Посольство США о задержаниях в оккупированном Крыму: РФ не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле

Посольство США в Украине обеспокоено последними сообщениями об обысках и задержаниях крымских татар в оккупированном РФ Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства на странице в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных", - сказано .

Как сообщалось, в Крыму с 4 утра российские силовики провели обыски в домах крымских татар в четырех районах полуострова, задержаны шесть человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Всех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар пытаются выдать за террористов, - Джапарова. ФОТОрепортаж