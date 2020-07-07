В Украине 564 новых случая COVID-19, умер 21 человек, всего - 49 607 случаев
По состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 564 человека. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 490 пациентов", - отметил министр.
За все время пандемии заболели 49 607 человек. Число выздоровевших - 22 193 человека. В то же время 1 283 пациента умерли.
"За минувшие сутки всего было проведено 21 374 тестирования. Из них 9 343 исследования методом ПЦР, а также 12 031 - методом ИФА", - добавил Степанов.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1979 случаев;
Волынская область - 2788 случаев;
Днепропетровская область - 1116 случаев;
Донецкая область - 686 случаев;
Житомирская область - 1469 случаев;
Закарпатская область - 3458 случаев;
Запорожская область - 598 случаев;
Ивано-Франковская область - 2744 случая;
Кировоградская область - 663 случая;
г. Киев - 5665 случаев;
Киевская область - 2809 случаев;
Львовская область - 6445 случаев;
Луганская область - 85 случаев;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 1919 случаев;
Полтавская область - 325 случаев;
Ривненская область - 4228 случаев;
Сумская область - 321 случай;
Тернопольская область - 2108 случаев;
Харьковская область - 2416 случаев;
Херсонская область - 196 случаев;
Хмельницкая область - 842 случая;
Черновицкая область - 5032 случая;
Черкасская область - 678 случаев;
Черниговская область - 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.
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медики наче постійно тестуються в інфікційних лікарнях, і ті хто за кордон їде робить тест або купує "негативну" довідку на Ковід.
у нас на всьому роблять бабки
бо це скоріше десятки,не сотні випадків..
Да речеться ім'я твоє!
Да буде вакцина твоя!
Да прийде порядок твій!
Страх наш тваринний дай нам сьогодні і відключи нам мізки наші, як і ми відключаєм дітям нашим, і подаруй нам намордники, позбавивши здорового глузду.
Апчхи!
О "секретном" протоколе.
Во-первых, никакой он не секретный, гриф на протоколе "для служебного пользования".
Во-вторых, этот протокол сплошная профанация.
Начну с того, что 24 февраля 2020 года собралась странная комиссия, причём непонятно при каком органе и кем созвана.
Комиссию возглавлял директор центра громадського здоровья МОЗ, а в составе комиссии были мелкие чиновники, директора фармакологических фирм, два СБУшника и два советника РНБО. В общем, сборная солянка ничего не решающих никому не известных пешек.
Среди этого огорода в двадцать людей, лишь двое были "в теме" - это зав.кафедры инфекционных болезней одного ВУЗа и директор института епидемиологии. К слову, подписей этих двоих под протоколом я не заметил.
Что обсуждала комиссия? А НИЧЕГО. Никаких обсуждений НЕ БЫЛО. Заседание комиссии открыли и сразу перешли к "комиссия решила". Ни слова обоснования решений, ни чьи предложения, ни кто выступал - ничего этого не происходило. Голосования, к слову, также не было. И ссылок на какие-либо материалы или документы тоже нет.
Просто собрались чуваки и нарешали чего захотели. А что же решила эта странная комиссия из непоймикого?
Ещё в конце февраля, когда в стране и близко не было даже одного подозреваемого в ковиде, не говоря уж о больном, комиссия решила что в стране уже "чрезвычайная ситуация" и поэтому постановила:
- ввести температурный скрининг в общественных местах,
- рекомендовать Кабмину закрыть границы,
- рекомендовать Минздраву всех, кто болеет пневмонией, считать больными коронавирусом (справедливости ради - решили их всё же тестировать, но тестов-то, мы помним - не было),
- взять "до уваги" информацию директора фармкомпании "Диагон", что они производят отечественные тесты на коронавирус и готовы их продавать государству,
- рекомендовать РНБО инициировать изменения в законодательство, необходимые для введения мер борьбы против коронавируса,
и... "поддержать инициативу о внесении COVID-19 в перечень особо-опасных инфекционных заболеваний".
Чья это была инициатива, в чём она состояла, какие причины и обоснования, какие критерии и оценки - этого комиссия не обсуждала. Просто тупо приняла огульное решение.
Читал этот шедевр юридического творчества и недоумевал... то ли я дурак... то ли что происходит...
В общем. На сегодняшний день в материалах судебного дела нет ни одного вменяемого обоснования того, что ковид действительно подлежал включению в перечень особо-опасных. Не представляю никакой возможности суду отклонить иск. Но... поживём-увидим.
Гейтс недоволен тем, что в США должным образом не работает контроль за поведением людей и за отслеживанием их контактов
Ранее Билл Гейтс еще до объявления пандемии потратил $ 100 млрд (!) на разработку программ за отслеживанием контактов людей и, естественно, стремится вернуть затраченные деньги за счет населения.
Так что я возвращаюсь на платформу Линукс, вероятно.
Не очень люблю я Линукс-хринукс (я на нем работала давно еще, фонт поменять тогда была проблема, мягко говоря), но я таки пишу не "свистелки/пищалки" для телефонов, чтобы без контрол пэнел обходиться.
Почему именно на 6 недель?
А потому, что федеральное правительство платит материальную помощь по макароновирусу только до сентября, и вместо больше 3 тысяч "в одни руки" будут получать по-старому 1 тысячу 200, а на эти деньги снимать жилье невозможно, не говоря уже о том, чтобы ипотеку платить. Куда будут трудоустраивать всяких визажистов-бровистов, имидмайкеров и прочих "тренеров личностного роста", я ХЗ, не я их наплодила.
Вот так вот коммунистические "зайчики" штата Виктория, во глае в глав-коммунистом, премьером Эндрюсом, привыкли хулиганить на федеральные деньги, а не на свои.
Очень хочется надеятся, чтобы всю эту самоизоляцию затянули на подольше, чтобы школьные учителя, академики и весь прочий левацкий эндрюсовский лохторат с плакатами "Денег нет, жрать давай" пришел к парламенту Виктории права качать.
В Канберру идти не получится: далеко, да и границы закрыты.
Так что жду октября со злорадством, очень хочется перформанс посмотреть.
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
👉 😞PS Поки у нас не так як в Казахстані, де розпилювали хімію з вертольотів і після почалися пневмонії ... І аби в анонсовану другу хвилю нелюдами не пішла за цим сценарієм https://youtu.be/vcWFyWCDYe0
Да речеться ім'я твоє!
Да буде вакцина твоя!
Да прийде порядок твій!
Страх наш тваринний дай нам сьогодні і відключи нам мізки наші, як і ми відключаєм дітям нашим, і подаруй нам намордники, позбавивши здорового глузду.
Апчхи!