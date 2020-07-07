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Новости
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Именно сотрудники отдела в Кагарлыке задержали своих "коллег", сберегли видеозаписи и ждали следователя ГБР. Система изменилась, - шеф полиции Киевщины Небытов

Именно сотрудники отдела в Кагарлыке задержали своих

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов убежден, что украинская полиция отходит от принципа "круговой поруки", хотя в ее рядах и продолжают оставаться те, кто уничтожают ее репутацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, комментируя последние события с изнасилованием девушки полицейскими в Кагарлыке.

"Нигде Вы не прочитаете, что потерпевшая обратилась в Обуховскую полицию и именно от них были первоочередные действия, направленные на установление подозреваемых. Именно Кагарлыкские полицейские в порядке ст. 207, 209 УПК Украины задержали своих "коллег", а затем обеспечили охрану места происшествия (служебных кабинетов). Сохранили видеозаписи в дежурной части и 5 часов ждали следователя ГБР для законного процессуального изъятия следов и вещей.

Ни один руководитель даже в мыслях не допускал возможность что-то скрыть или кого-то "прикрыть", и это сигнал новой реформированной системы - для преступников не существует каких-либо привилегий. Никакие должности, никакие погоны не спасут от ответственности, предусмотренной законом", - отметил Небытов.

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Он также вспомнил события с перестрелкой в Броварах.

"Сегодня Броварской отдел полиции - мощное подразделение, способное оберегать покой и защищать людей. Ситуация с "броварской" перестрелкой четко показала готовность всех подразделений противодействовать даже вооруженным злоумышленникам. Как итог - 46 человек привлекаются к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления", - отметил Небытов.

Глава полиции Киевщины также сообщил, что новыми руководителями полиции в Бориспольском и Обуховском районах назначены Олег Петренко и Максим Скидан.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.

22 июня Апелляционный суд отказался отпустить Сулиму и Кузива из СИЗО и перевести их под домашний арест.

Именно сотрудники отдела в Кагарлыке задержали своих коллег, сберегли видеозаписи и ждали следователя ГБР. Система изменилась, - шеф полиции Киевщины Небытов 01
Именно сотрудники отдела в Кагарлыке задержали своих коллег, сберегли видеозаписи и ждали следователя ГБР. Система изменилась, - шеф полиции Киевщины Небытов 02
Именно сотрудники отдела в Кагарлыке задержали своих коллег, сберегли видеозаписи и ждали следователя ГБР. Система изменилась, - шеф полиции Киевщины Небытов 03

Бровары (338) Киевская область (4155) Нацполиция (16500) Небытов Андрей (164)


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Топ комментарии
+18
От пафоса при прочтении разве что скулы не свело. Может ещё и медаль им дать?
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07.07.2020 12:14
+16
Чего же эти "коллеги" не пресекли деятельность своих "коллег" прямо в участке в момент совершения преступлений? Ааааа. Ждали ДБР, наверное
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07.07.2020 12:15
+13
Что тут сказать - герои.
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07.07.2020 12:13
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Что тут сказать - герои.
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07.07.2020 12:13 Ответить
От пафоса при прочтении разве что скулы не свело. Может ещё и медаль им дать?
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07.07.2020 12:14 Ответить
Чего же эти "коллеги" не пресекли деятельность своих "коллег" прямо в участке в момент совершения преступлений? Ааааа. Ждали ДБР, наверное
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07.07.2020 12:15 Ответить
Ты часто выступаешь против неправильных действий коллег?
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07.07.2020 12:24 Ответить
а ти?
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07.07.2020 13:05 Ответить
Всегда. Если считаю их неправильными.
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07.07.2020 13:27 Ответить
Это больше чем поговорить на повышенных в курилке?
Пишешь служебные записки начальству, начинаешь разбирательство которые грозят увольнением или другими неприятностями коллегам?
Я не защищаю ментов, просто те кто пишут про "а раньше что не могли?",лицемерят по больше части.
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07.07.2020 13:40 Ответить
"Когда Миша попросил дать показания, я думала это все на минут 15. А потом у меня забрали телефон и началось. Я и не думала, что оно такое может быть. Где-то с 7-6 вечера, и в 4:15, помню, уже я вышла. Николай, как зашел, вытащил противогаз. Надевает на меня, я чуть не задохнулась. Но как-то все равно вырвалась. И я не помню, или он меня так ударил, что нос разбил, или я в противогазе была. Потому как сбросил противогаз, говорит, "пошли в туалет", на низ меня повел. Я посмотрела в зеркало - вся в крови, даже не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, я рукавом вытерлась. Уже даже боли не чувствовала", - говорит она.
По словам потерпевшей, в отделении были люди, которые все слышали и видели, но никто так и не помог. Источник: https://censor.net/n3204576

А зайти в кабинет и сказать: "Что вы творите коллеги?" Никто не захотел, видимо. И не нужно для этого никаких служебок.
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07.07.2020 13:55 Ответить
они баялись шо их тоже будут насиловать..
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07.07.2020 13:16 Ответить
Они колег подсидели.
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07.07.2020 13:45 Ответить
Как уже писал, всё в чем вы изменились - это осилили искусство пиара.
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07.07.2020 12:15 Ответить
а де ж вони були коли ці ж утирки гвалтували?
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07.07.2020 12:15 Ответить
сдали, чтоб себя отбелить, отребье, как сказала терентьева- люди низкого качества- это точно о них
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07.07.2020 12:16 Ответить
действительно жалкие личности - надо было всем до конца отрицать и покрывать преступников. Так по твоему?
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07.07.2020 12:27 Ответить
а почему РАНЬШЕ никто ничего не видел? а тут раз и сдали и привели
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07.07.2020 12:31 Ответить
То есть задерживать не надо было потому что РАНЬШЕ тоже не задерживали? И не "раз сдали и привели", а было заявление потерпевшей.
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07.07.2020 12:37 Ответить
Пошла отмазка сверху. А вы тут посостязайтесь в остроумии.
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07.07.2020 13:26 Ответить
Или патриоты, или растерялись, или зассали (как в фильме: последнее самое верное)
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07.07.2020 12:17 Ответить
действительно каждый кто задерживает тех кто совершил преступление просто трусы
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07.07.2020 12:29 Ответить
дівчьонки, які ж вони лапочки!
я щаз заплачу
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07.07.2020 12:17 Ответить
За преступления совершенные правоохранителями ,включая судейскими, наказание должно быть максимально строгим .Те кто присягу нарушил -клятвопреступники ! Высшая мера!
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07.07.2020 12:33 Ответить
сотруднікі отдєла в Кагарликє дуже хотєлі повишенія.
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07.07.2020 12:43 Ответить
Кому Ви пане, іздите по вухах? То виходить що свої бачили і чули, що роблять ті співробібники і документували? То не документували, то звичайні співучасники. Вони мали НЕГАЙНО зупинити злочин!
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07.07.2020 12:49 Ответить
Этим выступленипм, небитый только всех убедил, что мусорня осталась, как и была аваковской.
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07.07.2020 12:54 Ответить
П#здежь ментовская! Девушка обратилась к врачам, врачи всё зафиксировали и остальным ссыкливым ментам просто пришлось спасать свои шкуры, сливая коллег. Вот и весь #yй до копейки.
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07.07.2020 12:57 Ответить
В мого знайомого в голосіївському райноі в поліцяїв магічно зникла медична довідка. Добре що в нього все було зафіксовано не тільки там.
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07.07.2020 15:05 Ответить
ментам верить -себя наимпать.
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07.07.2020 13:17 Ответить
а ещё через месяц услышим что то была спецоперация, а пострадавшая оказалась мужик и и не "её" гасиловали , а он изгасиловал ментов...
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07.07.2020 13:21 Ответить
У мусорни сработал рефлекс самосохранения. Не больше. Ибо дошло что лучше слить этих двоих, чем потом начнут выворачивать всех. Тогда б пришлось на самих себя надевать наручники и звонить что б их так же повязали. По этому делаю вывод, что этот небытов такой же п...дор как и его коллеги из Кагарлыка.
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07.07.2020 13:33 Ответить
З чого почалося.Дівчина звернулась до лікарів по допомогу,ті підтвердили факт згвалтування і доповіли на верх своїм,а ті поліції.З верху пригрозили начальнику відділку,що піде етапом разом з цими покидьками якщо зникне хоч один доказ.Так і було,а не з людських якостей співробітників.
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07.07.2020 13:38 Ответить
Саме так і треба робити - спочатку по лікарям, по швидкої, збирати довідки і міцно їх тримати і надавати лише копіїї. Оригінали - при собі.
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07.07.2020 15:06 Ответить
Коли гвалтували і катували, "сотруднікі" мовчки мастурбували. Коли усе закінчилося, "задєржалі своіх коллєг". Ппц...
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07.07.2020 13:39 Ответить
Ви хочете сказати, що вони просто непросто дрочили? По любому, коли йде мова про ЦЕ, так Ківа-рукоблуднік в тємі
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04.09.2020 17:34 Ответить
фууу противно читать, получается когда насилували - они документировали? еще раз подтверждает деградацию и тупость мусоров
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07.07.2020 13:52 Ответить
"Нигде Вы не прочитаете, что потерпевшая обратилась в Обуховскую полицию и именно от них были первоочередные действия, направленные на установление подозреваемых. Именно Кагарлыкские полицейские в порядке ст. 207, 209 УПК Украины задержали своих "коллег", а затем обеспечили охрану места происшествия (служебных кабинетов). Сохранили видеозаписи в дежурной части и 5 часов ждали следователя ГБР для законного процессуального изъятия следов и вещей".

Пля, а как же"корпоративная этика"?
Я конечно люблю фантастику, но это уже даже за гранью антиутопии. ))
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07.07.2020 14:06 Ответить
Вот Молодець ! Ну що ще казати , просто мо-ло-де-ць! На підвищення його, невідкладно !!! Але чомусь враження , що практично вся поліція кончені педики, не покидає думки !?
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07.07.2020 14:07 Ответить
Молодцы конечно, но вопрос в другом, как такое могли допустить?
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07.07.2020 14:19 Ответить
Нравилось, поди, коллегам насильников созерцать сам интимпроцесс,а уж опосля, ...можно и стукануть..
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07.07.2020 16:36 Ответить
 
 