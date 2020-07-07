За сутки в РФ зафиксировано 6,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 198 человек

В России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, умерли 198 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 7 июля.

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество активных больных COVID-19 снизилось в 14 областях, - СНБО

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни