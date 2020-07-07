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Новости Паводки на Западной Украине
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Жители Галича жалуются на несправедливое распределение компенсаций после наводнения: "На 20 тысяч - это разве двери входные поставить"

Жители Галича жалуются на несправедливое распределение компенсаций после наводнения:

В городе Галич Ивано-Франковской области разгорелся скандал из-за, как утверждают местные жители, несправедливого распределения денежных компенсаций, которые ранее были направлены на преодоление последствий масштабных наводнений в регионе.

По словам жителей, всего около сотни домов смогли получить обещанные государством деньги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Поврежденные дома разделили на три категории. За вовсе разрушенные - 300 тысяч гривень возмещений. На требующие капитального ремонта выделят 50 тысяч. И по 20 тысяч - за поврежденное жилье - большинство домов отнесли именно к этой категории. Люди говорят, что этого очень мало, ведь во многих домах нужно полностью восстанавливать стены и пол.

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Потерпевшие требуют, чтобы их дома обследовали повторно.

"На 20 тысяч возмещения - это разве двери входные поставить, которые у нас дуются. Пол, чтобы самой дешевой плиткой застелить - 18 тысяч", - говорит жительница Галича Алена Чемеринская.

"Депутат не может определить, требует ли этот дом капремонта или текущего. Должен быть специалист. В администрациях есть в штате люди, которые могли бы это квалифицированно расписать. Еще 26 числа мы просили предоставить, но ответа до сих пор нет", - говорит секретарь городского совета Олен Скрыник.

Автор: 

компенсации (481) наводнение (461) паводок (294) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+14
Жітєлі Галіча, решту візміть з коштів за вирубаний ліс. Чи вже розфітькали?
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07.07.2020 09:38
+14
Задолбали уже, каждый год одно и то же! Какого уя селиться там где топит????? А если селитесь, то сами и отвечайте, страхуйте своё барахло и хибары! 20 тысяч им мало!?!?!!! С какого вообще перепуга им налогоплательщики должны что- то восстанавливать, строить????????? Как рубать леса и наживаться контрабандой, то они первые,))) засрались, природу уничтожили, теперь караул, спасите???? Идите к лешему! Ничего им не давать!!!!!!!
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07.07.2020 09:56
+10
Нехеровые такие запросы, в Эпицентре входные двери можно взять за 2700грн. Есть конечно пожилые которые потеряли все и им надо помочь но не забываем что ваши дома это ваша частная собственость и не кто вам ничего не обязан компенсировать
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07.07.2020 09:56
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У Бубочки на всих грошей не вистачає. Счас надрукують - тоді і заживемо!
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07.07.2020 09:28 Ответить
Если что этим гор советы бпп+ нф занимаются, которые сидят с 2015го
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07.07.2020 09:32 Ответить
С дуба упал? Деньги обещал выделить ЗЕЛЕНСКИЙ, а не бпп с нф.
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07.07.2020 09:36 Ответить
Ну так - деньги ведь выделены, верно? Или он обещал всем по миллиону?
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07.07.2020 10:18 Ответить
Пральна, по 20 тыс - и достаточно! Нехрен жировать! А в октябре снова хай за зеленую плесень голосуют, вообще ничего не получат.
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07.07.2020 10:31 Ответить
Точно - вот колосовали бы за коричневую фекалию - тогда им бы все новые дома барыга поставил бы, верно?
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07.07.2020 10:32 Ответить
История не имеет сослагательного наклонения, так что обтекай,
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07.07.2020 10:33 Ответить
" хай за зеленую плесень голосуют, вообще ничего не получат."

И предсказательные наклонения история имеет?
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07.07.2020 10:36 Ответить
Из истории умные люди делают выводы. Если ты сунул гвоздь в розетку и получил удар, то в следующий раз ты этого не сделаешь никогда...
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07.07.2020 10:40 Ответить
Умные люди - возможно, а ты тут причем?
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07.07.2020 10:40 Ответить
Это как раз про тебя и тебе подобных
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07.07.2020 10:44 Ответить
Спасибо за комплимент, прям неожиданно.
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07.07.2020 10:51 Ответить
Что теперь зеленский лично должен стоять у терминала всем на карту рассылать? Этим уже конкретно местные чинухи занимаются, которые как раз яркий представители бпп и нф.
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09.07.2020 18:54 Ответить
У 2008му юлька-воровка виділила на наслідки паводка мільярд доларів урядових грошей. Сьогодні Шмигаль дав 700 мільонів гр. Це десь в 40 разів меньше.
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07.07.2020 09:31 Ответить
И этого нечего было давать, задолбали идиоты, селящиеся в местах ежегодного подтопления! Это их личная проблема! При чём тут деньги налогоплательщиков????
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07.07.2020 10:05 Ответить
милочка, Одессу тоже несколько раз топило, ломало деревья срывало крыши.
Ты тогда тоже писала, мол, идите нахрен, одесситы, ничего гам не давать?
Или у тебя Одесса это фамилиё такое?
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07.07.2020 10:41 Ответить
А кто кому в Одессе что дал? Крыши отремонтировали частично жеки за деньги квартплаты, частично сами жильцы. Какие вопросы?
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07.07.2020 10:53 Ответить
не строй из себя Клару Целкин, скажи прямо, ты из Одессы?
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07.07.2020 11:13 Ответить
И что? В Одессе новые квартиры кто- то получил? Хрень не пишите, милочка.
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07.07.2020 10:54 Ответить
При том что в Одессе это таки да стихийное бедствие, не регулярное и не вызванное самими жителями варварским отношением к окружающей природе! А это две большие разницы.
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07.07.2020 10:56 Ответить
Ці люди в більшості своїй там не селились Вони просто жили там завжди. Жили там де діди прадіди їх жили. На тих самих подвір'ях і в тих самих межах. Як стара хата ставала мала чи вітха біля неї будували нову - стару зносили. А якщо будувались на новому місці, то що ви вважаєте де захотів там і будуєш? Зовсім ні. Є відведені місця згідно з планом забудови населеного пункту, по рішенню сільської чи міської ради, вам виділять ділянку на ній і будуйте. Подумайте самі якщо люди там жили споконвіку то навряд чи їх підтоплювало раніше. Так що ваші гнівні тиради з приводу ідіотів що не там поселились не по адресу.
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07.07.2020 19:33 Ответить
Юлєчці вдалося взяти кредити.
і як РОбін Гуду роздати бідним..
Тоді в України був відносно малий зовнішній борг

Мешканці Галича скаржаться на несправедливий розподіл компенсацій після повені: "На 20 тисяч - це хіба двері вхідні поставити" - Цензор.НЕТ 4896

чому я погоджуюсь на робінгуда ,а не на Юлєчку ?

бо Кредити Юлєчки зараз приходиться віддавати..(у 2021 це буде 200 млрд грн за відсотками..)

це якби до тих,кому Робінгуд роздав гроші за деякий час постукали в двері....

Тому зараз допомога така ,а не інакша..
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07.07.2020 10:18 Ответить
схоже, Суліма повернувся з відпочинку до роботи, ну, чи дядя Бєня підкинув "інвестицію".
Зараз ваня він всім пояснить, що "Україні потрібна Йуля", і навіщо...
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07.07.2020 10:46 Ответить
Зеля опять и снова сбрехал о помощи?
Он же обещал.

Не все дома в рискованной зоне.
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07.07.2020 09:48 Ответить
Он обещал помощь, а не сделать за счет налогоплательщиков капремонт всем нашару.
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07.07.2020 10:14 Ответить
Ну это в его репертуаре, наобещать с три короба, а дать дырку от бублика.
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07.07.2020 10:18 Ответить
В смысле дырку? Комиссия распределила средства от 20 до 300 тысяч. Или для вас это - дырка от бублика? Или он обещал всем полностью новые дома выстроить?
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07.07.2020 10:30 Ответить
Да он вам, идиотам, много чего наобещал, в том числе и войну закончить за два дня, и экономику поднять на 40%, и тарифы понизить...Бггг...
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07.07.2020 10:36 Ответить
За два дня - не помню, а вот за 10 - вроде помню - это, правда, вам, идиотам, наобещал в свое время некто Порошенко П.А. - соратник и кум Медведчука, экс-регионал, олигарх и министр в кабмине Азарова - и что характерно - вы ему поверили - ну не идиоты ли?
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07.07.2020 10:39 Ответить
Он обещал за две недели, но только это обещание он дал, не зная, что войска ***** вторгнутся в Украину. Не манипулируй
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07.07.2020 10:42 Ответить
Да ладно, прям не знал?
А что - войска ***** вторглись именно в течении этих 2х недель? Или еще до обещаний? Или, если полномасштабно - то через 2 месяца?
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07.07.2020 10:50 Ответить
Люди жалуются на несправедливое распределение средств.
Пусть Зю отправит проверку для оценки, разбирательства.
Он уже квартирами "одарил"-отпиарился... А люди на улице.

"Гаряча тема обговорення - те, що президент https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський роздав 12 квартир. Кажуть, що отримали лише сертифікати. Є проблема з тим, як потрапити до них", - йдеться у повідомленні.
Так, за словами однієї мешканки, квартири видали у ЖК "Кришталеві фонтани" на вулиці Метрологічна 42. Усього є чотири черги комплексу, четверту ще добудовують.
За інформацією каналу, Зеленський вручав нібито ключі 12 родинам - тим, хто втратив родичів, живе в інтернаті і не має іншого альтернативного житла і має малолітніх дітей.
"Фактично люди отримали ключі, але скористатися ними не можуть.
Їх не пускають навіть подивитися квартиру, бо там все ще триває будівництво. А в квартирах голі бетонні стіни", - сказано у матеріалі.
Зазначається, що зовні будинки обнесені огорожею. Зі слів постраждалих, документів на квартири поки не мають. Їм видали сертифікати. На них є лише фото підпису директора забудовника, а ще стоїть технічний будівельний номер. Насправді ж він не відповідає номеру будинку. Родина однієї з мешканок навіть не знала, на якому поверсі квартира.
У відділі продажу їм сказали, що у них двокімнатна квартира, а в сертифікаті йдеться про трикімнатну.
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07.07.2020 10:44 Ответить
Так це ж була шутка. Ну пожартував чоловік як звик. А ви не маєте почуття гумору все за чисту монету сприймаєте.
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07.07.2020 19:40 Ответить
Встречается и такое. Но подтопление действительно было серьезное, как пишут, бОльшее, чем в 2008 году.
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07.07.2020 10:25 Ответить
херассе....плиииткой застелить...двееери такие дороженные ставить
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07.07.2020 09:34 Ответить
Гм...Как бы непонятно, почему так распределили средства. А, нет, все нормально:
260087З вичайна м.Галич - вул.Бічна, вул.Грушевського, вул.І.Франка, вул.Караїмська, вул.Коновальця, вул.Коротка, ву...Зеленський Володимир Олександрович
589
52.36%260088 Звичайна м.Галич - вул.Б.Хмельницького, вул.Вітовського, вул.Дністровська, вул.Заводська, вул.Київська, вул.К...Зеленський Володимир Олександрович
335
54.03%260089 Звичайна м.Галич - вул.Винниченка, вул.Галич-Гора «Кут», вул.Гора, вул.Д.Галицького, вул.Донецька, вул.Замков...Зеленський Володимир Олександрович
600
55.25%260162 Спеціальна Комунальний заклад "Галицька центральна районна лікарня"Зеленський Володимир Олександрович
15
53.57%

ЗЫ: КушайТЕ
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07.07.2020 09:35 Ответить
Хорошая информация, если кто из них подзабыл. Респект.
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07.07.2020 09:38 Ответить
Это так, только короткая вырезка по некоторым избирательным участкам
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07.07.2020 09:40 Ответить
Достатньо. Замвсть укріплення берегів ви, кожний собі будували паркани. Чого це мої подаьтки повинні йти не на оборону, а покриття безразлічія до вирішення своїх містічкових питань.
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07.07.2020 09:36 Ответить
Жітєлі Галіча, решту візміть з коштів за вирубаний ліс. Чи вже розфітькали?
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07.07.2020 09:38 Ответить
Аваковские менты, погранцы за что зарплату получают?
За то, чтобы не замечать незаконных вырубок ( не важно кем осуществляемых, местными или не местными ) и пропускать лесовозы, вагоны через границу?
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07.07.2020 09:45 Ответить
Дело спасения утопающих, дело самих утопающих. А что они рассчитывали что им все восстановят до состояния до "потопа.. Согласен возможно выплаты можно увеличить раза в два ( для ряда особо пострадавших).. Но мечтать о полной или хотя бы 50% компенсации, это утопия.
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07.07.2020 09:45 Ответить
Я так понимаю, что некоторые там раскатали губу не просто "восстановить до потопа", а хотят, чтобы им капремонты сделали, даже если их не было.
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07.07.2020 10:16 Ответить
А не сильно ли большие аппетиты у западенцев, большинство из которых поколениями налоги в стране не платит? Пусть радуются и этому. Нечего леса пилять и на берегу речек строиться.
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07.07.2020 09:47 Ответить
Большинство переселенцев из оккупированной части Донбасса вообще ничего не получили.
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07.07.2020 09:47 Ответить
Что зепутанша Третьякова говорит по поводу этого?
Их тоже считает второсортными?
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07.07.2020 09:52 Ответить
треба трошки подождать, пока станок напечатает гривни. не всем сразу.
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07.07.2020 09:47 Ответить
Остальные забирайте у Шуфрича с Балогой.
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07.07.2020 09:53 Ответить
Нехеровые такие запросы, в Эпицентре входные двери можно взять за 2700грн. Есть конечно пожилые которые потеряли все и им надо помочь но не забываем что ваши дома это ваша частная собственость и не кто вам ничего не обязан компенсировать
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07.07.2020 09:56 Ответить
Є Страхові компанії.
Ось вони зобов"язані.Якщо ви підписали Договір

Хоча вімова від страхування від повеней "у районах можливого затоплення" -це їх звичайна практика
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07.07.2020 10:24 Ответить
Задолбали уже, каждый год одно и то же! Какого уя селиться там где топит????? А если селитесь, то сами и отвечайте, страхуйте своё барахло и хибары! 20 тысяч им мало!?!?!!! С какого вообще перепуга им налогоплательщики должны что- то восстанавливать, строить????????? Как рубать леса и наживаться контрабандой, то они первые,))) засрались, природу уничтожили, теперь караул, спасите???? Идите к лешему! Ничего им не давать!!!!!!!
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07.07.2020 09:56 Ответить
Пол плиткой? Двери за 20 тысяч?!?!!! Ну и запросы у них! А губа не треснет, задница не слипнется???? Я тоже хочу! Чем я хуже? Дайте и мне на новый дом 300 тысяч, пожалуйста.
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07.07.2020 10:00 Ответить
а чего ж ты забыла дописать "я сама из Франковска, там не фсё так адназначна"?!
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07.07.2020 10:48 Ответить
По моему твоя мама забыла кое что сделать лет надцать назад после коитуса...
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07.07.2020 10:58 Ответить
Света, ты "баба_да"?
Или ты таки вася из Пензы, судя по манере выражаться?
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07.07.2020 11:10 Ответить
Я выражаюсь литературным языком, в отличии от тебя, "баба_да" у тебя на кухне щи варит.
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07.07.2020 11:33 Ответить
Света, а лайкнул ты себе зачем?!
Кроме того, щи это кацапское блюдо.
Согласен, "литературовед"?
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07.07.2020 12:10 Ответить
Случайно
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07.07.2020 12:54 Ответить
А шо кацапы жрут? Ах да, окрошку ещё, а к щам лапти подают, чтобы хлебать ими.
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07.07.2020 12:58 Ответить
Кому-то 300 00, кому-то 50 000 а кому и 20 000. Обидно! В чужих руках &#$ всегда толще...
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07.07.2020 10:00 Ответить
А кто там за зеленского голосовал? Не тот ли Галич, где князем , а затем даже королем был Даниил Галицкий? Потомки воинов превратились в ничтожеств, проголосовавших за зеленое дерьмо...
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07.07.2020 10:03 Ответить
А кто там был во время татаро-монгольского ига?
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07.07.2020 10:09 Ответить
Плохо быть необразованым. Если ты не понял, то в Галицко-Волынской Руси не было никакого ига. А было оно до 1721 года на московщине. Поэтому они до сих пор терпят у себя царей на вечном царствовании
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07.07.2020 10:20 Ответить
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07.07.2020 10:03 Ответить
Вокруг лесов, ещё не спиленных, полно.
Пилите лес и ставьте двери.
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07.07.2020 10:08 Ответить
Хотите развалить дружный слаженный коллектив? Предоставьте им самим поделить между собой свои премии. И скоро вы увидите стадо диких озлобленных животных, ругающих и оскорбляющих друг-друга. А если премия значительная, то делёж может дойти и до драки.
Увы,- таков человек...
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07.07.2020 10:14 Ответить
"Пол, чтобы самой дешевой плиткой застелить - 18 тысяч"

А что с плиткой-то сталось после наводнения? Плитка боится воды или как?
Или у них не было плитки и они хотят ее постелить за чужой счет?
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07.07.2020 10:15 Ответить
ні якщо вода зруйнвала паркет то знов паркет стелити буде дорогше
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07.07.2020 10:26 Ответить
Это попытка замусолить проблему. Леса в Карпатах пилили все тридцать лет... Есть же люди, которые стали богаче на воровской лесной ренте... - начиная от Президентов и Премьеров и до местных князьков и хитрованов...
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07.07.2020 10:20 Ответить
сочувствую тем, кто остался без жилья, но предлагаю не заламывать руки, а писать харанту в личку, снимать видосики.
Это единственное, что он понимает.
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07.07.2020 10:50 Ответить
Нехрін селитися в болотах, а потім качати за свою дурість бабло!
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07.07.2020 10:55 Ответить
За компенсаціями - до лісорубів!
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07.07.2020 11:19 Ответить
Сволочи!
Мы столько леса в Карпатах нахрен снесли, а они нам всего 20 иысяч!
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07.07.2020 11:39 Ответить
А хрен вам, а не большая компенсация!! Хитрожопые владельцы домов самовольно построили у русел рек, свои дома, в запрещенных санитарных зонах, вырубали самовально карпатские леса и на этом все местные наживались, никаких противопаводковых мероприятий сами на выполнили, имущество не застраховали, мусор в реки сбрасывают, а за бабками так к государству!! И к тому ящейки Зеленского должны проверить, что было восстановлено и построено, местными ворами -чиновниками за тот миллиард, который был выделен в 2007-8 годах. И надо сказать об огромных аппетитах местных! Что значит привыкли наживаться и хапать каждый раз и каждый год, на подтоплении!! Мол денег море, никто не контролирует!! За взятку можно получит до 300 тысяч гривен и более! И Что это за такая входная дверь за 20 тысяч гривен. Приезжайте к нам, мы вам найдем хорошую дверь, за 2-3 тысячи!!
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07.07.2020 14:27 Ответить
 
 