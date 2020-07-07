Террорист Прилепин предлагает провести референдум о включении "Л/ДНР" и Приднестровья в состав РФ
Российский терорист Захар Прилепин, который ездил на Донбасс воевать против Украины, предлагает россиянам решить на референдуме вопрос включения в состав России оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Преднистровья, а также Абхазии и Южной Осетии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу", об этом говорится в предвыборной программе партии "За правду", лидером которой является Прилепин.
Среди прочего в ней предложено внести в Конституцию РФ норму, позволяющую присоединить любую территорию, где 75% граждан проголосуют за вхождение в состав России. "Данная норма должна действовать не только для граждан и земель бывшего СССР или Российской Империи, но для всех стран, граждане которых готовы жить с нами в едином государстве", - говорится в документе.
В этой связи партия заявляет о "немедленном признании" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на востоке Украины и Приднестровской республики в Молдавии и включении их в состав России по результатам референдумов. Кроме того, "За правду" выступила за референдумы о присоединение на правах субъектов РФ Абхазии и Южной Осетии.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором российский террорист Александр Бородай заявляет, что в скором времени Донецк и Луганск войдут в состав России.
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https://static.novayagazeta.ru/storage/content/pictures/45738/content_001_____.jpg Великая сила МАТЕМАТИКИ... Мы давно привыкли к тому, что в политике по-многу врут, а пропаганде 2+2 не всегда равно 4, а столько, сколько нужно...
А вот более сложные разделы математики сеют недоверие к такой "ариХметике". Убудитесь сами.
Картинка на левой панели, - по оси X - явка, по оси Y - количество голосов «да» и «нет» на участках с такой явкой (в интервале 1%).
Тонкая серая линия - результат «нет», масштабированный так, что его начало совпадает с графиком «да».
Сначала оба графика идут пропорционально друг другу, потом, начиная с явки 50-55% - это как раз граница первого кластера в правой панели, - расходятся: «да» уходит в отрыв - разница заштрихована.
Это просто понять: там, где считали честно, явка может быть разная, но число голосов "за" будет пропорционально числу голосов "против".
Правая половина графика красиво украшена пиками на явках кратных 5%. - пилообразие, - это последствия добрасывания голосов. https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/02/86114-vot-i-vsya-******
особенно прикольно про Приднестровье. новый Калининград.
https://twitter.com/prof_preobr
https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский
Хорошие новости.
Путина с обнулением поздравил президент Конго Сассу-Нгессо.
Сассу-Нгессо правит в общей сложности уже 36 лет.
В 2015 сам обнулился, изменив Конституцию.
В 2021 будет избираться снова.
Поздравления от мирового лидера такого масштаба - новая геополитическая победа.
"Ні вінаВАТАї оні. Мокшанскиє паспорта, на "остраждалих" жителей ордло, самі напалі".
Ага, бачимо
"вопрос включения в состав России оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Преднистровья, а также Абхазии и Южной Осетии Источник: https://censor.net/n3206501
Плюс Крым
Хотя какая разница? Мнение лишнехромосомных их царя давно не интересует. Какие нужно результаты референдума, такие и объявят.
пенсии украина давно там не платит?