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Новости Агрессия России против Украины
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За сутки в районе проведения ООС ликвидированы 8 наемников РФ, еще один - ранен, - штаб

За сутки в районе проведения ООС ликвидированы 8 наемников РФ, еще один - ранен, - штаб

Вчера в районе проведения операции Объединенных сил украинские воины ликвидировали восьмерых оккупантов, еще один наемник РФ был ранен.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб ОС, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 8 наемников РФ ликвидированы, еще один - ранен.

Также благодаря умелым и решительным действиям украинских воинов был уничтожен один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки оккупантов, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

"Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен - в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось. После внушения страха, оккупанты чувствуют себя растерянными", - отметили в штабе ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил боевую травму на Донбассе. Враг применил 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, за сутки - 7 обстрелов, - штаб

Автор: 

ликвидация (3604) Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Героям Слава! Хлопцi, так тримати!
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07.07.2020 12:02
+8
Це - правда. Особливо радію новині про дві "Гвоздики", які можна здавати на металобрухт..
Слава Україні!
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07.07.2020 12:00
+7
Хороші новини
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07.07.2020 11:50
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"Перестали стрелять", - правда, петики?
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07.07.2020 11:50 Ответить
угу, пруфов то нету нифига. Это как с ковидом, можна брать результаты от потолка
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07.07.2020 11:56 Ответить
А ты отжопься от дивана и на Донбасс! Здесь напруфят досхочу!
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07.07.2020 11:59 Ответить
да это два адепта помойной ямы рамблера
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07.07.2020 12:32 Ответить
чуєш, подивись вчорашню свободу слова з Порошенком.
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07.07.2020 11:57 Ответить
Спамтьте, петики, что еще остается? Шо-то вы несильно рады этой новости. Чьих будете, холопы?
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07.07.2020 12:08 Ответить
кабысдох иди разучивай фуги членом на рояле
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07.07.2020 12:34 Ответить
Хороші новини
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07.07.2020 11:50 Ответить
дай бох всем здоровья погибшим за наваросею
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07.07.2020 11:53 Ответить
і мирної землі над їхніми головами
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07.07.2020 11:54 Ответить
Этим уже дал!
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07.07.2020 11:57 Ответить
Очень хотелось верить, что это правда
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07.07.2020 11:58 Ответить
Так ылита никому не верит. Кроме Пети, конечно.
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07.07.2020 12:09 Ответить
Це - правда. Особливо радію новині про дві "Гвоздики", які можна здавати на металобрухт..
Слава Україні!
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07.07.2020 12:00 Ответить
Героям Слава! Хлопцi, так тримати!
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07.07.2020 12:02 Ответить
Я так розумію стугна і джавеліни в дії!!! Добра новина!!! Слава Україні!!!
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07.07.2020 12:11 Ответить
Могут же порадовать ,сукины дети! Надо тока чаще и больше.
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07.07.2020 12:19 Ответить
У руських горят пердаки.
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07.07.2020 12:27 Ответить
В чате...
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07.07.2020 12:28 Ответить
они потом из зализывают друг другу на выгребной яме рамблера
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07.07.2020 12:36 Ответить
У петиков тоже. Странно, правда?
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07.07.2020 12:34 Ответить
Оккупанты чувствуют себя подавлеными,петеряными и разбитыми
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07.07.2020 12:43 Ответить
Кожен знищений російський фашист - це десятки врятованих людських життів . Особливо радує , що рашистських нелюдів знищили із не забороненої , для знищення цих виродків зброї . Все справедливо , згідно домовленностей , чітко і за законом . Все по правилах .
СЛАВА ГЕРОЯМ !!! Бережіть себе , хай Бог помагає .
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07.07.2020 13:00 Ответить
Замалим не просльозився.
Героям слава!
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07.07.2020 14:16 Ответить
Судя по "сводкам" Цензора, там уже не должно остаться сепаратюг. А они есть . То-ли мы желаеемое выдаем за действительнось, то-ли - тамошние женщины с роддомом не выходят.
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07.07.2020 15:31 Ответить
 
 