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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 63 человек, трое - умерли, - Кличко

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 63 человек, трое - умерли, - Кличко

На сегодня в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 63 человека. Трое больных умерли", - отметил он.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет, 4 девочки от 3 до 17 лет, 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет. И мальчик, которому 3 года.

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Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 39 человек. Всего коронавирус преодолели 1848 жителей столицы.

По его словам, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 15, в Соломенском - 11, и в Днепровском районе - 10 случаев.

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 63 человек, трое - умерли, - Кличко 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25587) Кличко Виталий (4646) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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бывшему киллеру и вору в щаконе не верю. ТОЧКА!
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07.07.2020 10:10 Ответить
"Говорящая голова" с очередным докладом выступила.. Отдышалась , от столь невыносимо трудной для нее нагрузки и рабочий день закончился.
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07.07.2020 10:15 Ответить
 
 