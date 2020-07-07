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Новости Коронавирус и карантин
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Все лабораторные центры Украины обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики коронавируса, - Степанов

Все лабораторные центры Украины обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики коронавируса, - Степанов

Все лабораторные центры в Украине обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики COVID-19 при полной загрузке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загрузке. Мы удерживаем этот уровень Если где-то возникает проблема, мы оперативно доставляем тест-системы", - сообщил глава Минздрава.

При этом Степанов отметил, что Минздрав продолжает расширять лабораторные мощности в стране.

"В последние месяцы мы восстанавливаем разрушенную ранее систему. В начале эпидемии у нас было три лаборатории, которые осуществляли ПЦР-тестирование. В настоящее время их 82. Мы обновляли оборудование, продолжаем оснащать лабораторные центры. Одной из проблем также был и кадровый голод в лабцентрах. За три месяца мы переобучали врачей, привлекали дополнительных и продолжаем это делать. И конечно: все, что касается расширения наших лабораторных центров – наш приоритет. Мы будем расширять их штат, восстановим всю систему", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине 564 новых случая COVID-19, умер 21 человек, всего - 49 607 случаев

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что очередь на тестирование COVID-19 составляет не больше одного дня.

карантин (16729) Минздрав (4901) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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То есть, к примеру, по 200 тестов в день?
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07.07.2020 10:02 Ответить
Триппер головного мозга проверь у себя, холуй "нового мирового порядка".
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07.07.2020 10:09 Ответить
Ну слава Богу, теперь коронавирус будет побеждён, а Степанова наградим обязательно.
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07.07.2020 10:19 Ответить
Не прошло и полгода...
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07.07.2020 10:41 Ответить
Это каких тест систем?
Которые сначала показывают что у тебя вирус.
Потом делаешь платный частный тест - его нет.
Идешь скандалишь и "О чудо" - новый тест показывает что вируса нет?
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07.07.2020 11:58 Ответить
не пройшло і півроку епідемії...
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07.07.2020 12:48 Ответить
 
 