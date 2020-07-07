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Украинцы, которых не пустили в Грецию, не получат депортацию, - Кулеба
К украинцам, которых не впустили в Грецию, не будут применять процедуру депортации.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Достигнута договоренность, что депортацию они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, чтобы именно так все произошло", - сообщил глава МИД.
Применение процедуры депортации грозило бы путешественникам последующим многолетним запретом на въезд в ЕС.
Дмитрий Кулеба также призвал авиакомпании не продавать билеты людям, зная, что они не входят в категории граждан, которые имеют право въезда в страну назначения, а украинцев - тщательно проверять информацию об условиях въезда.
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+2 Gal
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+1 Скайхок Дуглас
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они тоже виновны )