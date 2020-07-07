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Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info

Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info

Проект журналистских расследований Bihus.info утверждает, что замглавы МВД Антон Геращенко сказал неправду, что несколько десятков правоохранителей в год несут наказание за незаконное привлечение людей к уголовной ответственности.

Об этом говорится в материале Дениса Мокрика, передает Цензор.НЕТ.

В интервью РБК-Украина чиновника спросили - "сколько по этой статье (о преследовании заведомо невиновного лица. - Ред.) понесли наказание?", на что он ответил: "Думаю, в год это несколько десятков человек".

Расследователи получили официальную статистику из Государственной судебной администрации: за предыдущие пять лет ни один полицейский не был привлечен по статье 372 УК.

Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info 01

Читайте также: Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище, мы потеряли огромное количество хороших людей

В 2014 году было всего четыре обвинительных приговора: сразу после Революции достоинства, то есть в то время, когда наиболее активно инициировали уголовные дела за незаконное привлечение участников протестов. В 2019-м был один оправдательный приговор. Статистики за текущий год у ГСА пока нет.

У Бигуса пишут, что на практике это "практически мертвая" статья, - такая, которая почти никогда не приводит к обвинительным приговорам.

Аваков Арсен (3444) Нацполиция (16500) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+13
А где новость про расследование Бигуса о "Зелёной энергетике"? Там показано, как Пэтя с Ахметкой хорошо подогрелись и засунули энергетику Украины в задницу.
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07.07.2020 09:50
+10
Верить Геращенко - себя не уважать.
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07.07.2020 09:44
+9
Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 958
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07.07.2020 09:44
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Кто-то брешет. Вопрос кто...Я так понимаю, что все.
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07.07.2020 09:40 Ответить
Зрада! Зеленский, *****, ну шо ж ты делаешь то?!!Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6695
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07.07.2020 09:40 Ответить
Нічіво він не робить.
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07.07.2020 09:46 Ответить
Действительно, а что делает Зеленский вместе с новым министром мвд? Уже полтора года как эпоха бедности закончилась... а зебилы до сих пор в угаре.
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07.07.2020 10:07 Ответить
А что поизошло полтора года назад, то есть - 7 января 2019 года?
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07.07.2020 10:20 Ответить
И так все предыдущие пять лет, как сказано в статье. Во гад!
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07.07.2020 10:17 Ответить
мусора онижыдети - очьеньважьно.
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07.07.2020 09:41 Ответить
Верить Геращенко - себя не уважать.
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07.07.2020 09:44 Ответить
лож это второе имя антоши.. тоже мне америку открыли
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07.07.2020 09:44 Ответить
Ни один полицейский не был наказан за произвол за предыдущие 5 лет. Геращенко говорил о десятках, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 958
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07.07.2020 09:44 Ответить
Провалившие реформу МВД должны уйти. Желательно, сами, без провокации новой революции.
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07.07.2020 09:45 Ответить
Херащщенко як і усі порохоботи це сатанистские кубло, цинічна і нагла брехня їхнє життєве кредо
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07.07.2020 09:50 Ответить
А где новость про расследование Бигуса о "Зелёной энергетике"? Там показано, как Пэтя с Ахметкой хорошо подогрелись и засунули энергетику Украины в задницу.
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07.07.2020 09:50 Ответить
то был мыролюбный реформизм, и патужная реформа, карманов граждан Украины.
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07.07.2020 10:00 Ответить
Так бачив, Треба розповсюджувати відео і тут і на інших ресурсах
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07.07.2020 10:54 Ответить
На этом "новостном сайте" это делать бесполезно. В лучшем случае пойдет в спам, а в худшем - бан.
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07.07.2020 11:27 Ответить
все прекрасно знают что антонина лижет зад и не только, собакову. )))))

поэтому блеяние этой шмоньки можно не слушать.там правды нет.
мусарня была и есть опг крышуемое госудврством, как это опг не назови)))
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07.07.2020 10:00 Ответить
Херащенко в любую дырку, любого начальника залезет без мыла
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07.07.2020 10:01 Ответить
Жодного поліцейського не було покарано за свавілля за попередні 5 років. Геращенко казав про десятки, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 392
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07.07.2020 10:11 Ответить
Наш мир спасет не красота,
Не доброта, не знаний сила,
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
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07.07.2020 10:28 Ответить
Никто из властьимущих при Пётр не был наказан, можно смело обобщить.
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07.07.2020 10:42 Ответить
Несут наказание?
Да!
Догана, зауваження!
А то что недостаточно квалифицирующих признаков - так антоше про это не известно))
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07.07.2020 10:47 Ответить
Этот толстый лизун авакяна врет что дышит!
Его столько раз уже ловили на БРЕХНЕ, что можно сказать 99% его бла бла - изначально ложь!
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07.07.2020 12:00 Ответить
забрехался антин. когда то выплывет все дерьмо с аваковым - куда там яныку будет
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07.07.2020 12:20 Ответить
 
 