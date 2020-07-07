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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 564 новых случая COVID-19, умер 21 человек, всего - 49 607 случаев

В Украине 564 новых случая COVID-19, умер 21 человек, всего - 49 607 случаев

По состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 564 человека. Были госпитализированы 197 человек. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 490 пациентов", - отметил министр.

За все время пандемии заболели 49 607 человек. Число выздоровевших - 22 193 человека. В то же время 1 283 пациента умерли. 

"За минувшие сутки всего было проведено 21 374 тестирования. Из них 9 343 исследования методом ПЦР, а также 12 031 - методом ИФА", - добавил Степанов.

Также читайте: Динамика коронавируса в Украине стабилизируется, снижается процент инфицированных медиков, - совещание у Зеленского

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1979 случаев;
Волынская область - 2788 случаев;
Днепропетровская область - 1116 случаев;
Донецкая область - 686 случаев;
Житомирская область - 1469 случаев;
Закарпатская область - 3458 случаев;
Запорожская область - 598 случаев;
Ивано-Франковская область - 2744 случая;
Кировоградская область - 663 случая;
г. Киев - 5665 случаев;
Киевская область - 2809 случаев;
Львовская область - 6445 случаев;
Луганская область - 85 случаев;
Николаевская область - 461 случай;
Одесская область - 1919 случаев;
Полтавская область - 325 случаев;
Ривненская область - 4228 случаев;
Сумская область - 321 случай;
Тернопольская область - 2108 случаев;
Харьковская область - 2416 случаев;
Херсонская область - 196 случаев;
Хмельницкая область - 842 случая;
Черновицкая область - 5032 случая;
Черкасская область - 678 случаев;
Черниговская область - 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.

Также читайте: Развитие трансплантации органов в Украине может стать частью медреформы, - ОП

В Украине 564 новых случая COVID-19, умер 21 человек, всего - 49 607 случаев 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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07.07.2020 09:42
+3
Наверно потому что голод не заразный. И смерть от голода отсталых слоев населения планеты ничего не значит для человечества. А вирусы несут угрозу всей цивилизации.
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07.07.2020 10:27
+2
Именно так и выглядит Пандемия. Не трупы на улицах и по квартирах а нелепые отчеты в СМИ.
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07.07.2020 10:48
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Правила форума Совет форумчан
за 7 дней 5350, для статистики ес осталось ещё 7 дней. проходные 6700 человек. надо теперь меньше 200 в день
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07.07.2020 09:31 Ответить
Брехуни.
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07.07.2020 09:36 Ответить
Главный вопрос кто эти 21 тысяча кому сделали тест и результат не подтвердился, если тесты делают лишь при наличии подозрения когда все симптомы уже указывают на коронавирус и вероятность ошибки незначительная.
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07.07.2020 09:41 Ответить
Те, кто контактировал с заболевшими и те, кто прибыл изза границы и не хочет 2 недели сидеть в изоляции.
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07.07.2020 09:58 Ответить
Все равно 20 тыс. в день это дофига много.
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07.07.2020 10:04 Ответить
Грубо - по 15-20 на одного выявленого. Не так и много. 1-2 -члены семьи, 2-4 - соседи, 5-7 коллеги, 3-4 друзья. А есть еще продавцы, водители маршруток и их пассажиры.
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07.07.2020 11:12 Ответить
Анджей Дуда: я не є прихильником ніяких обов'язкових щеплень. сам ніколи не вакцинувався від грипу і вважаю, що вакцинація від коронавірусу абсолютно не повинна бути обов'язковою!
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07.07.2020 18:53 Ответить
контактерів тестують хіба депутатів та іншої високопосадової швалі. простого смертного контактера без симптомів не будуть тестувати.
медики наче постійно тестуються в інфікційних лікарнях, і ті хто за кордон їде робить тест або купує "негативну" довідку на Ковід.
у нас на всьому роблять бабки
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07.07.2020 10:51 Ответить
Так хтось як завжди добре наживається на коронапсихозі. На фейковій пандемії. Де ж ті падаючі хворі як нам показували зимою відосики з китаю. Отак і робиться паніка і страх - постановичними відосиками які пощирювали брехливі змі. Що коронапсихозні де падаючі від корони люди на вулицях чи ви забули як вам китай показував падаючих!? І далі будете свято вірить всьому чим вас кормлять центальні змі?
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07.07.2020 18:56 Ответить
Безсимптомних тестують аж гай шумить.
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07.07.2020 10:38 Ответить
ИФА тесты - это тесты для выяснения у кого уже есть антитела или нет, кронвирус они не определяют. Это необходимо для того, что бы люди сдавали плазму крови с антителами для создания лекарств.
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07.07.2020 11:38 Ответить
Вот заболеешь увидешь. Как это!
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07.07.2020 12:26 Ответить
Кто нибудь подщитывал какой они наносят урон бюджету когда люди на больничных из за задержки в повторном тестировании сидят неделями уже здоровыми!
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07.07.2020 09:42 Ответить
ні не "подщітивал"..

бо це скоріше десятки,не сотні випадків..
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07.07.2020 09:54 Ответить
Какой урон бюджету? Заболевших 50 тыс. на всю страну. Это меньше чем микрорайон в Киеве. Даже если все они сидели неделю и ждали результата то это копейки даже в бюджете города. А для страны это вообще ничего не значит.
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07.07.2020 10:02 Ответить
Ковіде наш, що єси у голові!
Да речеться ім'я твоє!
Да буде вакцина твоя!
Да прийде порядок твій!
Страх наш тваринний дай нам сьогодні і відключи нам мізки наші, як і ми відключаєм дітям нашим, і подаруй нам намордники, позбавивши здорового глузду.
Апчхи!
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07.07.2020 13:02 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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07.07.2020 09:42 Ответить
https://youtu.be/Siu_d73mIwY - видео Дел Біг Трі. Ношение маски - лицемерие или слабоумие. Или, и то и другое?
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07.07.2020 21:00 Ответить
почему не объявлена пандемия голода? в день умирает от голода 24 тыс человек, а от вируса 4 тыс. Не будет пандемии голода, потому что от него одно лекарство еда, а от вируса распил, запугичание, нищета, всё по плану Бельведерского клуба
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07.07.2020 10:15 Ответить
Наверно потому что голод не заразный. И смерть от голода отсталых слоев населения планеты ничего не значит для человечества. А вирусы несут угрозу всей цивилизации.
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07.07.2020 10:27 Ответить
Именно так и выглядит Пандемия. Не трупы на улицах и по квартирах а нелепые отчеты в СМИ.
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07.07.2020 10:48 Ответить
Олександр Гуміров

О "секретном" протоколе.

Во-первых, никакой он не секретный, гриф на протоколе "для служебного пользования".
Во-вторых, этот протокол сплошная профанация.

Начну с того, что 24 февраля 2020 года собралась странная комиссия, причём непонятно при каком органе и кем созвана.

Комиссию возглавлял директор центра громадського здоровья МОЗ, а в составе комиссии были мелкие чиновники, директора фармакологических фирм, два СБУшника и два советника РНБО. В общем, сборная солянка ничего не решающих никому не известных пешек.

Среди этого огорода в двадцать людей, лишь двое были "в теме" - это зав.кафедры инфекционных болезней одного ВУЗа и директор института епидемиологии. К слову, подписей этих двоих под протоколом я не заметил.

Что обсуждала комиссия? А НИЧЕГО. Никаких обсуждений НЕ БЫЛО. Заседание комиссии открыли и сразу перешли к "комиссия решила". Ни слова обоснования решений, ни чьи предложения, ни кто выступал - ничего этого не происходило. Голосования, к слову, также не было. И ссылок на какие-либо материалы или документы тоже нет.

Просто собрались чуваки и нарешали чего захотели. А что же решила эта странная комиссия из непоймикого?

Ещё в конце февраля, когда в стране и близко не было даже одного подозреваемого в ковиде, не говоря уж о больном, комиссия решила что в стране уже "чрезвычайная ситуация" и поэтому постановила:

- ввести температурный скрининг в общественных местах,
- рекомендовать Кабмину закрыть границы,
- рекомендовать Минздраву всех, кто болеет пневмонией, считать больными коронавирусом (справедливости ради - решили их всё же тестировать, но тестов-то, мы помним - не было),
- взять "до уваги" информацию директора фармкомпании "Диагон", что они производят отечественные тесты на коронавирус и готовы их продавать государству,
- рекомендовать РНБО инициировать изменения в законодательство, необходимые для введения мер борьбы против коронавируса,

и... "поддержать инициативу о внесении COVID-19 в перечень особо-опасных инфекционных заболеваний".

Чья это была инициатива, в чём она состояла, какие причины и обоснования, какие критерии и оценки - этого комиссия не обсуждала. Просто тупо приняла огульное решение.

Читал этот шедевр юридического творчества и недоумевал... то ли я дурак... то ли что происходит...

В общем. На сегодняшний день в материалах судебного дела нет ни одного вменяемого обоснования того, что ковид действительно подлежал включению в перечень особо-опасных. Не представляю никакой возможности суду отклонить иск. Но... поживём-увидим.
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07.07.2020 13:03 Ответить
Билл Гейтс недоволен тем, что люди перестали бояться вируса и эпидемии
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07.07.2020 10:48 Ответить
Выступая в эфире на канале CNN Билл Гейтс посетовал на безрадостность с ситуацией по Covid-19 как в глобальном, так и в национальном масштабах.

Гейтс недоволен тем, что в США должным образом не работает контроль за поведением людей и за отслеживанием их контактов
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07.07.2020 10:49 Ответить
Дело и в том, что американцы стали равнодушны к соблюдению правил карантина, дистанцирования и ношения масок, - добавил Гейтс.
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07.07.2020 10:49 Ответить
Он не доволен и позицией Всемирной организацией здравоохранения, которая призналась в том, что научных доказательств эффективности ношения масок не существует. Более того, ношение масок увеличивает риск заражения.
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07.07.2020 10:57 Ответить
Таким образом становится очевидным, что оба персонажа, что Билл Гейтс, что Энтони Фаучи ни коем образом не озабочены здоровьем людей, а только преследуют установление тотального контроля за населением и его поголовной вакцинацией.
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07.07.2020 10:50 Ответить
По его мнению людей надо запугать. Только тогда они будут добровольно соблюдать самые жесткие ограничения, включая использование различных программ за собственным контролем.

Ранее Билл Гейтс еще до объявления пандемии потратил $ 100 млрд (!) на разработку программ за отслеживанием контактов людей и, естественно, стремится вернуть затраченные деньги за счет населения.
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07.07.2020 11:00 Ответить
По-слухам, в новой версии Виндоус не будет контрол пэнел.
Так что я возвращаюсь на платформу Линукс, вероятно.
Не очень люблю я Линукс-хринукс (я на нем работала давно еще, фонт поменять тогда была проблема, мягко говоря), но я таки пишу не "свистелки/пищалки" для телефонов, чтобы без контрол пэнел обходиться.
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07.07.2020 11:58 Ответить
На 6 недель в штате Виктория, Австралия, закрывают все и вся по-новой из-за макароновируса.
Почему именно на 6 недель?
А потому, что федеральное правительство платит материальную помощь по макароновирусу только до сентября, и вместо больше 3 тысяч "в одни руки" будут получать по-старому 1 тысячу 200, а на эти деньги снимать жилье невозможно, не говоря уже о том, чтобы ипотеку платить. Куда будут трудоустраивать всяких визажистов-бровистов, имидмайкеров и прочих "тренеров личностного роста", я ХЗ, не я их наплодила.

Вот так вот коммунистические "зайчики" штата Виктория, во глае в глав-коммунистом, премьером Эндрюсом, привыкли хулиганить на федеральные деньги, а не на свои.

Очень хочется надеятся, чтобы всю эту самоизоляцию затянули на подольше, чтобы школьные учителя, академики и весь прочий левацкий эндрюсовский лохторат с плакатами "Денег нет, жрать давай" пришел к парламенту Виктории права качать.
В Канберру идти не получится: далеко, да и границы закрыты.

Так что жду октября со злорадством, очень хочется перформанс посмотреть.
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07.07.2020 11:55 Ответить
Профессор Гиака рассказал парламенту Великобритании о COVID-19: Полное уничтожение архитектуры легких. Там возникает массивный тромбоз
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
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07.07.2020 12:08 Ответить
За час пандемії першої хвилі ми могли помітити що цей вірус вибагливий і вибірковий. Якщо ви китаєць то ви будете при зараженні падати на вулиці, якщо ви білорус або швед то він вас може взагалі не чіпати. Якщо ви відома особа то він не перейде у вас у важку форму, і ви будете здорові через пару днів, і при цьому ваші близькі та коло знайомих від вас не заразиться. Якщо ви одна з 1 млрд. людина які живуть в маленьких трущобах без каналізації, води, електрики, ви можете прожити все своє життя так і не дізнавшись з телевізора якого у вас немає, що ви жили як "безсимптомний носій". а навколо пандемія. Якщо ви афроамериканець і берете участь в мітингах і демонстраціях, то знайте вірус боїться чорношкірих і цих заходів. Він не хоче селитися в банкірів, касирів з продуктових маркетів, але ненавидить продавців торгових центрів, спортсменів, офіціантів. Так само вірус запросто може селитися не тільки в людині, а й козі, папайї, і машинному маслі. Якщо ви носите маску і не міняєте її ніколи, то в вас можуть оселитися бактерії, може розвинутися гіпоксія, але вірус хоч і набагато менше бактерій, але вас не зачепить. Вірус дуже не любить тих хворих, у кого є смартфони з камерами і інтернетом, а так само соціальні мережі. Ковід інфекція дуже егоїстична і не допустить конкуренції у хворих хвороб грипу, ГРВІ і не сарс2 пневмоній. Вона постійно мімікрують змінюючи свою симптоматику маскуючись під будь-які сезонні інфекційні захворювання. Цей вірус підступний в своїй винахідливості і страшний у своєму безсимптомному прояві, тому що він як би є, але як це передається від одного до іншого, і проявляється ніхто не знає.

👉 😞PS Поки у нас не так як в Казахстані, де розпилювали хімію з вертольотів і після почалися пневмонії ... І аби в анонсовану другу хвилю нелюдами не пішла за цим сценарієм https://youtu.be/vcWFyWCDYe0
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07.07.2020 12:54 Ответить
Ковіде наш, що єси у голові!
Да речеться ім'я твоє!
Да буде вакцина твоя!
Да прийде порядок твій!
Страх наш тваринний дай нам сьогодні і відключи нам мізки наші, як і ми відключаєм дітям нашим, і подаруй нам намордники, позбавивши здорового глузду.
Апчхи!
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07.07.2020 12:59 Ответить
Боты - ноу неймы на ветке не хило так возбудились ))))
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07.07.2020 14:01 Ответить
Думаю що в МОЗ вже можуть на основі майже 50 тисяч хворих опубликувати статистику хто із хворих найбільше а хто найменше хворіє.В Китаї наприклад звідки поширився вірус виявилося що із 150 хворих в палаті всього виявилось 2 курці.А в Китаї курить кожен другий.
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07.07.2020 21:57 Ответить
P.S.Або чому не хворіють цигане які живуть в таборах у повній антисанітарії та без всяких захисних засобіа а хворіють тільки ті у кого вищий соціальний статус в їхньому середовищі і живуть в особняках та в достатку?
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07.07.2020 22:04 Ответить
 
 