Легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд грн в год, - "слуга народа" Гетманцев
Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Гетманцев Данило заявил, что легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год. Также наполнение бюджета планируется за счет налогообложения игорного бизнеса.
Об этом он рассказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По словам Гетманцева, налогообложения игорного бизнеса будет регулироваться отдельным законопроектом, над которым сейчас работает профильный комитет. Поэтому оценить финансовый эффект от легализации в профильном комитете пока затрудняются.
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Так вот о н и - реальные д о х о д ы !
https://censor.net/user/446255
Ось ці всі так звані правоохоронці,
якщо вони їздять на дорогих авто і мають нерухомість на яку б вони не могли заробити на свою заробітну платню,
то однозначно це коррупціонери і злочинці в пагонах на державних посадах і вони вже в принципі не можуть виконувати свої функціональні та службові обовязки, оскільки вони самі є злочинцями.
А оскільки такі правоохоронці та суді стали самі злочинцями вони не можуть служити інтересам держави і її народу. Вони перші щоб врятувати свою гнилу шкуру зраджують державу на угоду зовнішнім ворогам, а самі є внутрішніми ворогами.
Вопрос к зЕбилам, от куда оно принесёт? Где возьмёт? У простодушных лохов Украинцев, мягко говоря уворует? Клоуны блин...
Хотя с Вами, вполне согласен, на много честнее чем легализация шулеров! Янелох не боишься? Конкуренты появятся...
І ще питання? Скільки млрд Україна втратила, через "тютюновий" закон пліснявих?
Жалуются всё =(
Зараз доходи від нелегальної ігорки йдуть мусарсько-прокурворській мафії під Пєтюніним дахом.
Скажи ещё что юзик, от "Пєтюніним дахом"...
Где ты лишнюю хромосому, подхватил???
Дебилы бл#я!
принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь.
знаешь хотя бы одного "лотейремана"?
в лотерейную по паспорту пускают?
как ты думаешь почему именно так?
Милая моя, с таким уровнем интилекта не стоит пытаться отвечать на вопросы!
"интилехент"
и в казино доступ с 21 года и только по паспорту. а вот лотерейку - покупай, не хочу, возрастных ограничений - нет.
но, тебе, это понять на уровне невозможности. ты хочешь фундаментальных отличий.
хотя, где-то в глубине своего 1% оперируемого мозга, возможно, но я не верю, но ты догадываешься, что десятки предметных комиссиий уже обсуждали этот вопрос на многих уровнях, с привлечением и общественного мнения, и юристов разного толка.
эти выводы пачками найдешь в интернете.
"принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь."
По твоему характеристиками, определяющими принципиальные отличия между водой и водкой является степень их прозрачности (или по учённому - оптические свойства)?
на расстоянии в 5 метров первичными, определяющими характеристиками жидкостей в закрытых сосудах будут визуальные показатели. как без оборудования ты способен определить в каких из 10 закрытых находится: вода, водка, квас?
ты же разницы между лотереей и казино не видишь от слова совсем.
спрошу иначе, принципиальной разницы между лотереей и казино у бывшего заведующего научно-методического отдела нету?
"принципиальной разницы за 5 метров и у стакана водки от воды не найдешь." - это на каком языке?
Ну а после восьмого класса можно попытаться перейти к изучению смысла словосочетания "принципиальная разница"
"А скільки людських життів зруйнує" - розумна людина (не зебіл).