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"Слуга народа" Буймистер предложила вернуть на год формульное ценообразование на рынке электроэнергии

Чтобы спасти энергетику, необходимо вернуть регулирование энергетики и формульное ценообразование на рынке электроэнергии.

 Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"Для предотвращения краха базовой отрасли - энергетики и необходимости поиска еще 50 млрд грн для спасения отрасли надо срочно вернуть регулирование в энергетике, в т.ч. временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующему ценообразованию на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер", - написала Буймистер.

Депутат напомнила, что до введения рынка электроэнергии год назад действовало формульное ценообразование (т.н. "Роттердам +" ") - после отмены которого энергоотрасль оказалась в кризисе. В частности энергокомпании несут значительные убытки, задолженность участников рынка составила десятки миллиардов, почти остановилась угольная отрасль, а шахтеры вышли на протесты.

По ее словам, формульное ценообразование следует ввести как временную меру - на год. После чего ввести полноценный рынок электроэнергии, учитывая и исправив допущенные ошибки.

"За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину, вернуть прогнозируемость цены тока, плотно прищемить лазейки для коррупции и затем вместе с Секретариатом Энергетического сообщества и международными партнерами внедрить полноценный рынок. Без всяких административных ограничений и соответствующих искажений", - отметила Буймистер.

Напомним, с 1 июля 2019 была введена новая модель рынка электроэнергии. Она пришла на смену т.н. модели пула, где цены регулировались государством. Стоимость электроэнергии для промышленности рассчитывалась в соответствии с постановлением НКРЭКУ 289 от 23 марта 2016 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии (т. н. Формула "Роттердам +"). Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.


Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В.Зеленского) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам +". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.

Автор: 

энергетика (2565) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+12
Да когда ж вы уже повыздыхаете, экономисты диванные?!
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07.07.2020 11:00
+10
Зе-бардак.
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07.07.2020 11:03
+9
Слуги наламають дров.
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07.07.2020 11:03
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Да когда ж вы уже повыздыхаете, экономисты диванные?!
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07.07.2020 11:00 Ответить
Зе-бардак.
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07.07.2020 11:03 Ответить
Слуги наламають дров.
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07.07.2020 11:03 Ответить
Уже

"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 8529
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07.07.2020 11:13 Ответить
А шо ти хотел?! ахметов-тварь в бешенстве.Из-за этой паскуды и не дают зарплаты шахтерам.
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07.07.2020 11:16 Ответить
Точно, а если не врать? Ахметов, конечно козел, но причина то в хозяине бубочки

"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 2822
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07.07.2020 11:19 Ответить
Шо ты мне с ахметовских сайтов картинки тыкаешь?
Ты еще со с рошеновских к'аналов фотки выложи.
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07.07.2020 11:23 Ответить
"Украинская правда" ахметовская? Лечись.
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07.07.2020 11:26 Ответить
"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 5092
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07.07.2020 11:21 Ответить
"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 8891
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07.07.2020 11:29 Ответить
Ещё лучше...Ты тормоз?
Почитай про эту "столицу"
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07.07.2020 11:32 Ответить
Тебя в гугле забанили или врожденное скудоумие мешает информацию проверить? Твои проблемы
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07.07.2020 11:34 Ответить
Ты забаненым родилось.ДС-лукойл
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07.07.2020 12:07 Ответить
Штырит, тело? Лечись.
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07.07.2020 12:13 Ответить
"Только на схемах с углем окружение Порошенко вынимает с "Центрэнерго" по 200 миллионов в месяц" (https://strana.ua/archive/day=2019-2-12.html 12 февраля 2019 )
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07.07.2020 11:55 Ответить
прекращай! сайт с кремлевскими фейками рекламировать - зашквар.
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07.07.2020 12:03 Ответить
уже наломали
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07.07.2020 11:13 Ответить
Будеш їми топити.
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07.07.2020 11:13 Ответить
"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 5393
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07.07.2020 11:17 Ответить
При свынюке,шо только не сочиняли лишь бы хряк остался у корыта.
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07.07.2020 11:20 Ответить
Что, правда о твоем зеленом убожестве глазки щиплет? Не нравится? Твои проблемы
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07.07.2020 11:27 Ответить
А що Шмигаль робить щоб не було збитків? Шмигає туди сюди?
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07.07.2020 11:52 Ответить
Привіт, Сруль. Слугами топитиму з задоволенням.
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07.07.2020 11:21 Ответить
Здоров,Пятак.В крематории живешь?
Пост то был о наломаных дровах,а не слугах.
Наламаешь слуг тоді будеш їми топити.
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07.07.2020 11:27 Ответить
"Слуга народу" Буймістер запропонувала повернути на рік формульне ціноутворення на ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 6791
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07.07.2020 11:14 Ответить
містер зебіл, вам - буй!
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07.07.2020 11:04 Ответить
"Слуга народа" Буймистер предложила вернуть на год формульное ценообразование на рынке электроэнергии - Цензор.НЕТ 9086
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07.07.2020 11:05 Ответить
Ничего не понял, но тарифы на всякий случай наверняка повысят.
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07.07.2020 11:06 Ответить
цей буй-містер може виявитися ***-містером
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07.07.2020 11:08 Ответить
ПОСЛЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО, СЛУГ НАРОДА, ОПЗЖ ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕЗНУТ САМИ СОБОЙ
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07.07.2020 11:12 Ответить
Не исчезнут. Пока с Украины не исчезнуть - бандюки-олигархи, и вся шобла барыжная.
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07.07.2020 11:13 Ответить
пока наркоман будет президентом, пока будут существовать СЛУГИ народа Украина будет находиться на грани утраты государственности.
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07.07.2020 11:17 Ответить
Красный, болтовый шрифт признак ора
Какая разница кто сейчас там сидит и сидел - ворье было - ворье пришло.
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07.07.2020 12:10 Ответить
житель кошары?
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07.07.2020 22:28 Ответить
так шо знову барижити на ротердам + як папєрєдніки?))))
а як же так вишло
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07.07.2020 11:12 Ответить
Эти дебилы всё решает повышением цен на тарифы о повышением зарплат себе хорошим потому что они потом размножаться не могут.
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07.07.2020 11:13 Ответить
Боюсь, что этот кризис накрутили некоторые товарищи монополисты, теряя сверхприбыль.
Привыкли они так жить шикарно, покупая недвижимость в Лондоне, к условиям конкуренции не приспособлены совсем, надо им формула личного обогащения.
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07.07.2020 11:14 Ответить
Оце так поворот...
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07.07.2020 11:20 Ответить
Как это по ЗЕбильному, сначала все сломать, пото вернуть назад, бурная деятельность
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07.07.2020 11:25 Ответить
……. действовало ценообразование (т.н. "Роттердам +" ") после отмены которого …. задолженность участников рынка составила десятки миллиардов./ При чём тут Зеленский : Предвыборный Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+". Об этом Зеленский заявил в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале "Зе!Президент", передают Українськi Новини.
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07.07.2020 11:28 Ответить
значить зельоний погасить збиток з своїх рахунків. В чому проблема? Якщо не вистачить зебобіки скинуться по 1000 грн своєму .х..ідеру.
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07.07.2020 11:55 Ответить
Простите, но не слуги ли урода утверждали, что Роттердам+ это коррупция и обворовывание народа? И какой такой крах энергетики, если у власти уже второй год "молодые, талантливые, умные руководители", как нам вещает организм?!
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07.07.2020 11:29 Ответить
Є навіть судова справа.
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07.07.2020 19:55 Ответить
зедебилы тупят, надо раза в три четыре повысить цены на электроенергию и Ахметов успокоится
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07.07.2020 11:38 Ответить
"Спасти энергетику от бабушки". Фентезийный экшн-хоррор.
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07.07.2020 12:00 Ответить
Вот те суммы, которые будут называться "спасителями" и были сп-жены ранее, плюс средняя прибыль, которая была за предыдущие годы.
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07.07.2020 12:03 Ответить
Ротердам+ был таким ужасным, что теперь надо его вернуть. Потому что зеленые сопли так "дохазяйнувались", что надо уже реанимацию для энергетики
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07.07.2020 12:05 Ответить
на кол ее!
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07.07.2020 12:07 Ответить
Это - московская засланка. Родилась в Москве, закончила там МГИМО. Выпустила недавно видосик с иконографикой от партии ЗЕ, что Украине необходимо срочно сделать эмиссию(читай, напечатать) буквами: двести миллиардов грн. И раздать эти деньги по 3000 грн каждому. Я так понимаю, эта иканомистка не сама это придумала, а озвучивает чьи-то хотелки. Интересно, чьи?
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07.07.2020 13:12 Ответить
Зебилам просто феерично нассали в глаза и уши, и правильно сделали, лохов нужно доить на потеху каломойскому.
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07.07.2020 16:54 Ответить
Але страждає вая Україна.
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07.07.2020 19:57 Ответить
Нажаль так
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07.07.2020 20:27 Ответить
 
 