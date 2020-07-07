Средь бела дня в Черновцах трое неизвестных избили и похитили мужчину: полиция ввела спецоперацию
Полицейские проверяют информацию о возможном похищении мужчины в Черновцах. О факте возможного незаконного лишения свободы в полицию сообщил прохожий. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия и выясняют все обстоятельства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Сегодня, 7 июля, в 10:00 по спецлинии "102" позвонил буковинец и рассказал, что на улице Сечевых Стрельцов в Черновцах трое неизвестных избили мужчину. Затем нападавшие силой затащили потерпевшего в багажник автомобиля "ВАЗ 2106" светлого цвета и поехали в направлении села Магала", - сказано в сообщении.
Сотрудники Ситуационного отдела областного управления Нацполиции направили на место происшествия следственно-оперативную группу Черновицкого отдела полиции и ориентировали все наряды на розыск указанного в сообщении автомобиля.
На территории Черновцов, а также Глубокского и Новоселицкого районов введена специальная полицейская операция.
"Полицейские обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация по указанному происшествию - просьба срочно сообщить по телефону спецлинии "102"", - говорится в сообщении.
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