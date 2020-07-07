На территорию Евросоюза могут въезжать восемь категорий граждан Украины, - Кулеба
Въезд на территорию Европейского Союза разрешен для восьми категорий граждан Украины несмотря на общий запрет, введенный из-за пандемии коронавируса.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулебы во время онлайн-брифинга 7 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На данное время Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в условный "зеленый" список стран, граждане которых могут пересекать границу. Но даже с этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза даже несмотря на имеющийся запрет", - сказал Кулеба.
Он отметил, что к ним, в частности, относятся: работники медицинских учреждений, медицинские исследователи; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь; пограничники; перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости; дипломаты, служащие полиции при исполнении обязанностей, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных воинских контингентов; лица, следующие транзитом; лица, которые едут с нетуристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие безотлагательные личные обстоятельства.
Что касается последних, Кулеба уточнил, что эти обстоятельства могут по-разному толковаться уполномоченными органами страны, границу которой пытается пересечь украинец.
Министр отметил, что Минздрав и МИД Украины постоянно предоставляют ЕС обновленные данные о ситуации с коронавирусом в стране, и уверил, что будут делать всё, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом" списке.
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Только не вся Украина, а 73%, будь ласка.
Якби не Порошенко нам би ще і досі "обіцяли" безвіз і винним у його відсутності був би Євросоюз а не наші кремлядські агенти у владі.
Щоб ви собі чітко уявляли - віддаляють нас від низки країн цивілізованого світу саме кремлядські агенти, що спеціально загоняють 40 млн країну у центрі Європи під плинтус
или по другим рабочим вопросам,
или которые имеют другой экономический интерес...
А где сборщики клубники?
Урожай, ведь, гибнет!!!