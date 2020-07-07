Ряд нардепов "Слуги народа" приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной. ИНФОГРАФИКА
В недавно поданных декларациях за 2019 год как минимум шесть депутатов фракции "Слуги народа" задекларировали свежеприобретенные автомобили с пробегом, указанная стоимость которых очень существенно отличается от рыночной.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Что покупали нардепы в 2019".
Так, Оксана Дмитриева в прошлом году приобрела Porshe Cayenne 2011 року за - согласно декларации - 100 тыс. грн. Год спустя аналогичные авто предлагаются покупателям на AutoRia и других сайтах по цене около 800 тыс. грн.
Пятым автомобилем в семье нардепа Константина Касая стал Jaguar XJ 2010 года, приобретенный якобы за 50 тыс. грн (в продаже эту модель того же года выпуска мы нашли за 719 тыс.).
Жена Владимира Козака, родственника Кернеса, стала владелицей Mercedes Benz GL350 CDI 2013 года за 100 тыс. грн. Рыночная цена авто на сегодняшний день - от 850 тыс. грн.
Сам нардеп обзавелся BMW M135I, также 2013 года, за 50 тыс. грн.
Никита Потураев уже в 2020 году приобрел Jeep Grand Cherokee 2017 года за 149 тыс. грн (рыночная цена - от 700 тыс.).
А муж нардепа Виктории Кинзбурской купил Nissan Juke 2016 года за 49 тыс. грн (рыночная цена - 350-400 тыс).
Кроме того, недавно приобретенный за 250 тыс. грн Jaguar F-Pace 2016 года задекларировала Галина Михайлюк. В то же время, цена аналогичных автомобилей на сегодняшний день стартует от 980 тыс. грн.
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Сниться чоловікові страшний сон, що його дружина на базарі продає його рибацькі снасті за ціною яку він її розказував.
Теперь еще хотят иврит лагерный сделать вторым украинским .
Но они же тут строят джидайский Бенялюкс: чтобы у них всё было,
и им за это ничего не было.
Хто там за це відповідає - НАПК, САП чи ДПСУ?
Бо не "слугова" це робота, податки державі Україна платити. Для цього є мілкі фермери, ФОПи та інші, хто їх наобирав
Зелёные убийцы мелких фермеров - политолог Июль 7, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%91%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%8b-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0
Зелёные, вы пошли полностью по тропе папаредеников. Гореть вам в аду.
Смотрите, у тварей такая же логика , как и в случае с ФОПами. Под видом, что все должны платить налоги, создают условия для тотального передела рынка.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko огласил сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Сначала приняли закон о продаже земли и кричали: «да никто у вас землю забирать не будет, все будет хорошо».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC.html «Вы не слуги народа, а позор народа!» Фермер ответил нардепу насчет продажи земли. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3.html «Батькивщина» считает наглое протягивание закона о распродаже земли коррупцией на высшем уровне - заявление. Видео
Второй шаг - вводим налоги, чтобы вся мелочь продала землю крупным баронам, как фопам ввели РРО, что пролоббировалм крупные сети через мсье Гетьманцева.
Дальше скупаем землю за бесценок, чтобы «мелочь» не выделывалась.
А потом будет третий шаг - снижение или вообще снятие этого же налога под видом «спасения производителя» после того, как земля будет сконцентрирована в руках нескольких сот человек. Вуаля.
Точно такая же логика в законе о медиа.
Вывод: Зелёные, вы пошли полностью по тропе папаредеников. Гореть вам в аду.
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Юрий Романенко также дал ссылку на сегодняшнюю новость по этому поводу.
В ней говорится, что нардепы от фракции «Слуга народа» и группы «Доверие» разработали законопроект №3131, который предусматривает введение налога для малых фермеров - ежегодного внесения 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, вне зависимости от размера дохода.
Об этом пишет https://www.dw.com/uk/zaplaty-shist-tysiach-hryven-vlada-hotuie-siurpryz-selianam/a-53919823 DW .
Законопроект включен в повестку дня. Его авторами стали 36 народных избранников.
Госгеокадастр сообщает, что сейчас самостоятельной обработкой своих земельных участков занимаются 4,7 миллионов фермеров, которые платят налог в размере до 300 гривен за гектар. Плату 18% налога на доход от продажи сельскохозяйственных продуктов осуществляют лишь единоличники, выращивающие продукцию на земле площадью более двух гектаров.
Нардепы и представители крупного агробизнеса считают, что владельцы паев или земельных участков не проводят декларирование доходов, которые получили от использования земли.
«Честные сельхозпроизводители оказываются в неравных условиях с «минимизаторами», у которых налоговая нагрузка значительно ниже», - указано в пояснительной записке к проекту закона.
По мнению авторов законопроекта, неуплата налогов частью фермеров препятствует развитию рынка сельхозпродуктов и нормальной конкуренции на нем, а также вложениям средств в аграрный сектор от инвесторов.
Однако по словам эксперта Киевской школы экономики Олега Новьевского, законопроект позволит крупным агрокомпаниям «отжимать» землю у мелких фермеров.
Специалисты подчеркивают, что новый налог формально коснется всех землевладельцев, но агрокомпании фактически не будут платить его.
https://ukrmir.info/sluga-urodiv-maryana-bezugla-trima%d1%94-nas-za-idiotiv-nedolugih/
Слуга уродів Мар'яна Безугла тримає нас за ідіотів недолугих
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2020-07-07 08:03:42 -: Віктор Станіславович
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Коментуючи "жахливі гріхи" НБУ за часів головування Смолія, "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила наступне:
"ОВДП розміщували під шалений відсоток… І гроші дружньо виводили з країни. З 1 січня 2019 року по квітень 2020 року з України вивели дивідендів на 11,6 млрд доларів". По-перше,
$11,6 млрд - це не дивіденди, а загальна сума. Тобто, нерезиденти спочатку завели свої гроші в Україну, а $11,6 млрд - це вони вивели назад свої ж гроші, але з відсотками. Наприклад, Ви поклали в банк 100 грн під 18% річних, через рік Ви забрали 118 грн, але ж ніхто в здоровому глузді не називає усі 118 грн Вашим "прибутком", бо з них 100 і так були Вашими. Але "слугам" чомусь дуже хочеться, щоб українці думали, що на нас хтось там за змовою з НБУ "заробив" аж $11,6 млрд трохи більше ніж за рік.
https://ukrmir.info/slugi-virishili-obklasti-dribnih-fermeriv-obrokom-cheka%d1%94mo-podorozhchannya-produktiv-v-razi/ Слуги вирішили обкласти дрібних фермерів оброком, чекаємо подорожчання продуктів в рази
По-друге, і це головне, левова частка цих $11,6 млрд - це цінні парери МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ, а не національного банку!
То яке відношення мають продані Мінфіном ОВДП до НБУ?!
Крім того, Мар'яна Безугла каже про період з 1 січня 2019 по квітень 2020 року, але з цих 16 місяців цілих 8 місяців Міністерство фінансів очолювали люди, які були призначені Зе-монобільшістю (до якої входить і сама Мар'яна) в новому парламенті!
Тобто, за логікою "слуги народу" виходить, що половину вказаного нею часу на українцях "наживалися" саме завдяки діям призначеного "слугами народу" керівництва міністерества фінансів! Так?!
https://ukrmir.info/dyakuyu-duzhe-dyakuyu-zelenomu-blyuvotinnyu-vashim-blt-tatusyam-togo-zh/ Дякую, дуже дякую зеленому блювотинню, вашим бл@ть татусям того ж…
Чесно, я досі не знаю, ця Мар'яна та її "однодумці" серед "слуг народу" свідомо брешуть, чи вони самі щиро вірять в цю маячню через свою некомпетентність? Але, як мені здається, обидва ці варіанти жахливі…
Подставился - получи !