Зеленский внес в Раду законопроект для получения от Европейского инвестбанка €136 миллионов на энергетику
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №0051 "О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Как информирует Цензор.НЕТ, текст законопроекта обнародован на сайте ВР.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью создания правовых оснований для использования займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования инвестиционного проекта "Программа повышения надежности подстанций" в сумме 136 млн евро.
В рамках этого проекта предполагается осуществить реконструкцию 11-ти подстанций напряжением 330 кВ и одной подстанции напряжением 750 кВ Днепровской электроэнергетической системы с внедрением на подстанциях автоматизированных систем управления НЭК "Укрэнерго" технологическими процессами для достижения технического уровня возможности интеграции украинской энергосистемы с энергосистемой Европы и обеспечения целостности ОЭС Украины.
Гарантийное соглашение между Украиной и ЕИБ определяет обеспечение платежных обязательств по финансовому соглашению (Программа повышения надежности подстанций) между ЕИБ и НЭК "Укрэнерго" государственной гарантией.
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Украине необходимо вернуть регулирование энергетики и формульное ценообразование в энергетике.
Об этом написала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.
"Для предотвращения краха базовой отрасли - энергетики и необходимости поиска еще 50 млрд грн для спасения отрасли надо срочно вернуть регулирование в энергетике, в т.ч. временно вернуться к регулированию цены для промышленности с использованием импортного паритета в ценообразовании на уголь аналогично действующего ценообразования на газ, чтобы был объективный и прогнозируемый ценовой маркер", - написала Буймистер.
"За это время необходимо проанализировать сделанные ошибки, провести санацию финансов энергопредприятий, восстановить платежную дисциплину, вернуть прогнозируемость цены тока, плотно прищемить лазейки для коррупции и затем вместе с Секретариатом Энергетического сообщества и международными партнерами внедрить полноценный рынок. Без разных административных ограничений и соответствующих искажений" , - отметила Буймистер.
Отметим, с 1 июля 2019 года была введена новая модель рынка электроэнергии. Она пришла на смену так называемой модели пула, где цены были регулируемые государством. Стоимость электроэнергии для промышленности рассчитывалась в соответствии с постановлением НКРЭКУ 289 от 23 марта 2016 года "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" (т. н. формула "Роттердам +"). Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписанный президентом Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам +". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.