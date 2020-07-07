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За сутки в РФ зафиксировано 6,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 198 человек
В России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, умерли 198 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 7 июля.
За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни
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