствуем введение Великобританией глобального режима санкций в сфере прав человека, который способствует повышению ответственности за серьезные нарушения прав человека. Великобритания является мировым лидером в сфере защиты прав человека и близким партнером США в этой области", - заявил Помпео.
Напомним, правительство Великобритании ввело ограничительные меры против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи.
Санкционные правила учитывают ряд факторов, среди которых, во-первых, речь идет о праве на жизнь, оказавшееся под угрозой убийства или внесудебных казней. Также, во-вторых, право не подвергаться пыткам или насилию либо бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению. И, в-третьих, право быть свободным от рабства, подневольного состояния или принудительного труда.
Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян.
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Что касаемо рф то людьми их трудно назвать, судя по войне с Украиной, но приветствуется.
Эмбарго, ... было бы еще лучше.
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Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZWybzdm33ziBveSbqncVXDULiwNp9jyRXm3EaF9XVBLzWNpumhgx_LhPulXuYFhiRd_6T2Oqh00squtpi06NQYpBB_ya2q0bPPT35OZ91kGucvoV9RGnLgUF3aGLsZGo-c&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
2 ч.
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Доброе утро.Прекрасные новости приходят из Великобритании.Эта страна ввела ПЕРСОНАЛЬНЫЕ санкции против двадцати пяти БОГАТЕЙШИХ россиян,которые естественно хранили деньги в британских банках))Теперь они не смогут снять эти деньги со счетов,на их недвижимость наложен арест и они не смогут ее продать))Более того,их не будут ПУСКАТЬ в Великобританию))На России поднялся ВОЙ и СТЕНАНИЯ)))..Так а чего вы ВОЕТЕ??Обдираете свою ВАТУ,так и живите в своем ВАТАСТАНЕ.Чего вы в Лондон претесь??Вы же по своим теле каналам рассказываете про то,что в Лондоне одни геи живут))У вас там на России все СКРЕПНО,живите вместе со всеми в ДЕРЬМЕЦЕ))).....Я считаю,что вот это самый серьезный удар Запада по ПУТИНИЗМУ.Ударили именно по тем,кто больше всего этого заслуживает.Ударили по окружению Путина,именно по тем,кто превратил Россию в СТРАНУ-ТЕРРОРИСТА....
Гонконг майже став китайською провінцією..
тобто прийдеться тимченкам і ротенбергам крім у Ху№ла готуватись відсосувати у Китайського чебурашки Сі..
Список распространила канцелярия правительства http://ria.ru/location_United_Kingdom/ Великобритании .
Помимо Бастрыкина, там значатся имена бывшего замглавы МВД Алексея Аничина, судьи Алексея Криворучко, судьи Светланы Ухналевой.
http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/
в список также вошли 22 человека из http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/ Саудовской Аравии и две спецслужбы КНДР.
http://ria.ru/location_London_2/ Лондон ввел ограничения в соответствии с законом "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" и "поправкой Магнитского". Там заявляли, что в список попадут те, кого сочтут причастными к смерти юриста http://ria.ru/person_Sergejj_Magnitskijj/ Сергея Магнитского и к убийству саудовского оппозиционного журналиста http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/ Джамаля Хашукджи .
Фигурантам списка закрыт въезд в Британию, а все их активы, если они есть, на территории Соединенного Королевства замораживаются.