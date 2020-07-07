Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили еще 11 стран
Министерство здравоохранения обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, по обновленной информации, в этот список стран вошли:
- Казахстан,
- Острова Теркс и Кайкос,
- Палестина,
- Кыргызстан,
- Сейшельские острова,
- Мексика
- Черногория
- Суринам,
- Сальвадор,
- Албания,
- Чехия.
Всего в перечень стран "красной зоны" входят 62 страны. Среди них США, Россия, Франция, Беларусь, Египет, Молдова, Мальдивы, Бразилия, Израиль и другие.
В страны "зеленой зоны" входят Румыния, Болгария, Иран, Сербия, Польша, Италия, Турция, Хорватия, Греция, Индия, Нидерланды, Словения, Норвегия, Ирландия, Дания, Литва, Венгрия, Германия, Исландия, Австралия, Грузия и другие.
Отметим, это означает, что, если человек приехал из страны "зеленой зоны", то ему самоизоляция или обсервация не нужны. Если же из "красной зоны", то вышеуказанные действия нужно выполнить.
Вместе с тем, если человек является гражданином страны "красной зоны", но у него есть подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране "зеленой зоны", будет рассматриваться только страна отправления.
Обязательным условием для иностранцев является наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания коронавирусом.
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о как!
так це що "антісемітізм"?
В Албанию уже вовсю летают чартеры.
Я сам чуть было не ломанулся, но шота меня сдержало.
Таки не хочется по возвращению на самоизоляцию.
А тут, через месяц-красная зона...
Такое впечатление, что корону откуда-то подвозят, чтоб жизнь малиной не казалась...
Но в Словению нема прямых рейсов, а с пересадкой, например, в Вене нас не пустят на транзит.
Грусть-печаль.
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єто шутка такая?
https://moz.gov.ua/uploads/4/24844-informacia_po_aktivnih_na_100_tis_na_06_lipna_1.pdf
судан и Еритрея
нас ждьот Рабат
но нам туда нє надо