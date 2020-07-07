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Новости Коронавирус и карантин
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На территорию Евросоюза могут въезжать восемь категорий граждан Украины, - Кулеба

На территорию Евросоюза могут въезжать восемь категорий граждан Украины, - Кулеба

Въезд на территорию Европейского Союза разрешен для восьми категорий граждан Украины несмотря на общий запрет, введенный из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулебы во время онлайн-брифинга 7 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На данное время Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в условный "зеленый" список стран, граждане которых могут пересекать границу. Но даже с этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза даже несмотря на имеющийся запрет", - сказал Кулеба.

Он отметил, что к ним, в частности, относятся: работники медицинских учреждений, медицинские исследователи; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь; пограничники; перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости; дипломаты, служащие полиции при исполнении обязанностей, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных воинских контингентов; лица, следующие транзитом; лица, которые едут с нетуристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие безотлагательные личные обстоятельства.

Что касается последних, Кулеба уточнил, что эти обстоятельства могут по-разному толковаться уполномоченными органами страны, границу которой пытается пересечь украинец.

Министр отметил, что Минздрав и МИД Украины постоянно предоставляют ЕС обновленные данные о ситуации с коронавирусом в стране, и уверил, что будут делать всё, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом" списке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия, Турция и Франция - самые популярные страны среди украинских туристов, - Кулеба

Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17155) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Зебилов бы вычеркнуть из этого списка. Им безвиз не нужен, ведь его Порошенко сделал для Украины
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07.07.2020 11:47
+8
Ну слава Богу, что 95 квартал, все "сироты" (от судьи до пвокулола) попали в этот список, как лица, которые едут с не туристической целью
или по другим рабочим вопросам,
или которые имеют другой экономический интерес...
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07.07.2020 11:59
+6
Що кацик, полуниці захотілося?Я розумію, що у вас крім ягеля нічого не росте. Полуниця вже зійшла як і малина скоро зійде.
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07.07.2020 12:33
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Зебилов бы вычеркнуть из этого списка. Им безвиз не нужен, ведь его Порошенко сделал для Украины
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07.07.2020 11:47 Ответить
Безвіз порошенка закінчився, перемога була фейковою!
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07.07.2020 11:50 Ответить
Обгрунтуй, бо через 10 хвилин будеш тріплом.
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07.07.2020 11:56 Ответить
Че банан с коксом в клетку тебе работники зоопарка подкинули?
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07.07.2020 12:31 Ответить
"Министр отметил... и уверил, что будут делать всё, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом" списке"

Только не вся Украина, а 73%, будь ласка.
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07.07.2020 11:55 Ответить
а что в другие страны ездят только те из 73%?))))
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07.07.2020 12:10 Ответить
Порошенко чуть его не просрал. Безвиз был обещан Европой Украинскому народу.
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07.07.2020 12:37 Ответить
Да конешно.
Якби не Порошенко нам би ще і досі "обіцяли" безвіз і винним у його відсутності був би Євросоюз а не наші кремлядські агенти у владі.
Щоб ви собі чітко уявляли - віддаляють нас від низки країн цивілізованого світу саме кремлядські агенти, що спеціально загоняють 40 млн країну у центрі Європи під плинтус
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07.07.2020 14:54 Ответить
кацапькому народу також "был обещан" безвіз з ЄС.. Оно вже п"ятнадцятий рік чекають.
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07.07.2020 16:26 Ответить
в общем, впускают всех, кроме туристов.
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07.07.2020 11:53 Ответить
нужны только жопомои
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07.07.2020 11:58 Ответить
Ну слава Богу, что 95 квартал, все "сироты" (от судьи до пвокулола) попали в этот список, как лица, которые едут с не туристической целью
или по другим рабочим вопросам,
или которые имеют другой экономический интерес...
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07.07.2020 11:59 Ответить
Безвиз рассеялся как туман.
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07.07.2020 12:09 Ответить
"специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь"
А где сборщики клубники?
Урожай, ведь, гибнет!!!
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07.07.2020 12:19 Ответить
Що кацик, полуниці захотілося?Я розумію, що у вас крім ягеля нічого не росте. Полуниця вже зійшла як і малина скоро зійде.
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07.07.2020 12:33 Ответить
І ще одна сакральна річ для каців - унітаз!Його ж можна сакрасть і потім щі в ньому робити.
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07.07.2020 16:01 Ответить
))))))))))))
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07.07.2020 16:27 Ответить
А еще больше запятых?
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07.07.2020 17:29 Ответить
ЄЩЬО РАстут кедровиє шишкі.
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07.07.2020 21:08 Ответить
Украина как можно скорее оказалась в "зеленом" списке. Источник: https://censor.net/n3206539 я в ауте!!куда ещё ,,ЗУЛЕНЕЕ!!" опомнитесь!!
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07.07.2020 12:33 Ответить
"Восєм катєгорій бєзвіза"

На територію Євросоюзу можуть в'їжджати вісім категорій громадян України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1592
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07.07.2020 14:20 Ответить
прелестно прелестно...учитывая то что все депутаты имеют дипломатические паспорта
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07.07.2020 14:57 Ответить
хтось з порохоботів поснить звязок безвізу і карантинних норм для в'їзду в ЄС?
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07.07.2020 21:06 Ответить
отличненько .....спасибо тем кто ходит БЕЗ масок и зелёной сопле!
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07.07.2020 19:43 Ответить
 
 