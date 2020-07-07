"Слуга народа" Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации. ИНФОГРАФИКА
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.
Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.
В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.
Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тыс.
Дом "слуги народа" Арахамии на генплане коттеджного городка.
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С интересом наблюдаем за общением Зеленского с депутатами "его партии". Досмотри это до конца, потом расскажем Но главное уже выкристализовалось За свою лояльность Вове, люди ставшие депутатами благодаря Вове, требуют от Вовы по 10 тысяч баксов в месяц !
Так что на прокорм этой своры в мясяц пойдет 2-2,4 млн. долларов, украденных на налоговых, таможенных и дорожных схемах. все басни Корниенко и Арахамии о единстве и верности Вове, оказались банальным враньем. Только деньги держат этот сброд вместе.