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Новости Силовики
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Средь бела дня в Черновцах трое неизвестных избили и похитили мужчину: полиция ввела спецоперацию

Средь бела дня в Черновцах трое неизвестных избили и похитили мужчину: полиция ввела спецоперацию

Полицейские проверяют информацию о возможном похищении мужчины в Черновцах. О факте возможного незаконного лишения свободы в полицию сообщил прохожий. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия и выясняют все обстоятельства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 7 июля, в 10:00 по спецлинии "102" позвонил буковинец и рассказал, что на улице Сечевых Стрельцов в Черновцах трое неизвестных избили мужчину. Затем нападавшие силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля "ВАЗ 2106" светлого цвета и поехали в направлении села Магала", - сказано в сообщении.

Сотрудники Ситуационного отдела областного управления Нацполиции направили на место происшествия следственно-оперативную группу Черновицкого отдела полиции и ориентировали все наряды на розыск указанного в сообщении автомобиля.

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На территории Черновцов, а также Глубокского и Новоселицкого районов введена специальная полицейская операция.

"Полицейские обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация по указанному происшествию - просьба срочно сообщить по телефону спецлинии "102"",  - говорится в сообщении.

Нацполиция (16500) похищение (1688) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+6
І це ще він не доїхав в Чернівці!
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07.07.2020 12:48
+6
"ВАЗ -2106" - секрет кодировки:
- Владимир Александрович Зеленский
- улетает за горизонт в 21 году
- 6-й преЗедент страны....
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07.07.2020 12:57
+4
Так вот почему ЗЕ в Черновцы срочно едет...
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07.07.2020 12:46
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Так вот почему ЗЕ в Черновцы срочно едет...
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07.07.2020 12:46 Ответить
"ВАЗ -2106" - секрет кодировки:
- Владимир Александрович Зеленский
- улетает за горизонт в 21 году
- 6-й преЗедент страны....
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07.07.2020 12:57 Ответить
Кацап, сиру хочеш?
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07.07.2020 12:49 Ответить
Я не розумію свинячого рохкання, кацапська свиня. Пиши загальнозрозумілою!
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07.07.2020 13:01 Ответить
Свиня знову щось пророхкала незрозуміле. Кацап, пшел нах.
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07.07.2020 13:33 Ответить
Для этого кацапу надо сначала как-то на пальцах объяснить разницу меду тем, что он жрет на Роисе под таким названием и настоящим сыром.

Мож оно и хотело бы, но откуда ж ему теперь знать, что это такое.
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07.07.2020 12:56 Ответить
І це ще він не доїхав в Чернівці!
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07.07.2020 12:48 Ответить
Кто б зелю завтра сп....л. Но так, чтобы не искали.
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07.07.2020 12:57 Ответить
Україна все більше нагадує мені Чикаго 30 х років
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07.07.2020 13:19 Ответить
Що з цим викраденням?
ФСБ викрала в Києві чоловіка. Чому російські спецслужби почуваються у нас як у себе вдома?

https://www.youtube.com/watch?v=K-iKhF4_x48
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07.07.2020 15:21 Ответить
 
 