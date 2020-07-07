Для украинцев открыты на въезд 23 страны, в некоторых из них действуют определенные карантинные ограничения, - Кулеба. СПИСОК

На сегодняшний день украинцы могут въехать в 23 страны, среди них те, в которые нужна виза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Страны, которые открыты для украинцев, их всего 23. Эти 23 страны включают те государства, в которые нужна виза. То есть, въехать можно, но с визой. Также действуют определенные карантинные ограничения. То есть въехать можно, но нужно соблюдать некоторые правила", - отметил Кулеба.

По словам главы МИД, в список этих стран входят Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, республика Корея.

"Это самые популярные направления. Остальные страны не менее привлекательные страны, но менее привлекательны для украинских путешественников. Мы не наблюдаем массового потока людей туда, но они также есть. Это Ирак, Иран, Афганистан, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова", - добавил он.

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