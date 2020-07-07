Ряд нардепов "Слуги народа" приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной. ИНФОГРАФИКА

В недавно поданных декларациях за 2019 год как минимум шесть депутатов фракции "Слуги народа" задекларировали свежеприобретенные автомобили с пробегом, указанная стоимость которых очень существенно отличается от рыночной.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Что покупали нардепы в 2019".

Так, Оксана Дмитриева в прошлом году приобрела Porshe Cayenne 2011 року за - согласно декларации - 100 тыс. грн. Год спустя аналогичные авто предлагаются покупателям на AutoRia и других сайтах по цене около 800 тыс. грн.

Пятым автомобилем в семье нардепа Константина Касая стал Jaguar XJ 2010 года, приобретенный якобы за 50 тыс. грн (в продаже эту модель того же года выпуска мы нашли за 719 тыс.).

Жена Владимира Козака, родственника Кернеса, стала владелицей Mercedes Benz GL350 CDI 2013 года за 100 тыс. грн. Рыночная цена авто на сегодняшний день - от 850 тыс. грн.

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Сам нардеп обзавелся BMW M135I, также 2013 года, за 50 тыс. грн.

Никита Потураев уже в 2020 году приобрел Jeep Grand Cherokee 2017 года за 149 тыс. грн (рыночная цена - от 700 тыс.).

А муж нардепа Виктории Кинзбурской купил Nissan Juke 2016 года за 49 тыс. грн (рыночная цена - 350-400 тыс).

Кроме того, недавно приобретенный за 250 тыс. грн Jaguar F-Pace 2016 года задекларировала Галина Михайлюк. В то же время, цена аналогичных автомобилей на сегодняшний день стартует от 980 тыс. грн.

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