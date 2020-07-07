Все лабораторные центры Украины обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики коронавируса, - Степанов

Все лабораторные центры в Украине обеспечены месячным запасом тест-систем для диагностики COVID-19 при полной загрузке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Все лабораторные центры обеспечены месячным запасом тест-систем при полной загрузке. Мы удерживаем этот уровень Если где-то возникает проблема, мы оперативно доставляем тест-системы", - сообщил глава Минздрава.

При этом Степанов отметил, что Минздрав продолжает расширять лабораторные мощности в стране.

"В последние месяцы мы восстанавливаем разрушенную ранее систему. В начале эпидемии у нас было три лаборатории, которые осуществляли ПЦР-тестирование. В настоящее время их 82. Мы обновляли оборудование, продолжаем оснащать лабораторные центры. Одной из проблем также был и кадровый голод в лабцентрах. За три месяца мы переобучали врачей, привлекали дополнительных и продолжаем это делать. И конечно: все, что касается расширения наших лабораторных центров – наш приоритет. Мы будем расширять их штат, восстановим всю систему", - добавил министр.

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Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что очередь на тестирование COVID-19 составляет не больше одного дня.