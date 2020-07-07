За сутки в районе проведения ООС ликвидированы 8 наемников РФ, еще один - ранен, - штаб

Вчера в районе проведения операции Объединенных сил украинские воины ликвидировали восьмерых оккупантов, еще один наемник РФ был ранен.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ОС, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 8 наемников РФ ликвидированы, еще один - ранен.

Также благодаря умелым и решительным действиям украинских воинов был уничтожен один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки оккупантов, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

"Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен - в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось. После внушения страха, оккупанты чувствуют себя растерянными", - отметили в штабе ОС.

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