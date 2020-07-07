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Новости Коронавирус и карантин
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Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев

Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнение, что Европейский Союз в середине июля разрешит украинцам въезд на свою территорию учитывая ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стране.

Об этом дипломат заявил в ходе онлайн-брифинга 7 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас в последние дни и в течение нескольких недель была негативная статистика прироста количества новых заболеваний, а это один из критериев, на которые обращает внимание ЕС при принятии решений, то есть не только средняя цифра больных 100 тысяч населения, но и динамика прироста за последнее время. Поэтому я не думаю, что на следующей неделе это решение (о запрещении въезда для граждан Украины в страны ЕС - ред.) будет пересмотрено. Но мы, безусловно, будем работать с европейскими коллегами, чтобы как только Украина впишется в эти нормативы, мы сразу получили этот "зеленый свет" со стороны ЕС", - сказал Кулеба.

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В этом контексте он напомнил, что показатель заболеваемости коронавирусом в странах ЕС на прошлой неделе составил 16 больных на 100 тыс. населения.

Кулеба также отметил, что Министерство здравоохранения Украины интегрировано в соответствующие механизмы ЕС и коммуницирует эти цифры на регулярной основе

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карантин (16729) Евросоюз (17155) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев - Цензор.НЕТ 4052
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07.07.2020 13:07
+4
Не безвиз, а вьезд. Как только восстановят вьезд, так иизаработает безвиз
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07.07.2020 13:09
+4
Как раз делают. ЕС не дает разрешение на въезд в связи с плохой эпидемиологической ситуацией в Украине, а это целиком и полностью заслуга моносброда во главе с вiслюком.
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07.07.2020 13:29
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Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев - Цензор.НЕТ 4052
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07.07.2020 13:07 Ответить
Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев - Цензор.НЕТ 4825
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07.07.2020 13:18 Ответить
маленький вирус отменил безвиз, такие шутки у Бога
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07.07.2020 13:07 Ответить
Не безвиз, а вьезд. Как только восстановят вьезд, так иизаработает безвиз
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07.07.2020 13:09 Ответить
безвиз с хорватией, сербией, черногорией, турцией работает очень даже хорошо
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07.07.2020 13:16 Ответить
Кулеба: Не думаю, что в июле ЕС пересмотрит разрешение на въезд украинцев - Цензор.НЕТ 8657
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07.07.2020 13:08 Ответить
х-йло на днях заявиило, что ему нужен "приток новых граждан" - читай, "рабов". потерпевший вiслюк послушно исполняет волю своего хозяина, перенаправляя потоки миграции.
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07.07.2020 13:20 Ответить
сомневаюсь, что вы хоть что-то делаете, ведь, дипломаты не имеют дел с наперсточниками.
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07.07.2020 13:22 Ответить
Как раз делают. ЕС не дает разрешение на въезд в связи с плохой эпидемиологической ситуацией в Украине, а это целиком и полностью заслуга моносброда во главе с вiслюком.
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07.07.2020 13:29 Ответить
так роби що небудь для цього зелена потворо
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07.07.2020 14:52 Ответить
Що цікаво, мене мало цікавить, як і європейців, бредні наших степашок по ситуації з цією заразою у нас, дайте статистику по українцям за кордоном, кількість хворих і тд.
от там реальні показники, а судячи з того що
жодних новин на цю тему, то з'являються сумніви в бажані дати можливість рабсилі, безперешкодно, виїхати....
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07.07.2020 16:10 Ответить
 
 