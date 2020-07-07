Зеленский внес в Раду законопроект для получения от Европейского инвестбанка €136 миллионов на энергетику

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0051 "О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст законопроекта обнародован на сайте ВР.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью создания правовых оснований для использования займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования инвестиционного проекта "Программа повышения надежности подстанций" в сумме 136 млн евро.

В рамках этого проекта предполагается осуществить реконструкцию 11-ти подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы с внедрением на подстанциях автоматизированных систем управления НЭК "Укрэнерго" технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.

Гарантийное соглашение между Украиной и ЕИБ определяет обеспечение платежных обязательств по финансовому соглашению (Программа повышения надежности подстанций) между ЕИБ и НЭК "Укрэнерго" государственной гарантией.

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