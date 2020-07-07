Жители Галича жалуются на несправедливое распределение компенсаций после наводнения: "На 20 тысяч - это разве двери входные поставить"

В городе Галич Ивано-Франковской области разгорелся скандал из-за, как утверждают местные жители, несправедливого распределения денежных компенсаций, которые ранее были направлены на преодоление последствий масштабных наводнений в регионе.

По словам жителей, всего около сотни домов смогли получить обещанные государством деньги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Поврежденные дома разделили на три категории. За вовсе разрушенные - 300 тысяч гривень возмещений. На требующие капитального ремонта выделят 50 тысяч. И по 20 тысяч - за поврежденное жилье - большинство домов отнесли именно к этой категории. Люди говорят, что этого очень мало, ведь во многих домах нужно полностью восстанавливать стены и пол.

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Потерпевшие требуют, чтобы их дома обследовали повторно.

"На 20 тысяч возмещения - это разве двери входные поставить, которые у нас дуются. Пол, чтобы самой дешевой плиткой застелить - 18 тысяч", - говорит жительница Галича Алена Чемеринская.

"Депутат не может определить, требует ли этот дом капремонта или текущего. Должен быть специалист. В администрациях есть в штате люди, которые могли бы это квалифицированно расписать. Еще 26 числа мы просили предоставить, но ответа до сих пор нет", - говорит секретарь городского совета Олен Скрыник.