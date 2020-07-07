Легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд грн в год, - "слуга народа" Гетманцев...

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов Гетманцев Данило заявил, что легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год. Также наполнение бюджета планируется за счет налогообложения игорного бизнеса.

Об этом он рассказал РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Гетманцева, налогообложения игорного бизнеса будет регулироваться отдельным законопроектом, над которым сейчас работает профильный комитет. Поэтому оценить финансовый эффект от легализации в профильном комитете пока затрудняются.

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