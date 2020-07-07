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Легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд грн в год, - "слуга народа" Гетманцев

Легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд грн в год, -

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Гетманцев Данило заявил, что легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год. Также наполнение бюджета планируется за счет налогообложения игорного бизнеса.

Об этом он рассказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гетманцева, налогообложения игорного бизнеса будет регулироваться отдельным законопроектом, над которым сейчас работает профильный комитет. Поэтому оценить финансовый эффект от легализации в профильном комитете пока затрудняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла правки "Голоса", усиливающие защиту граждан после легализации азартных игр, - нардеп Железняк

Автор: 

госбюджет (1186) азартные игры (128) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+4
Говорят Малюська заявил, что к 24г. бесплатных тюрем в Украине не будет!
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07.07.2020 09:50
+4
Если бы в эти игры играли только приезжие иностранцы, или лица у которых подушный доход в месяц составлял бы 30-50 штук зелени тогда да.. Но так эти "доходы в казну государства" потекут путем выкачивания у простого люда. При этом если государство получит 4,5 миллиарда.. то сколько же получит сам этот преступный ( и не нужно подбирать других слов) бизнес.. 20 миллиардов или больше. Если бы власть ( государство) заботилось о своих гражданах, этот бизнес должен был бы быть вообще под запретом, а за подпольные давали лет по 10-15 ( и не нужно кивать примером Запада.., у нас ведь жизнь не такая как там.. вот когда сровняемся тогда и можно было бы поспорить.) Увы игорная мафия пролоббировала новое законодательство, а правоохранители всегда только изображали борьбу с ними и имели от этого свою долю.
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07.07.2020 09:54
+3
Хочеш у тюрму? - плати!
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07.07.2020 09:55
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Говорят Малюська заявил, что к 24г. бесплатных тюрем в Украине не будет!
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07.07.2020 09:50 Ответить
Хочеш у тюрму? - плати!
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07.07.2020 09:55 Ответить
а нечем платить - пойди укради и заплати
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07.07.2020 10:17 Ответить
С Малюськой к 24 году Украина будет самой криминальной страной мира. Малюська уже сегодня выпустил бы всех заключенных в том числе и пожизненников на свободу. Он любит маньяков и об этом говорил. По нем психиатрия плачет.
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07.07.2020 10:43 Ответить
https://censor.net/news/3206518/podpolkovnika_sbu_podozrevaemogo_v_vymogatelstve_250_tys_vzyali_pod_straju_s_alternativoy
*****

Так вот о н и - реальные д о х о д ы !

https://censor.net/user/446255

Ось ці всі так звані правоохоронці,
якщо вони їздять на дорогих авто і мають нерухомість на яку б вони не могли заробити на свою заробітну платню,
то однозначно це коррупціонери і злочинці в пагонах на державних посадах і вони вже в принципі не можуть виконувати свої функціональні та службові обовязки, оскільки вони самі є злочинцями.
А оскільки такі правоохоронці та суді стали самі злочинцями вони не можуть служити інтересам держави і її народу. Вони перші щоб врятувати свою гнилу шкуру зраджують державу на угоду зовнішнім ворогам, а самі є внутрішніми ворогами.
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07.07.2020 14:22 Ответить
Открывая игорный бизнес зеленые разве думают о бюджете? Они думают о своих собственных карманах,которые будут наполнять бизнесом на крови, так как игорный бизнес сатанинский, игромания - такая же психическая зависимость как и наркомания и алкоголизм. Много игроманов заканчивают жизь самоубийством или их убивают за долги. Так что сатанва знает на чем делать себе деньги. Не на новых технологиях, не на науке и открытиях, не на экологии и туризме. На КРОВИ.
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07.07.2020 10:47 Ответить
Если бы в эти игры играли только приезжие иностранцы, или лица у которых подушный доход в месяц составлял бы 30-50 штук зелени тогда да.. Но так эти "доходы в казну государства" потекут путем выкачивания у простого люда. При этом если государство получит 4,5 миллиарда.. то сколько же получит сам этот преступный ( и не нужно подбирать других слов) бизнес.. 20 миллиардов или больше. Если бы власть ( государство) заботилось о своих гражданах, этот бизнес должен был бы быть вообще под запретом, а за подпольные давали лет по 10-15 ( и не нужно кивать примером Запада.., у нас ведь жизнь не такая как там.. вот когда сровняемся тогда и можно было бы поспорить.) Увы игорная мафия пролоббировала новое законодательство, а правоохранители всегда только изображали борьбу с ними и имели от этого свою долю.
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07.07.2020 09:54 Ответить
А если наркоту продавать то вообще государство озолотится
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07.07.2020 10:14 Ответить
Легалізовано, значить під контролем держави і податки державі. Гравець? - по всіх базах даних будеш проходити, як гравець. З наркоманами те ж саме. Заходиш у казино грати, чи в аптеку за наркотиками - паспорт, реєстрація. Охочих відразу поменшає. Девіація є невід'ємною частиною людської цивілізації. Такава селяві, як то кажуть...
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07.07.2020 09:54 Ответить
І куди ті податки йдуть в Україні? В "закрома родіни"? А щодо паспортів-реєстрації, так від того тільки чорний ринок виграє. У нас безправова маліна під назвою Україна.
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07.07.2020 10:06 Ответить
То що, податки платити взагалі не потрібно?
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07.07.2020 10:30 Ответить
Ком -кому принесет? А можно список этих государстенных огласить,с ФИО и должностью?
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07.07.2020 09:56 Ответить
Легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд грн в год, - "слуга народа" ----- а если этого умника и всех его однодумцев разобрать на органы, то страна может построить коммунизм. Уря товарищ.
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07.07.2020 09:57 Ответить
А кто будет сидеть на этом потоке и отводить его на себя/на своих? Неужели ничего в "общак" от этих 4,5 млрд. грн/ год?
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07.07.2020 10:01 Ответить
Каменный век. Уже у любого алкаша есть смартфон, через которые уходят в иностранные Интернет-казино миллиарды.
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07.07.2020 10:02 Ответить
так продолжайтє!!!! Простітуція, оружійє, льогкійє нарКотікі...
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07.07.2020 10:04 Ответить
...і це цілком реально...щоб керувати процесом треба його очолити.
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07.07.2020 10:32 Ответить
Легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд грн в год, - "слуга народа" Гетманцев...

Вопрос к зЕбилам, от куда оно принесёт? Где возьмёт? У простодушных лохов Украинцев, мягко говоря уворует? Клоуны блин...
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07.07.2020 10:06 Ответить
гамнецоФФ ...а скільки біди принесуть ваші "ігри" сім'ям ...прокляте ви кодло
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07.07.2020 10:09 Ответить
она уже не знают как вас еще подоить
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07.07.2020 10:11 Ответить
Нужно легализовать проституцию,а то от случайных связей... , вот соседа по этажу наградили триппером, так бабки на лавке возле подъезда говорили, что нашли кого награждать, он пропьёт или потеряет награду
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07.07.2020 10:13 Ответить
Проституция уже давно в законе, особенно в АП, а в закон не вписывают - боятся конкуренции =)!
Хотя с Вами, вполне согласен, на много честнее чем легализация шулеров! Янелох не боишься? Конкуренты появятся...
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07.07.2020 10:31 Ответить
хто хоче той вже давно на ікбед грає і ці грошенята ідуть мимо каси
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07.07.2020 10:18 Ответить
Та кАнешнА. "Перетворимо Україну в гральну помийку"- Гетьманцев.
І ще питання? Скільки млрд Україна втратила, через "тютюновий" закон пліснявих?
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07.07.2020 10:20 Ответить
Дурні думкою багатіють. Без економіки в країні нічого не буде і багатіїв також не буде, коли терпець у голотьби закінчиться.
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07.07.2020 10:23 Ответить
Ну а мне все таки любопытно, сколько государству принесёт, если разогнать эту шоблу "95-го", многих на нары? И следующие депутаты с премиями будут получать не более 2-ух минималок, а за конвертики и прочие преступления, расстрел, можно из пушек (как в Китае)? А то наши "слуги" за 50 штук прожить не могут! Нам 1,5 тысяч много, а им 50 тысяч мало...
Жалуются всё =(
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07.07.2020 10:24 Ответить
Ключове слово - державі.
Зараз доходи від нелегальної ігорки йдуть мусарсько-прокурворській мафії під Пєтюніним дахом.
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07.07.2020 10:26 Ответить
Зєлєнскій теж під Пєтюніним дахом?
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07.07.2020 10:33 Ответить
Опомнись зЕбил!
Скажи ещё что юзик, от "Пєтюніним дахом"...
Где ты лишнюю хромосому, подхватил???
Дебилы бл#я!
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07.07.2020 10:48 Ответить
Легализация азартных игр унесет из карманов украинцев не менее 40 млрд.грн.
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07.07.2020 10:27 Ответить
А легалізація важких наркотиків і проституції... не піддається підрахунку.
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07.07.2020 10:38 Ответить
игроманы, наркоманы ... ну и власть.
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07.07.2020 10:46 Ответить
... легалізоване стає якимсь не цікавим...А от податок на російську мову було би дуже навіть цікаво ввести...
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07.07.2020 10:48 Ответить
Вибачте, коли лохів аж 73 %, то лохотрон це Клондайк для "95-го"!
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07.07.2020 10:57 Ответить
А скажыте мне, доррогие барцы, барцыцы и просто цыцы - В ЧЁМ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА между покупкой лотерейного билета и фишки для рулетки?
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07.07.2020 11:24 Ответить
во времени до выигрыша. лотерейного результата ждешь неделю. можешь подумать и передумать 100 500 раз.
принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь.
знаешь хотя бы одного "лотейремана"?
в лотерейную по паспорту пускают?
как ты думаешь почему именно так?
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07.07.2020 11:48 Ответить
"принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь."


Милая моя, с таким уровнем интилекта не стоит пытаться отвечать на вопросы!
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07.07.2020 11:56 Ответить
"Милая моя, с таким уровнем интилекта" слово "интеллект" правильно научись писать.
"интилехент"
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07.07.2020 12:00 Ответить
Много чести будет грамотно писать такому испалину мысли как ты. Для начала изучми смысл слова "принципиально"
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07.07.2020 13:35 Ответить
понимаешь, тебе сложно понять, что в европе это все проходили.
и в казино доступ с 21 года и только по паспорту. а вот лотерейку - покупай, не хочу, возрастных ограничений - нет.
но, тебе, это понять на уровне невозможности. ты хочешь фундаментальных отличий.
хотя, где-то в глубине своего 1% оперируемого мозга, возможно, но я не верю, но ты догадываешься, что десятки предметных комиссиий уже обсуждали этот вопрос на многих уровнях, с привлечением и общественного мнения, и юристов разного толка.
эти выводы пачками найдешь в интернете.
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07.07.2020 14:02 Ответить
Мой маленький друг! От того, что тыкая пальчиком ты можешь пачками найти в интернете всякой хрни, ничего в твоей прелестной головке не добавится. И не стоит бывшего заведующего научно-методического отдела пугать предметными комиссиями и понятийными аппаратами - сами сочиняли! Так что не соскакивай с темы про
"принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь."

По твоему характеристиками, определяющими принципиальные отличия между водой и водкой является степень их прозрачности (или по учённому - оптические свойства)?
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07.07.2020 15:31 Ответить
усваивать информацию кусками - признак деградации мыслительного процесса.
на расстоянии в 5 метров первичными, определяющими характеристиками жидкостей в закрытых сосудах будут визуальные показатели. как без оборудования ты способен определить в каких из 10 закрытых находится: вода, водка, квас?

ты же разницы между лотереей и казино не видишь от слова совсем.
спрошу иначе, принципиальной разницы между лотереей и казино у бывшего заведующего научно-методического отдела нету?
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07.07.2020 17:03 Ответить
Мой маленький друг! Желание выглядеть умным - не то же самое, что желание стать умным. для последнего нужно не умничать про сосуды, а учиться. Какие, в жопу, 5 визуальных литров кваса? Прежде чем употреблять слова - ознакомься с их значением. Хотя нет. Для начала надо бы грамотно писать научиться.
"принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь." - это на каком языке?

Ну а после восьмого класса можно попытаться перейти к изучению смысла словосочетания "принципиальная разница"
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08.07.2020 10:20 Ответить
мой пожилой друг! Прошу привести все причины, по которым в странах ЕС на законодательном уровне происходит разделение между покупкой лотерейного билета и ставкой в казино.
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08.07.2020 18:08 Ответить
Мой юный друг, в цивилизованном обществе принято придерживаться некоторых правил общения. В частности, не отвечать вопросом на вопрос. Ты сперва ответь на МОЙ, а ПОТОМ задавай свой. Итак: В ЧЁМ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИЦА между покупкой лотерейного билета и фишки для рулетки?
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09.07.2020 09:29 Ответить
Легализуйте проституцию. В Раде бордель откройте. Кива, например, проголосует "за" всеми пятью конечностями. Сделайте это вместе.
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07.07.2020 11:33 Ответить
Это шош твориться? Зеленый данила насчитал 4,5 миллиарда прибыли и для маскировки - "государству" ......!???? Свой карман они уже "государством" называют . У нас есть люди с большими деньгами,но они предпочитают развлекаться в Монте-Карло,а относят последнее бедолаги . За такой закон зеленые получили ........ $, каждый. Сумму поставьте сами.
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07.07.2020 11:35 Ответить
Слуга народа - вы д....л! Игорный бизнес не принесет, а обдерет граждан Украины! или вы думаете, что иностранцы массово обменяют лас вегас на тур в Украину!? Самим вам не смешно? Вы , как и все предыдущие, ищете способы ободрать собственное население, не больше! А для вашего развития, хотя вряд ли это возможно, я вам скажу следующее, не и горный бизнес, не налоги, не таможня приносят доходы стране, а реальный сектор - предприятия ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, заводы, верфи, военка , предприятия экспортеры !!!!!!!! Как показала история предыдущих - политика доения населения, предприятий , в виде налогов поборов и т.д., ни к чему положительному не привела! Факт на лицо!
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07.07.2020 11:48 Ответить
Блюхер стал " Гетьманцевым".
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07.07.2020 12:29 Ответить
Никогда жиды-воры не думали о народе. Начиная от сифилитика-жида Ленина и жидяры -террориста троцкого и кончая сегодняшним днём. У нас сегодня в Верховной раде 65% депутатов- жидов, а если по сусекам наскрести и вывести на чистую воду всяких там кушниров и т.д. то в ВР наберётся и все 80% жидов!! И скажите мне пожалуйста, что эти 80% евреев - депутатов, за целый год, приняли хоть один закон в ВР который был бы направлен на улучшения жизни украинцев!! Не найдёте такого закона!! Потому, что законы пишутся под "Слуг народа", под президента Зеленского, со своим долбанным рейтингом., и под их олигархов!, А народ Украины им до лампочки!!
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07.07.2020 12:57 Ответить
А сколько уголовников( типа молодого Шария) добавится? Сколько разбитых семей? Давайте уже киллеров легализуем? Какой доход пойдет,опять же полиции меньше работы.Мы же не умеем с ними эффективно бороться,давайте будем брать с них за убийство мзду и все дела! Прибыльно же мрази? И наркоту! Тоже ведь прибыльно,колись не хочу. Главное доход? Или все же государство существует для людей? Или для сбора дани( налогов) что бы чиновников содержать? ГНИЛОЕ общество узакониваете? Так почему полумеры? Весь набор из Солома и Гоморы подавайте.
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07.07.2020 14:31 Ответить
Легалізація азартних ігор принесе державі приблизно 4,5 млрд грн на рік, - "слуга народу" Гетманцев
"А скільки людських життів зруйнує" - розумна людина (не зебіл).
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07.07.2020 21:51 Ответить
Арахамія говорить в бюджет заклади очікувані в цьому році 7 млрд грн від ігрового бізнесу, Гетьманцев 4,5 млрд. , при чому всі ці «прораховані» очікування з'являються майже одночасно. То можливо варто спочатку порахувати їм разом, щоб цифри так не різнилися. Авакова до себе покликати, щоб підрахунок більш точним був, скільки можна в бюджет коштів у вигляді штрафів за організацію незаконних ігрових зон отримати. І чи є легалізація ігрового бізнесу для України такою пігулкою для лікування дірок бюджету.
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07.07.2020 22:09 Ответить
 
 