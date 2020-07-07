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Подполковника СБУ, подозреваемого в вымогательстве $250 тыс., взяли под стражу с альтернативой залога в 9,7 млн грн, - Офис Генпрокурора

Подполковника СБУ, подозреваемого в вымогательстве $250 тыс., взяли под стражу с альтернативой залога в 9,7 млн грн, - Офис Генпрокурора

Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство об избрании заместителю начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины) подполковник СБУ взят под стражу в зале суда. Ему определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 9,7 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которой требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс долларов США за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками.

Сейчас принимаются меры для установления всех причастных к совершению преступления лиц. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, подполковника СБУ задержали 2 июля.

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Автор: 

арест (10460) взятка (6167) СБУ (19934) Офис Генпрокурора (2478)


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генпрокурві вже ніхто не вірить
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07.07.2020 10:53 Ответить
Розстрілювати потрібно таких перед шикуванням всіх спіробітників СБУ......
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07.07.2020 10:57 Ответить
лучше забивать лопатами...пуля - слишком гуманно
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07.07.2020 11:40 Ответить
В 14-ом на Донбасі вже шикувалися
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07.07.2020 11:45 Ответить
расценочки..на минутку....
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07.07.2020 11:06 Ответить
Підполковник СБУ в Одесі, майор кадровик СБУ в Києві: так скоро в СБУ один лейтенант Баканов залишиться.
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07.07.2020 11:16 Ответить
А ведь заплотит! Из нажитых непосильным трудом.
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07.07.2020 13:14 Ответить
Ось ці всі так звані правоохоронці, якщо вони їздять на дорогих авто і мають нерухомість на яку б вони не могли заробити на свою заробітну платню, то однозначно це коррупціонери і злочинці в пагонах на державних посадах і вони вже в принципі не можуть виконувати свої функціональні та службові обовязки, оскільки вони самі є злочинцями. А оскільки такі правоохоронці та суді стали самі злочинцями вони не можуть служити інтересам держави і її народу. Вони перші щоб врятувати свою гнилу шкуру зраджують державу на угоду зовнішнім ворогам, а самі є внутрішніми ворогами.
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07.07.2020 13:59 Ответить
 
 