Именно сотрудники отдела в Кагарлыке задержали своих "коллег", сберегли видеозаписи и ждали следователя ГБР. Система изменилась, - шеф полиции Киевщины Небытов

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов убежден, что украинская полиция отходит от принципа "круговой поруки", хотя в ее рядах и продолжают оставаться те, кто уничтожают ее репутацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, комментируя последние события с изнасилованием девушки полицейскими в Кагарлыке.

"Нигде Вы не прочитаете, что потерпевшая обратилась в Обуховскую полицию и именно от них были первоочередные действия, направленные на установление подозреваемых. Именно Кагарлыкские полицейские в порядке ст. 207, 209 УПК Украины задержали своих "коллег", а затем обеспечили охрану места происшествия (служебных кабинетов). Сохранили видеозаписи в дежурной части и 5 часов ждали следователя ГБР для законного процессуального изъятия следов и вещей.

Ни один руководитель даже в мыслях не допускал возможность что-то скрыть или кого-то "прикрыть", и это сигнал новой реформированной системы - для преступников не существует каких-либо привилегий. Никакие должности, никакие погоны не спасут от ответственности, предусмотренной законом", - отметил Небытов.

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Он также вспомнил события с перестрелкой в Броварах.

"Сегодня Броварской отдел полиции - мощное подразделение, способное оберегать покой и защищать людей. Ситуация с "броварской" перестрелкой четко показала готовность всех подразделений противодействовать даже вооруженным злоумышленникам. Как итог - 46 человек привлекаются к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления", - отметил Небытов.

Глава полиции Киевщины также сообщил, что новыми руководителями полиции в Бориспольском и Обуховском районах назначены Олег Петренко и Максим Скидан.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.





