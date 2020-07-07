Посольство США о задержаниях в оккупированном Крыму: РФ не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле
Посольство США в Украине обеспокоено последними сообщениями об обысках и задержаниях крымских татар в оккупированном РФ Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных", - сказано .
Как сообщалось, в Крыму с 4 утра российские силовики провели обыски в домах крымских татар в четырех районах полуострова, задержаны шесть человек.
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рашисти це роблять, бо можуть