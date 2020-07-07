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"Слуга народа" Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации. ИНФОГРАФИКА

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой. 

Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.

Слуга народа Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации 01

Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

Слуга народа Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации 02

В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.

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Слуга народа Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации 03
Слуга народа Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации 04

Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тыс.

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Слуга народа Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации 05

Дом "слуги народа" Арахамии на генплане коттеджного городка.

Слуга народа Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации 06

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Автор: 

декларация (1359) жилье (911) имущество (350) Арахамия Давид (989) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+63
"Слуга народа" Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации - Цензор.НЕТ 210
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07.07.2020 12:54
+53
По 1+1 об этом нариду не расскажут. Там все еще Порошенко у нарида последнюю цыбулыну отбирает.
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07.07.2020 12:44
+46
какой прікольний пацан, да, барани?
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07.07.2020 12:44
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Страница 2 из 2
Я так понимаю, журналисты и тролли хотят заплатить налоги по своим купчим на квартиры в Киеве, которые любой нотариус специально по их же просьбе и занижает при покупке недвижки?
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07.07.2020 15:22 Ответить
Я так понимаю, ты прям сейчас тут выставишь декларации этих журналистов и троллей, самолайкер? Ну, шоб уж совсем не выглядеть идиотом...
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07.07.2020 15:40 Ответить
пришли ни с чем , уйдут с состоянием.
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07.07.2020 15:27 Ответить
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tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1280408277143207937 4 ч

С интересом наблюдаем за общением Зеленского с депутатами "его партии". Досмотри это до конца, потом расскажем Но главное уже выкристализовалось За свою лояльность Вове, люди ставшие депутатами благодаря Вове, требуют от Вовы по 10 тысяч баксов в месяц !
Так что на прокорм этой своры в мясяц пойдет 2-2,4 млн. долларов, украденных на налоговых, таможенных и дорожных схемах. все басни Корниенко и Арахамии о единстве и верности Вове, оказались банальным враньем. Только деньги держат этот сброд вместе.
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07.07.2020 15:38 Ответить
Янелохи добряче стрижуть лохів.
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07.07.2020 15:39 Ответить
ГБР АУУУУУ...
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07.07.2020 16:23 Ответить
СН при власти-сплошное жулье ..Спешут поскорее нажраться и свалить, в случае чего, куда подальше..
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07.07.2020 16:24 Ответить
Что то слуги все больше и больше не слуги, а суки.
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07.07.2020 17:24 Ответить
Вони ніколи Слугами народу і не були, хіба що олігархів. Українцям це, мабут,. подабається, бо рейтинги стоять. То чого ж не робити. що заманеться?.
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07.07.2020 19:51 Ответить
Ну а что еще от Ары можно ожидать?!
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08.07.2020 00:40 Ответить
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