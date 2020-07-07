"Слуга народа" Буймистер предложила вернуть на год формульное ценообразование на рынке электроэнергии

Чтобы спасти энергетику, необходимо вернуть регулирование энергетики и формульное ценообразование на рынке электроэнергии.

Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.



"Для предотвращения краха базовой отрасли - энергетики и необходимости поиска еще 50 млрд грн для спасения отрасли надо срочно вернуть регулирование в энергетике, в т.ч. временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующему ценообразованию на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер", - написала Буймистер.



Депутат напомнила, что до введения рынка электроэнергии год назад действовало формульное ценообразование (т.н. "Роттердам +" ") - после отмены которого энергоотрасль оказалась в кризисе. В частности энергокомпании несут значительные убытки, задолженность участников рынка составила десятки миллиардов, почти остановилась угольная отрасль, а шахтеры вышли на протесты.

По ее словам, формульное ценообразование следует ввести как временную меру - на год. После чего ввести полноценный рынок электроэнергии, учитывая и исправив допущенные ошибки.



"За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину, вернуть прогнозируемость цены тока, плотно прищемить лазейки для коррупции и затем вместе с Секретариатом Энергетического сообщества и международными партнерами внедрить полноценный рынок. Без всяких административных ограничений и соответствующих искажений", - отметила Буймистер.

Напомним, с 1 июля 2019 была введена новая модель рынка электроэнергии. Она пришла на смену т.н. модели пула, где цены регулировались государством. Стоимость электроэнергии для промышленности рассчитывалась в соответствии с постановлением НКРЭКУ 289 от 23 марта 2016 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии (т. н. Формула "Роттердам +"). Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.



Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В.Зеленского) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам +". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.