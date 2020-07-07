Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info
Проект журналистских расследований Bihus.info утверждает, что замглавы МВД Антон Геращенко сказал неправду, что несколько десятков правоохранителей в год несут наказание за незаконное привлечение людей к уголовной ответственности.
Об этом говорится в материале Дениса Мокрика, передает Цензор.НЕТ.
В интервью РБК-Украина чиновника спросили - "сколько по этой статье (о преследовании заведомо невиновного лица. - Ред.) понесли наказание?", на что он ответил: "Думаю, в год это несколько десятков человек".
Расследователи получили официальную статистику из Государственной судебной администрации: за предыдущие пять лет ни один полицейский не был привлечен по статье 372 УК.
В 2014 году было всего четыре обвинительных приговора: сразу после Революции достоинства, то есть в то время, когда наиболее активно инициировали уголовные дела за незаконное привлечение участников протестов. В 2019-м был один оправдательный приговор. Статистики за текущий год у ГСА пока нет.
У Бигуса пишут, что на практике это "практически мертвая" статья, - такая, которая почти никогда не приводит к обвинительным приговорам.
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поэтому блеяние этой шмоньки можно не слушать.там правды нет.
мусарня была и есть опг крышуемое госудврством, как это опг не назови)))
Не доброта, не знаний сила,
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
Да!
Догана, зауваження!
А то что недостаточно квалифицирующих признаков - так антоше про это не известно))
Его столько раз уже ловили на БРЕХНЕ, что можно сказать 99% его бла бла - изначально ложь!