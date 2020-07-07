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Новости Агрессия России против Украины Война
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Террорист Прилепин предлагает провести референдум о включении "Л/ДНР" и Приднестровья в состав РФ

Террорист Прилепин предлагает провести референдум о включении

Российский терорист Захар Прилепин, который ездил на Донбасс воевать против Украины, предлагает россиянам решить на референдуме вопрос включения в состав России оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Преднистровья, а также Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом говорится в предвыборной программе партии "За правду", лидером которой является Прилепин.

Среди прочего в ней предложено внести в Конституцию РФ норму, позволяющую присоединить любую территорию, где 75% граждан проголосуют за вхождение в состав России. "Данная норма должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве", - говорится в документе.

В этой связи партия заявляет о "немедленном признании" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины и Приднестровской республики в Молдавии и включении их в состав России по результатам референдумов. Кроме того, "За правду" выступила за референдумы о присоединение на правах субъектов РФ Абхазии и Южной Осетии.

Смотрите также: "Еще от Крыма тошнит", "А россиян спросят?", "Просто идите нах#й", - реакция в росСМИ на заявление Бородая о "скором присоединении Л/ДНР к РФ". ФОТО

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором российский террорист Александр Бородай заявляет, что в скором времени Донецк и Луганск войдут в состав России.

оккупация (10167) референдум (1505) Донбасс (26956) Прилепин Захар (54)


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Топ комментарии
+11
Да уже включали б и Аляску, шоб два раза не вставать.
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07.07.2020 10:12
+8
Вата должна жить в дерьме
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07.07.2020 10:12
+8
ну кто еще не успел вскочить в уходящий вагон?поторопитесь.конго и прочие бантустаны ждут вас...

https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Хорошие новости.
Путина с обнулением поздравил президент Конго Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо правит в общей сложности уже 36 лет.
В 2015 сам обнулился, изменив Конституцию.
В 2021 будет избираться снова.
Поздравления от мирового лидера такого масштаба - новая геополитическая победа.
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07.07.2020 10:20
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Правила форума Совет форумчан
Странно, что это не жирик предложил, обычно именно через него такие вбросы происходят.
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07.07.2020 10:09 Ответить
да уж больной + кретин+ дебил+ кацап + татаро монгол+ верпс оленевод + вяликосрульный духом бесов и скрепной секты РПЦ тогда да... ЛЮБАЯ страна проголосует что Россия не должна существовать как явление как факт и как страна палка Прилепин придурковатый имеет два конца...
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07.07.2020 10:16 Ответить
Извиеяй, но проблема не решается сугубо "пришёл, проголосовал, и настало счастье". Не тот случай.
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07.07.2020 10:18 Ответить
Терорист Прилєпін пропонує провести референдум про включення "Л/ДНР" і Придністров'я до складу РФ - Цензор.НЕТ 6882
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07.07.2020 11:03 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnovayagazeta.ru%2Farticles%2F2020%2F07%2F02%2F86114-vot-i-vsya-******%3Ffbclid%3**************************************************************&h=**********************-UFK0kZcZ2OeUXm7jbp0UQ6nvFlaeyT0uuDWIOPacNzQI1NeR9sGTfSvvqYpac-***********************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ln6HuTY_xjfRMHrz02dUcIUkbH9SBFvo6QBCIM6uEe75pVRh0CTpcvXGXBg9E8oWNDTQJmVR1wnwKM22EHsEkiiCsYExD1SJ3WOJ74BeasXkl1qW9wjUIj66qcU61oxRuGena7unm6ByTmHt1

https://static.novayagazeta.ru/storage/content/pictures/45738/content_001_____.jpg Великая сила МАТЕМАТИКИ... Мы давно привыкли к тому, что в политике по-многу врут, а пропаганде 2+2 не всегда равно 4, а столько, сколько нужно...

А вот более сложные разделы математики сеют недоверие к такой "ариХметике". Убудитесь сами.

Картинка на левой панели, - по оси X - явка, по оси Y - количество голосов «да» и «нет» на участках с такой явкой (в интервале 1%).

Тонкая серая линия - результат «нет», масштабированный так, что его начало совпадает с графиком «да».

Сначала оба графика идут пропорционально друг другу, потом, начиная с явки 50-55% - это как раз граница первого кластера в правой панели, - расходятся: «да» уходит в отрыв - разница заштрихована.

Это просто понять: там, где считали честно, явка может быть разная, но число голосов "за" будет пропорционально числу голосов "против".

Правая половина графика красиво украшена пиками на явках кратных 5%. - пилообразие, - это последствия добрасывания голосов. https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/02/86114-vot-i-vsya-******
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07.07.2020 10:10 Ответить
Приднестровье уже неоднократно проводило подобный референдум и там было подавляющее количество голосов за вступление в РФ.. Только не для того она создавалась что бы этим все закончилось. РФ нужны не эти огрызки ( или коровьи лепешки) а вся Украина, Молдавия, Грузия ( или полный контроль над ними).
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07.07.2020 10:11 Ответить
Мало того что референдумы в России ничего не стоят,....нарисуют, все что хотят в Кремле, так на основании каких международных норм? Так В Украине тоже надо провести референдум о присоединении Кубани
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07.07.2020 10:11 Ответить
Вата должна жить в дерьме
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07.07.2020 10:12 Ответить
Да уже включали б и Аляску, шоб два раза не вставать.
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07.07.2020 10:12 Ответить
Дырка ж не железная)
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07.07.2020 10:20 Ответить
Кудаж ты дурик попередь "батько" в пекло- готовся ....
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07.07.2020 10:13 Ответить
та нехай референдят. там уже Крымом обожрались.
особенно прикольно про Приднестровье. новый Калининград.
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07.07.2020 10:13 Ответить
да вы на хрен рашке не нужны, корми вас, ублюдков
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07.07.2020 10:17 Ответить
Вкусивших кровь собак- только отстреливают...
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07.07.2020 10:19 Ответить
ну кто еще не успел вскочить в уходящий вагон?поторопитесь.конго и прочие бантустаны ждут вас...

https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Хорошие новости.
Путина с обнулением поздравил президент Конго Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо правит в общей сложности уже 36 лет.
В 2015 сам обнулился, изменив Конституцию.
В 2021 будет избираться снова.
Поздравления от мирового лидера такого масштаба - новая геополитическая победа.
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07.07.2020 10:20 Ответить
Давайте, скоты! Сделайте это снова!!
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07.07.2020 10:23 Ответить
А по включению федерального округа Колумбия референдум случайно не предлагается?
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07.07.2020 10:23 Ответить
Чому терористи так поспішають? Хочуть "забрати пайку *****" у слуг???
Террорист Прилепин предлагает провести референдум о включении "Л/ДНР" и Приднестровья в состав РФ - Цензор.НЕТ 1640
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07.07.2020 10:25 Ответить
А по поводу присоединения "Брайтон Бич" к РФ, они там референдить ещё не собираются?
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07.07.2020 10:33 Ответить
Я тільки ЗА! Включайте ці помийні ями в состав росіі.
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07.07.2020 10:38 Ответить
Не, не. НасІлЕнІЄ- нахрін. Земля- наша!
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07.07.2020 10:48 Ответить
Как в старом фильме: "...что это ты казёнными землями разбрасываешься, так никаких волостей не напасёшся...". Пусть забирают вату, орущую : Путен-введи!!!
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07.07.2020 10:54 Ответить
Що там Резніков сьогодні казав?
"Ні вінаВАТАї оні. Мокшанскиє паспорта, на "остраждалих" жителей ордло, самі напалі".
Ага, бачимо
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07.07.2020 10:47 Ответить
Любимый национальный спорт восточных славян - прыжки по граблям! У этих вот - увеличение контролируемой территории. То Кемска волост, то абхазия... Ни хрена за 500 лет не поменялось..
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07.07.2020 10:54 Ответить
Москалі в більшості не слов'яни.
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07.07.2020 11:27 Ответить
Есть такое. Но суть от этого не сильно меняется.
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07.07.2020 16:16 Ответить
Ой, скорее бы! Шесть миллионов ватных пенсионеров - отличный подарок для Расии!
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07.07.2020 11:26 Ответить
Та нема ні 6, ні 3 млн пенсіонерів, там взагалі 2,5 млн населення лишилось.
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07.07.2020 11:28 Ответить
Читай внимателоьней!
"вопрос включения в состав России оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Преднистровья, а также Абхазии и Южной Осетии Источник: https://censor.net/n3206501

Плюс Крым
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07.07.2020 11:53 Ответить
Нужно правильно ставить вопрос на референдуме: готовы ли лишнехромосомные кроме Крыма кормить еще и голожопый Донбасс, и голожопое Приднестровье? Готовы или они платить дополнительные налоги "на Донбасс" и "на Приднестровье"?
Хотя какая разница? Мнение лишнехромосомных их царя давно не интересует. Какие нужно результаты референдума, такие и объявят.
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07.07.2020 12:24 Ответить
а кто готов кормить еще и голожопый Донбасс?
пенсии украина давно там не платит?
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07.07.2020 14:34 Ответить
Этой лысой зал.упе уже давно пора на концерт к кобзону.
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07.07.2020 13:57 Ответить
 
 