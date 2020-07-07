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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили еще 11 стран

Минздрав обновил перечень стран

Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, по обновленной информации, в этот список стран вошли:

  • Казахстан,
  • Острова Теркс и Кайкос,
  • Палестина,
  • Кыргызстан,
  • Сейшельские острова,
  • Мексика
  • Черногория
  • Суринам,
  • Сальвадор,
  • Албания,
  • Чехия.

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Всего в перечень стран "красной зоны" входят 62 страны. Среди них США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.

В страны "зеленой зоны" входят Румыния, Болгария, Иран, Сербия, Польша, Италия, Турция, Хорватия, Греция, Индия, Нидерланды, Словения, Норвегия, Ирландия, Дания, Литва, Венгрия, Германия, Исландия, Австралия, Грузия и другие.

Отметим, это означает, что, если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.

Вместе с тем, если человек является гражданином страны "красной зоны", но у него есть подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране "зеленой зоны", будет рассматриваться только страна отправления.

Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.

Автор: 

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Топ комментарии
+2
Та ото ж. Получается из стран зеленой зоны, куда нас пускают, можно попасть на море только в Турцию и Словению.
Но в Словению нема прямых рейсов, а с пересадкой, например, в Вене нас не пустят на транзит.
Грусть-печаль.
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07.07.2020 13:01
+1
Та тут обурення про визнання Палестини країною.
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07.07.2020 12:45
+1
А він може забуває про визнання Голодомору Геноцидом та те, що амбасада Палестина дуже давно в Україні?
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07.07.2020 12:47
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Сортировать:
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> Палестина
о как!
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07.07.2020 12:36 Ответить
А що не так? Ізраїль теж у червоній зоні.
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07.07.2020 12:43 Ответить
Та тут обурення про визнання Палестини країною.
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07.07.2020 12:45 Ответить
А він може забуває про визнання Голодомору Геноцидом та те, що амбасада Палестина дуже давно в Україні?
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07.07.2020 12:47 Ответить
сіоніст=семіт(а як ашкєназі то лише на чверть семіт) не ******** семітів-палестинців
так це що "антісемітізм"?
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07.07.2020 13:39 Ответить
"Албания"

В Албанию уже вовсю летают чартеры.
Я сам чуть было не ломанулся, но шота меня сдержало.
Таки не хочется по возвращению на самоизоляцию.
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07.07.2020 12:42 Ответить
или ПЦР-тест за свой счет.
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07.07.2020 12:50 Ответить
К сожалению, ПЦР-тест по возвращению не прокатит. Только самоизоляция и дружба с "Дiй вдома" на 14 суток
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07.07.2020 14:01 Ответить
В одні країни нас пускають, але вони в червоній зоні. А в інші не пускають, які в зеленій зоні. Слава зевладі?
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07.07.2020 12:45 Ответить
странно, ведь, Черногория была объявлена первой преодолевшей корону европейской страной.
А тут, через месяц-красная зона...
Такое впечатление, что корону откуда-то подвозят, чтоб жизнь малиной не казалась...
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07.07.2020 12:54 Ответить
Та ото ж. Получается из стран зеленой зоны, куда нас пускают, можно попасть на море только в Турцию и Словению.
Но в Словению нема прямых рейсов, а с пересадкой, например, в Вене нас не пустят на транзит.
Грусть-печаль.
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07.07.2020 13:01 Ответить
В страны "зеленой зоны" входят ... Иран, Сербия...

========================================
єто шутка такая?
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07.07.2020 13:00 Ответить
Зоны рассчитываются по кол-ву активных больных на 100 000 населения.
https://moz.gov.ua/uploads/4/24844-informacia_po_aktivnih_na_100_tis_na_06_lipna_1.pdf
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07.07.2020 13:05 Ответить
методика понятна, вопрос в том насколько можно доверять официальной статистике Ирана и Сербии?
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07.07.2020 13:26 Ответить
а як можна довіряти статистиці Африки,де просто мало протестували?
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07.07.2020 13:42 Ответить
отож бо... хоча, є формальні процедури, яких ми маємо дотримуватись, і якщо ВВОЗ покладається офіційну статистику, то шо ж робити... хіба ж хочу - мушу
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07.07.2020 14:28 Ответить
Греция со вчерашнего дня закрыла въезд для Сербии. За один только день было обнаружено 26 положительных среди сербов
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07.07.2020 14:14 Ответить
А ви поцікавтесь як ці зебіли визначають кількість хворих. Ніхто нікуди вже їздити не буде!
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07.07.2020 13:04 Ответить
тіхо кришею шурша...
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07.07.2020 13:36 Ответить
открилось Сомалі..
судан и Еритрея
нас ждьот Рабат
но нам туда нє надо
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07.07.2020 13:39 Ответить
Минздрав, похоже, забыл критерии по которым сам же разделил страны на "зеленую" и "красную" зоны: "красная" - равное или большее в сравнении с Украиной кол-во активных случаев на 100 тыс населения, "зеленая" - соответственно, меньшее количество таких случаев. В Украине - 62 случая, а в "красную" включили страны с 40 случаев. Без манипуляций Степанов ни шагу. Чем провинились Чехия(40), Албания(40), Гаити(41) ... и так до ЦАР(62) ?
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07.07.2020 13:52 Ответить
https://lb.ua/society/2020/06/14/459783_moz_obyazhet_prohodit_observatsiyu.html
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07.07.2020 14:08 Ответить
Индия в "зелёной зоне"?!
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07.07.2020 14:33 Ответить
 
 