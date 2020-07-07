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Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий

Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий

Мер Харькова Геннадий Кернес лоббирует назначение на должность первого заместителя главы Харьковской ОДА Валерию Мураеву - для расширения собственного влияния и достижения определенных политических целей.

Как сообщает Дело, такие действия могут дестабилизировать ситуацию в области, передает Цензор.НЕТ.

По словам издания, "депутат Харьковского облсовета и один из лидеров пророссийской партии "Наши" Валерия Мураева известна как бывшая жена экс-регионала и одного из главных апологетов "русского мира" в Украине Евгения Мураева - формального собственника нескольких пророссийских СМИ, в частности, телеканала "Наш". Он называет Революцию Достоинства в Украине "государственным переворотом", отрицает военное вторжение России в нашу страну и оккупацию части территории, выступая против сближения с НАТО".

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Издание, отмечает, что, несмотря на развод с мужем, Валерия Мураева осталась с ним в одной политической лодке под названием "Наши" и поддержала расставание с ОПЗЖ. В социальных сетях Валерия Мураева не скрывает своих пророссийских взглядов.

Кернес уже выдвигал Мураеву в первые замы главы облсовета в феврале этого года, однако не нашлось большинства голосов за ее назначение. Сама Валерия Мураева также не скрывает своих симпатий к меру Харькова.

"Все, кто посещают мою страницу знают, что я безусловный симпатик Геннадия Адольфовича Кернеса", - цитирует Мураеву Дело.

Как пишет издание, в виде госпожи Мураевой харьковский градоначальник пытается завести в администрацию своего "троянского коня". Валерия Мураева не только поможет Кернесу контролировать процессы в области, но и должна сделать все, чтобы Кернес без лишних помех стал снова мэром, а его политический блок доминировал и в городе, и в области.

"Такая ситуация - только первый звонок растущей дестабилизации ситуации в регионе. Харьковская область погружается в пучину политических противостояний, митингов и протестов: патриотические силы, несомненно, будут пытаться воспрепятствовать пророссийскому реваншу, виноватым же за дестабилизацию ситуации будут считать Президента Зеленского и центральную власть", - пишет издание.

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Напомним, что возле Харьковской облгосадминистрации прошел митинг представителей националистических организаций "Фрайкора", "Союза ветеранов АТО", партий "Правый сектор" и "Национальный корпус", которые протестовали против назначения на должность заместителя председателя облгосадминистрации Валерии Мураевой.

Как уже сообщали СМИ, глава ХОГА Алексей Кучер планирует назначить на должность своего заместителя Валерию Мураеву.

Автор: 

Кернес Геннадий (1286) назначение (2176) ОГА (2392) Харьковщина (5577) Мураев Евгений (142) Кучер Алексей (64) Мураева Валерия (5)


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Топ комментарии
+22
Баба да, баба да, а березка то рабочая
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07.07.2020 13:02
+22
даже микрофон заглатывает
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 9066
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07.07.2020 13:05
+20
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 3814
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07.07.2020 13:12
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Да какая разница, хуже не будет
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07.07.2020 13:02 Ответить
та там реальная сосна и не только у мураева))
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07.07.2020 13:03 Ответить
даже микрофон заглатывает
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 9066
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07.07.2020 13:05 Ответить
Вроде и ржачно, но цапы свое дело делают.
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07.07.2020 13:10 Ответить
Нет у нас ГУБЕРНАТОРОВ! Кто пишет эти кацапские матюки?
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07.07.2020 14:31 Ответить
Мокшанский мир 300 лет лезет во все дырки.
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07.07.2020 13:19 Ответить
Бывает и хуже, ох как бывает. Даже если Украина станет федеральным округом, а всё к этому идёт, всё еще может быть гораздо хуже.
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07.07.2020 13:37 Ответить
Баба да, баба да, а березка то рабочая
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07.07.2020 13:02 Ответить
При ЗЕбилах нет ни чего невозможного.Вся ватная мразь свободно стала себя чувствовать при власти малороссов
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07.07.2020 13:08 Ответить
Зеля то фуфло . але чи не при *свинарчуках * *зажопье мертвячука * ПРоцвітало !?
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07.07.2020 13:12 Ответить
Ватная мразь начала поднимать голову ещё при Пете. Он начал с ними договрняки устраивать. Всякие медведчуки, шуфричи, королевские с бондаренко и прочая мразота повылазила на всех каналах и везде всунула свой пятак. После революции они заглохли и кое-где с окон повыпадали, а потом поняли, что ничего им не будет, вот и вылезли.
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07.07.2020 13:15 Ответить
...нет Петя просто им билеты продавал, отпускал грехи за бабки, он же коммерсант, как по другому?
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07.07.2020 16:07 Ответить
стало вже закономірним призначати на дежавні посади усіляких сипатиків лаптєстану
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07.07.2020 13:11 Ответить
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 3814
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07.07.2020 13:12 Ответить
Ожидаемо. Мураевщина на Харьковщине. А там и до губернаторского кресла рукой подать.
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07.07.2020 13:14 Ответить
Заместителем губернатора Харьковщины могут назначить бывшую жену Мураева: она отрицала вторжение России и захват украинских территорий - Цензор.НЕТ 4708
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07.07.2020 13:14 Ответить
Радуешься своей команде? Ты же все сделал для их прихода к власти. Что не так? Смачного
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07.07.2020 13:20 Ответить
Та дмітро - местний дурачок. не звертай уваги, а просто кидай його до спаму
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07.07.2020 13:30 Ответить
Правиььро, теперь в харькове полный комплект пятой колонны беса путлера.
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07.07.2020 13:24 Ответить
Явный враг лучше замаскированного.
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07.07.2020 13:25 Ответить
Це новий лозунг зебілів? Тепер на всі державні посади будуть призначати явних ворогів, щоб їх було краще видно?

А єрмак і зе - це вороги явні чи замасковані?
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07.07.2020 13:41 Ответить
Це , я так думаю , поетапна перевірка рівня подразливості суспільства , а суспільство перебуває в стані електричного стовпа : на нього можна спокійно пісяти - реакції на це буде нуль. Відповідно цьому , Зеленський , якого МаАцква тримає за бубєнц"ы", буде робити все , щоб злити Україну за "все за 3 гривні" москальському "абнульонному" царьку. Шановні панове, "срач" продовжується, тільки в більш відкритій формі, ніж було при Петрику Мальдівському ! Його, більш інфантильний і туповатий коллега , робить справу набагато швидше і ефективніше ! ВВП аплодує стоячи !
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07.07.2020 13:57 Ответить
Зеленский - предатель Украины. Кто-нибудь должен организовать импичмент этого русского агента. Причин и поводов больше чем достаточно.
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07.07.2020 14:05 Ответить
Вростове для них есть готовие дома
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07.07.2020 14:39 Ответить
Зеленскому надо готовить импичмент. Очередные выборы президента не решат при таком раскладе проблем страны.
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07.07.2020 14:40 Ответить
С Кернесом -- два сапога- пара.
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07.07.2020 15:03 Ответить
Це ж бензцінні кадри зеленського, по руйнації країни. Добірні кацапи та підкацапники, колаборанти та сепарня
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07.07.2020 15:17 Ответить
І ще ... В УКРАЇНІ НЕМАЄ ГУБЕРНІЙ !!!
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07.07.2020 15:22 Ответить
будут
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07.07.2020 16:10 Ответить
Хрін їм. Облізуть
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07.07.2020 16:19 Ответить
"власці-мери-ґубєнатари"- цей набір слів примітивна "новомова", але для совкового бидла дієва, щоб створити в їх пустій макитрі "уявну дійсність" по Уснадзе. "Ґубєрнатор" це:Ж жи*довська фамілія(Соня Ґубєрнатор на Прівозє бичкі торгуєт..) А "мер" це шо- мерін обрізаний?? посад таких в Україні не існує! А ФУНКЦІЇ ГУБЕРНАТОРА ЗОВСІМ ІНШІ НІЖ У ГОЛІВ АДМІНІСТРАЦІЇ тупорилі чи ви з головами не товаришуєте читайте КОНСТІТУЦІЮ бо накличете цорес на свій тухес.
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07.07.2020 18:35 Ответить
нє, ну нормальна сосна, не корабельна але тоже нічо.
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09.07.2020 19:02 Ответить
 
 