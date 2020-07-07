Подполковника СБУ, подозреваемого в вымогательстве $250 тыс., взяли под стражу с альтернативой залога в 9,7 млн грн, - Офис Генпрокурора

Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство об избрании заместителю начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины) подполковник СБУ взят под стражу в зале суда. Ему определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 9,7 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которой требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками.

Сейчас принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, подполковника СБУ задержали 2 июля.

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