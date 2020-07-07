США поприветствовали введение Британией глобального режима санкций против РФ и других государств, нарушающих права человека

Государственный секретарь США Майк Помпео приветствовал санкции Великобритании, введении против России за регулярное нарушение прав человека.

Как инфоримирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он написал в соцсети.

"Мы приветствуем введение Великобританией глобального режима санкций в сфере прав человека, который способствует повышению ответственности за серьезные нарушения прав человека. Великобритания является мировым лидером в сфере защиты прав человека и близким партнером США в этой области", - заявил Помпео.

Напомним, правительство Великобритании ввело ограничительные меры против государств, нарушающих права человека - Саудовской Аравии, России, Мьянмы и Северной Кореи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания вводит санкции против России и других нарушающих права человека государств

Санкционные правила учитывают ряд факторов, среди которых, во-первых, речь идет о праве на жизнь, оказавшееся под угрозой убийства или внесудебных казней. Также, во-вторых, право не подвергаться пыткам или насилию либо бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство обращению. И, в-третьих, право быть свободным от рабства, подневольного состояния или принудительного труда.

Полный список лиц, попавших под санкции, опубликован на сайте Министерства иностранных дел Великобритании. В нем значатся 25 россиян.