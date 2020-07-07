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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Посольство США о задержаниях в оккупированном Крыму: РФ не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле

Посольство США о задержаниях в оккупированном Крыму: РФ не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле

Посольство США в Украине обеспокоено последними сообщениями об обысках и задержаниях крымских татар в оккупированном РФ Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных", - сказано .

Как сообщалось, в Крыму с 4 утра российские силовики провели обыски в домах крымских татар в четырех районах полуострова, задержаны шесть человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова. ФОТОрепортаж

Посольство США о задержаниях в оккупированном Крыму: РФ не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле 01

Крым (26412) обыск (1898) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+5
вже на часі від стурбованості переходити на новий пакет санкцій, бо свинособаки розуміють тільки силу!
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07.07.2020 12:08
+5
там з самого початку про право не йшлося (окрім права сильного)
рашисти це роблять, бо можуть
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07.07.2020 12:08
+4
Пшел нах, кацапсіна.
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07.07.2020 12:10
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Пшел нах, кацапсіна.
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07.07.2020 12:10 Ответить
Спєрдоляй, руска курва.
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07.07.2020 12:27 Ответить
вже на часі від стурбованості переходити на новий пакет санкцій, бо свинособаки розуміють тільки силу!
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07.07.2020 12:08 Ответить
там з самого початку про право не йшлося (окрім права сильного)
рашисти це роблять, бо можуть
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07.07.2020 12:08 Ответить
Німеччину і Данію вже переставили цікавити права людини.
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07.07.2020 12:16 Ответить
історична довідка- росія як окупант на захоплених територіях ніколи ніяких міжнародних конвенцій та права не дотримується.
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07.07.2020 12:18 Ответить
скажитє ето ішаку, його голова цього не знала.
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07.07.2020 12:45 Ответить
А що там наш МіД? А нічого там наш МіД - мовчки сопить у дві дирочки разом із віслючком!
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07.07.2020 12:48 Ответить
Треба в ООН пiдняти питаня про Гвантаномо, де 15 рокiв без суда i слiдства, кацапи, в клiтках тримають людей
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07.07.2020 13:46 Ответить
 
 