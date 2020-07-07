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Зеленский внес в Раду законопроект для получения от Европейского инвестбанка €136 миллионов на энергетику

Зеленский внес в Раду законопроект для получения от Европейского инвестбанка €136 миллионов на энергетику

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0051 "О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст законопроекта обнародован на сайте ВР.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью создания правовых оснований для использования займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования инвестиционного проекта "Программа повышения надежности подстанций" в сумме 136 млн евро.

В рамках этого проекта предполагается осуществить реконструкцию 11-ти подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы с внедрением на подстанциях автоматизированных систем управления НЭК "Укрэнерго" технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.

Гарантийное соглашение между Украиной и ЕИБ определяет обеспечение платежных обязательств по финансовому соглашению (Программа повышения надежности подстанций) между ЕИБ и НЭК "Укрэнерго" государственной гарантией.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20505) энергетика (2565) ЕИБанк (27)


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Топ комментарии
+4
Если я не ошибаюсь то "Днепровскими энергосистемами" рулит ахметушка. Если так, то получается что государство Украина типо забошляет бедному алигарху доедающему последние 10 лярдов без соли. Зебилы сделали нас всех вместе...
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07.07.2020 13:27
+1
А шош так мало? Тра було більше! От недоумок!
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07.07.2020 13:23
+1
еще раз уволит Смолия ?
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07.07.2020 13:40
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А шош так мало? Тра було більше! От недоумок!
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07.07.2020 13:23 Ответить
та вислюк думает что ему наличкой подвезут - и не спросят на что потратил))
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07.07.2020 13:25 Ответить
п.с. вислюк и Ко на себя столько уголовных дел за год навесили - но думают что "прокатит"..))
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07.07.2020 13:27 Ответить
Если я не ошибаюсь то "Днепровскими энергосистемами" рулит ахметушка. Если так, то получается что государство Украина типо забошляет бедному алигарху доедающему последние 10 лярдов без соли. Зебилы сделали нас всех вместе...
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07.07.2020 13:27 Ответить
Как они скромно умолчали, кому принадлежат эти подстанции! Шкуродеры народа, а не его слуги.
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07.07.2020 13:44 Ответить
Зеленский внес в Раду законопроект для получения от Европейского инвестбанка €136 миллионов на энергетику - Цензор.НЕТ 9116
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07.07.2020 13:30 Ответить
Зеленський вніс у Раду законопроєкт для отримання від Європейського інвестбанку €136 мільйонів на енергетику - Цензор.НЕТ 149
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07.07.2020 13:39 Ответить
еще раз уволит Смолия ?
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07.07.2020 13:40 Ответить
Бубочка одне вміє - клянчити гроші в будь-кого.
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07.07.2020 14:05 Ответить
https://prm.ua/ru/deputat-slugi-naroda-hochet-vernut-formulu-rotterdam/ ДЕПУТАТ "СЛУГИ НАРОДА" ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ ФОРМУЛУ "РОТТЕРДАМ +"

Зеленський вніс у Раду законопроєкт для отримання від Європейського інвестбанку €136 мільйонів на енергетику - Цензор.НЕТ 7034

Украине необходимо вернуть регулирование энергетики и формульное ценообразование в энергетике.
Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.
"Для предотвращения краха базовой отрасли - энергетики и необходимости поиска еще 50 млрд грн для спасения отрасли надо срочно вернуть регулирование в энергетике, в т.ч. временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующего ценообразования на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер", - написала Буймистер.
"За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину, вернуть прогнозируемость цены тока, плотно прищемить лазейки для коррупции и затем вместе с Секретариатом Энергетического сообщества и международными партнерами внедрить полноценный рынок. Без разных административных ограничений и соответствующих искажений" , - отметила Буймистер.
Отметим, с 1 июля 2019 года была введена новая модель рынка электроэнергии. Она пришла на смену так называемой модели пула, где цены были регулируемые государством. Стоимость электроэнергии для промышленности рассчитывалась в соответствии с постановлением НКРЭКУ 289 от 23 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" (т. н. формула "Роттердам +"). Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписанный президентом Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам +". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.
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07.07.2020 14:06 Ответить
136 млн евро получит каломойский или ахметов? или подеребанят эту сумму поровну?
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07.07.2020 15:53 Ответить
 
 