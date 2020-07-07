РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10943 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 036 7

За сутки в РФ зафиксировано 6,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 198 человек

За сутки в РФ зафиксировано 6,3 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 198 человек

В России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, умерли 198 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 7 июля.

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество активных больных COVID-19 снизилось в 14 областях, - СНБО

Как сообщалось ранее, по состоянию на 7 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 607 случаев COVID-19. За сутки - 564 новых случая. 21 человек умер от болезни

карантин (16729) россия (95687) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пох
показать весь комментарий
07.07.2020 11:04 Ответить
Пох.уітєльниє новості
показать весь комментарий
07.07.2020 11:10 Ответить
Ну яке нам діло до їх проблем? Перекрити кордон з Імперією Зла і нехай вони там хоч перевиздихають.
показать весь комментарий
07.07.2020 11:13 Ответить
Там кожен день від алкоголю більше вмирає ніж від вірусу
показать весь комментарий
07.07.2020 11:35 Ответить
Для чого в принципі ця новина в стрічці новин???? Зовсім не потрібна. Бо пох!
показать весь комментарий
07.07.2020 11:37 Ответить
Малувато!
показать весь комментарий
07.07.2020 12:38 Ответить
Мелочь, но чего скрывать, приятная мелочь.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:18 Ответить
 
 