РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10859 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 517 14

Украинцы, которых не пустили в Грецию, не получат депортацию, - Кулеба

Украинцы, которых не пустили в Грецию, не получат депортацию, - Кулеба

К украинцам, которых не впустили в Грецию, не будут применять процедуру депортации.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Достигнута договоренность, что депортацию они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, чтобы именно так все произошло", - сообщил глава МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 16 задержанных украинцев провели третью ночь в изоляторе аэропорта Афин: сегодня ожидаются рейсы для возвращения в Украину. ФОТО

Применение процедуры депортации грозило бы путешественникам последующим многолетним запретом на въезд в ЕС.

Дмитрий Кулеба также призвал авиакомпании не продавать билеты людям, зная, что они не входят в категории граждан, которые имеют право въезда в страну назначения, а украинцев - тщательно проверять информацию об условиях въезда.

Автор: 

Греция (726) депортация (684) карантин (16729) украинцы (3865) Кулеба Дмитрий (2880) туристы (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Я бы иск подал на месте людей на авиакомпании, моральный и материальный ущерб. Надо найти правильного адвоката. Где кто из ча что отвечает, знали ли служащие о том что без виз не действует. Думаю выйграть, раз плюнуть. По горячей линии говорят, что можно по биометрии. Люди 600 км едут и отказ. А тут решили пустить.
показать весь комментарий
07.07.2020 11:06
+2
Та все вони прекрасно знали, що їх можуть не пропустити. Але то з категорії, скоріше всього, хАзяєв жізні, а в них наглість і колгоспна хитрожопість сильніша за всі заборони і закони. Тим більше, судячи як консули вписуються за них. Так що навіть і добре було, якби депортували, може б хоч чогось навчило. А так...
показать весь комментарий
07.07.2020 11:18
+1
показать весь комментарий
07.07.2020 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.07.2020 11:02 Ответить
А отправивший их туроператор что-нибудь "получит"? Ну кроме срубленных уже денег..
показать весь комментарий
07.07.2020 11:06 Ответить
Рианэйр и виззэйр, на фиг тот оператор. На букинге не найдете где снять, а ещё проще в группе профильной по Греции
показать весь комментарий
07.07.2020 11:08 Ответить
Они как раз этими авиакомпаниями и летели))) По ходу на букинге и бронировали))))
показать весь комментарий
07.07.2020 11:59 Ответить
Я бы иск подал на месте людей на авиакомпании, моральный и материальный ущерб. Надо найти правильного адвоката. Где кто из ча что отвечает, знали ли служащие о том что без виз не действует. Думаю выйграть, раз плюнуть. По горячей линии говорят, что можно по биометрии. Люди 600 км едут и отказ. А тут решили пустить.
показать весь комментарий
07.07.2020 11:06 Ответить
Авиакомпания просто перевозит людей - ей пофигу у кого там какой запрет)) Некоторые так специально в США летят - чтобы потом получить там убежище. Или может авиакомпания еще должна по спискам интерпола проверять, и предостерегать что человека там задержат?
показать весь комментарий
07.07.2020 12:15 Ответить
Без ответственность авиакомпаний привела к такому скандалу и материальным потерям. Хорошо что дипломат правильный. Надоумил не подписывать депортацию
показать весь комментарий
07.07.2020 12:22 Ответить
еще таксисты, которые везли к аэропорту.
они тоже виновны )
показать весь комментарий
07.07.2020 14:23 Ответить
Попробуйте доказать таксисту что он виновен
показать весь комментарий
07.07.2020 15:06 Ответить
А по какому поводу греки им депортацию пытались втулить? Что они нарушили?
показать весь комментарий
07.07.2020 11:06 Ответить
Фотка в тему - насладились отдыхом
показать весь комментарий
07.07.2020 11:11 Ответить
Та все вони прекрасно знали, що їх можуть не пропустити. Але то з категорії, скоріше всього, хАзяєв жізні, а в них наглість і колгоспна хитрожопість сильніша за всі заборони і закони. Тим більше, судячи як консули вписуються за них. Так що навіть і добре було, якби депортували, може б хоч чогось навчило. А так...
показать весь комментарий
07.07.2020 11:18 Ответить
а чуваки там походу з юморком "жизнь ворам" )) Ще б написали ауе )))
показать весь комментарий
07.07.2020 11:29 Ответить
Ептыыы, нищая Греция могла б гостеприимнее с туристами обходиться. Народ едет на свой риск, везет им бабло, а греки гранит грызут, нет доходов от туризма. Будут так себя вести - потеряют многих туристов.
показать весь комментарий
07.07.2020 19:20 Ответить
 
 