На территорию Евросоюза могут въезжать восемь категорий граждан Украины, - Кулеба

Въезд на территорию Европейского Союза разрешен для восьми категорий граждан Украины несмотря на общий запрет, введенный из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулебы во время онлайн-брифинга 7 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На данное время Украина не соответствует критериям, которые определены ЕС для того, чтобы государство попадало в условный "зеленый" список стран, граждане которых могут пересекать границу. Но даже с этого запрета есть восемь исключений, восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Европейского Союза даже несмотря на имеющийся запрет", - сказал Кулеба.

Он отметил, что к ним, в частности, относятся: работники медицинских учреждений, медицинские исследователи; специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым требуется срочная медицинская помощь; пограничники; перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости; дипломаты, служащие полиции при исполнении обязанностей, службы и команды гражданской защиты, представители международных организаций и международных воинских контингентов; лица, следующие транзитом; лица, которые едут с нетуристической целью или по другим рабочим вопросам, или которые имеют другой экономический интерес; лица, которые едут с целью обучения или имеют другие безотлагательные личные обстоятельства.

Что касается последних, Кулеба уточнил, что эти обстоятельства могут по-разному толковаться уполномоченными органами страны, границу которой пытается пересечь украинец.

Министр отметил, что Минздрав и МИД Украины постоянно предоставляют ЕС обновленные данные о ситуации с коронавирусом в стране, и уверил, что будут делать всё, чтобы Украина как можно скорее оказалась в "зеленом" списке.

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