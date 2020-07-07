Террорист Прилепин предлагает провести референдум о включении "Л/ДНР" и Приднестровья в состав РФ

Российский терорист Захар Прилепин, который ездил на Донбасс воевать против Украины, предлагает россиянам решить на референдуме вопрос включения в состав России оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Преднистровья, а также Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом говорится в предвыборной программе партии "За правду", лидером которой является Прилепин.

Среди прочего в ней предложено внести в Конституцию РФ норму, позволяющую присоединить любую территорию, где 75% граждан проголосуют за вхождение в состав России. "Данная норма должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве", - говорится в документе.

В этой связи партия заявляет о "немедленном признании" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины и Приднестровской республики в Молдавии и включении их в состав России по результатам референдумов. Кроме того, "За правду" выступила за референдумы о присоединение на правах субъектов РФ Абхазии и Южной Осетии.

Смотрите также: "Еще от Крыма тошнит", "А россиян спросят?", "Просто идите нах#й", - реакция в росСМИ на заявление Бородая о "скором присоединении Л/ДНР к РФ". ФОТО

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором российский террорист Александр Бородай заявляет, что в скором времени Донецк и Луганск войдут в состав России.