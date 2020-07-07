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Для украинцев открыты на въезд 23 страны, в некоторых из них действуют определенные карантинные ограничения, - Кулеба. СПИСОК

Для украинцев открыты на въезд 23 страны, в некоторых из них действуют определенные карантинные ограничения, - Кулеба. СПИСОК

На сегодняшний день украинцы могут въехать в 23 страны, среди них те, в которые нужна виза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые нужна виза. То есть, въехать можно, но с визой. Также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно соблюдать некоторые правила", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, в список этих стран входят Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, республика Корея.

"Это самые популярные направления. Остальные страны не менее привлекательные страны, но менее привлекательны для украинских путешественников. Мы не наблюдаем массового потока людей туда, но они также есть. Это Ирак, Иран, Афганистан, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД рекомендует приостановить продажу украинцам авиабилетов в страны, которые не пускают туристов

Автор: 

МИД (6968) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880)


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Над Мурманском - ни туч, ни облаков
И хоть сейчас лети до Ашхабада
Открыты Киев, Харьков, Кишинев
И Львов открыт, - но мне туда не надо(С)
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07.07.2020 10:34 Ответить
Нехрен шастать. сидити дома, лягущки путишественницы, ведь потом аппаратов ИВЛ на всех не хватит
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07.07.2020 10:35 Ответить
Сидя взаперти с "гениями", которыми густо населена Украина, вероятность оказаться под аппаратом ИВЛ куда выше, чем в цивилизованной стране.
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07.07.2020 11:08 Ответить
От коли нормально інформацію навчить Юра подавати своїх редакторів???
Які обмеження? Чи треба знаходитися на карантині та на який термін як що треба?
Наприклад Британія вимогала 14 днів самоізоляції , чи залишилось так?
Нащо недороблену новину розміщати.....
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07.07.2020 11:24 Ответить
 
 