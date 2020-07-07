РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5828 посетителей онлайн
Новости
16 055 128

Ряд нардепов "Слуги народа" приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной. ИНФОГРАФИКА

В недавно поданных декларациях за 2019 год как минимум шесть депутатов фракции "Слуги народа" задекларировали свежеприобретенные автомобили с пробегом, указанная стоимость которых очень существенно отличается от рыночной.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Что покупали нардепы в 2019".

Так, Оксана Дмитриева в прошлом году приобрела Porshe Cayenne 2011 року за - согласно декларации - 100 тыс. грн. Год спустя аналогичные авто предлагаются покупателям на AutoRia и других сайтах по цене около 800 тыс. грн.

Ряд нардепов Слуги народа приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной 01

Пятым автомобилем в семье нардепа Константина Касая стал Jaguar XJ 2010 года, приобретенный якобы за 50 тыс. грн (в продаже эту модель того же года выпуска мы нашли за 719 тыс.).

Ряд нардепов Слуги народа приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной 02

Жена Владимира Козака, родственника Кернеса, стала владелицей Mercedes Benz GL350 CDI 2013 года за 100 тыс. грн. Рыночная цена авто на сегодняшний день - от 850 тыс. грн.

Читайте также: Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис. ДОКУМЕНТ

Ряд нардепов Слуги народа приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной 03

Сам нардеп обзавелся BMW M135I, также 2013 года, за 50 тыс. грн.

Ряд нардепов Слуги народа приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной 04

Никита Потураев уже в 2020 году приобрел Jeep Grand Cherokee 2017 года за 149 тыс. грн (рыночная цена - от 700 тыс.).

Ряд нардепов Слуги народа приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной 05

А муж нардепа Виктории Кинзбурской купил Nissan Juke 2016 года за 49 тыс. грн (рыночная цена - 350-400 тыс).

Ряд нардепов Слуги народа приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной 06

Кроме того, недавно приобретенный за 250 тыс. грн Jaguar F-Pace 2016 года задекларировала Галина Михайлюк. В то же время, цена аналогичных автомобилей на сегодняшний день стартует от 980 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации. ИНФОГРАФИКА

Ряд нардепов Слуги народа приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной 07

Автор: 

декларация (1359) машина (34) Слуга народа (2632) Потураев Никита (150) Кинзбурская Виктория (4) Оксана Дмитриева (16)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+41
Ряд нардепов "Слуги народа" приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной - Цензор.НЕТ 4777
показать весь комментарий
07.07.2020 13:26
+39
Двухлетний Чероки за 5500$? Вот уж закончилась у кого-то эпоха бедности... Рядовые зебилы, а вам слабо?
показать весь комментарий
07.07.2020 13:23
+37
Нищеброды. Украинские учителя могут себе позволить и более крутые тачки. А фули, с 4000 долярив зарплаты им это по карману.
показать весь комментарий
07.07.2020 13:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
нагадало анекдот.
Сниться чоловікові страшний сон, що його дружина на базарі продає його рибацькі снасті за ціною яку він її розказував.
показать весь комментарий
07.07.2020 13:55 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2020 14:00 Ответить
Нищеброды.
Теперь еще хотят иврит лагерный сделать вторым украинским .
показать весь комментарий
07.07.2020 13:59 Ответить
Они думают, что если пересядут на Ягуары, то сразу превратятся в леди и джентльменов.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:04 Ответить
Ну в лЯдей им превращаться не надо, они ими и были.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:26 Ответить
Ну так гнать таких от туда надо, сразу! Вот сегодня узнали, завтра уже пошли вон!
показать весь комментарий
07.07.2020 14:06 Ответить
В нормальных странах этот был бы скандал с отставками.
Но они же тут строят джидайский Бенялюкс: чтобы у них всё было,
и им за это ничего не было.
показать весь комментарий
07.07.2020 14:11 Ответить
Зе-е-е-е, зе-е-е-е, то-есть не-е-е-е, не-е-е-е, это зе-е-е-ейк.., тьфу ты фейк! С коррупцией покончено, раз и на всегда! - пахан янелоху сказал!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 14:15 Ответить
Ну і де відкриті справи по ухиленню від податків?
Хто там за це відповідає - НАПК, САП чи ДПСУ?
показать весь комментарий
07.07.2020 14:25 Ответить
В старые недобрые времена пиво было только членам профсоюза, а сейчас дешевые авто только членам одной партии. Партийные скидки господа присяжные и заседатели
показать весь комментарий
07.07.2020 14:35 Ответить
Слугам ще й приплачують, за "шарові" автомобілі.
Бо не "слугова" це робота, податки державі Україна платити. Для цього є мілкі фермери, ФОПи та інші, хто їх наобирав
показать весь комментарий
07.07.2020 14:41 Ответить
А нариду нравицца... Главное, шобы барину было хорошо...
показать весь комментарий
07.07.2020 14:42 Ответить
Как жалок шут на троне короля,как глуп народ,который то позволил
показать весь комментарий
07.07.2020 14:45 Ответить
Террариум единомышленников! Сироты казанские!
показать весь комментарий
07.07.2020 14:49 Ответить
Сеанс уриноофтальмологии продолжается....
показать весь комментарий
07.07.2020 14:49 Ответить
Пусть сбросят мне телефон этого автосалона!!!!
показать весь комментарий
07.07.2020 15:29 Ответить
Они как красть и грабить народ не могут вот и врут везде

Зелёные убийцы мелких фермеров - политолог Июль 7, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/07/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d1%91%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d1%86%d1%8b-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0
Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову - Цензор.НЕТ 4433Зелёные, вы пошли полностью по тропе папаредеников. Гореть вам в аду.
Смотрите, у тварей такая же логика , как и в случае с ФОПами. Под видом, что все должны платить налоги, создают условия для тотального передела рынка.
Такое мнение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko огласил сегодня в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Сначала приняли закон о продаже земли и кричали: «да никто у вас землю забирать не будет, все будет хорошо».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC.html «Вы не слуги народа, а позор народа!» Фермер ответил нардепу насчет продажи земли. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B3.html «Батькивщина» считает наглое протягивание закона о распродаже земли коррупцией на высшем уровне - заявление. Видео
Второй шаг - вводим налоги, чтобы вся мелочь продала землю крупным баронам, как фопам ввели РРО, что пролоббировалм крупные сети через мсье Гетьманцева.
Дальше скупаем землю за бесценок, чтобы «мелочь» не выделывалась.
А потом будет третий шаг - снижение или вообще снятие этого же налога под видом «спасения производителя» после того, как земля будет сконцентрирована в руках нескольких сот человек. Вуаля.
Точно такая же логика в законе о медиа.
Вывод: Зелёные, вы пошли полностью по тропе папаредеников. Гореть вам в аду.
***
Юрий Романенко также дал ссылку на сегодняшнюю новость по этому поводу.
В ней говорится, что нардепы от фракции «Слуга народа» и группы «Доверие» разработали законопроект №3131, который предусматривает введение налога для малых фермеров - ежегодного внесения 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, вне зависимости от размера дохода.
Об этом пишет https://www.dw.com/uk/zaplaty-shist-tysiach-hryven-vlada-hotuie-siurpryz-selianam/a-53919823 DW .
Законопроект включен в повестку дня. Его авторами стали 36 народных избранников.
Госгеокадастр сообщает, что сейчас самостоятельной обработкой своих земельных участков занимаются 4,7 миллионов фермеров, которые платят налог в размере до 300 гривен за гектар. Плату 18% налога на доход от продажи сельскохозяйственных продуктов осуществляют лишь единоличники, выращивающие продукцию на земле площадью более двух гектаров.
Нардепы и представители крупного агробизнеса считают, что владельцы паев или земельных участков не проводят декларирование доходов, которые получили от использования земли.
«Честные сельхозпроизводители оказываются в неравных условиях с «минимизаторами», у которых налоговая нагрузка значительно ниже», - указано в пояснительной записке к проекту закона.
По мнению авторов законопроекта, неуплата налогов частью фермеров препятствует развитию рынка сельхозпродуктов и нормальной конкуренции на нем, а также вложениям средств в аграрный сектор от инвесторов.
Однако по словам эксперта Киевской школы экономики Олега Новьевского, законопроект позволит крупным агрокомпаниям «отжимать» землю у мелких фермеров.
Специалисты подчеркивают, что новый налог формально коснется всех землевладельцев, но агрокомпании фактически не будут платить его.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:30 Ответить
Романенко так топил за Монику на выборах. А теперь взвыл)
показать весь комментарий
07.07.2020 15:57 Ответить
Деякі нардепи "Слуги народу" придбали автомобілі за ціною, вдесятеро нижчою за ринкову - Цензор.НЕТ 6564
показать весь комментарий
07.07.2020 15:31 Ответить
а какая разница? да зэбилы?
показать весь комментарий
07.07.2020 15:52 Ответить
Врут как дышат а дышат постоянно вот и врут без устали
https://ukrmir.info/sluga-urodiv-maryana-bezugla-trima%d1%94-nas-za-idiotiv-nedolugih/

Слуга уродів Мар'яна Безугла тримає нас за ідіотів недолугих
409
2020-07-07 08:03:42 -: Віктор Станіславович

Сподобалась публікація? Поділіться нею у соціальних мережах!
62

6

Коментуючи "жахливі гріхи" НБУ за часів головування Смолія, "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила наступне:
"ОВДП розміщували під шалений відсоток… І гроші дружньо виводили з країни. З 1 січня 2019 року по квітень 2020 року з України вивели дивідендів на 11,6 млрд доларів". По-перше,
$11,6 млрд - це не дивіденди, а загальна сума. Тобто, нерезиденти спочатку завели свої гроші в Україну, а $11,6 млрд - це вони вивели назад свої ж гроші, але з відсотками. Наприклад, Ви поклали в банк 100 грн під 18% річних, через рік Ви забрали 118 грн, але ж ніхто в здоровому глузді не називає усі 118 грн Вашим "прибутком", бо з них 100 і так були Вашими. Але "слугам" чомусь дуже хочеться, щоб українці думали, що на нас хтось там за змовою з НБУ "заробив" аж $11,6 млрд трохи більше ніж за рік.
https://ukrmir.info/slugi-virishili-obklasti-dribnih-fermeriv-obrokom-cheka%d1%94mo-podorozhchannya-produktiv-v-razi/ Слуги вирішили обкласти дрібних фермерів оброком, чекаємо подорожчання продуктів в рази
По-друге, і це головне, левова частка цих $11,6 млрд - це цінні парери МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ, а не національного банку!
То яке відношення мають продані Мінфіном ОВДП до НБУ?!
Крім того, Мар'яна Безугла каже про період з 1 січня 2019 по квітень 2020 року, але з цих 16 місяців цілих 8 місяців Міністерство фінансів очолювали люди, які були призначені Зе-монобільшістю (до якої входить і сама Мар'яна) в новому парламенті!
Тобто, за логікою "слуги народу" виходить, що половину вказаного нею часу на українцях "наживалися" саме завдяки діям призначеного "слугами народу" керівництва міністерества фінансів! Так?!
https://ukrmir.info/dyakuyu-duzhe-dyakuyu-zelenomu-blyuvotinnyu-vashim-blt-tatusyam-togo-zh/ Дякую, дуже дякую зеленому блювотинню, вашим бл@ть татусям того ж…
Чесно, я досі не знаю, ця Мар'яна та її "однодумці" серед "слуг народу" свідомо брешуть, чи вони самі щиро вірять в цю маячню через свою некомпетентність? Але, як мені здається, обидва ці варіанти жахливі…
показать весь комментарий
07.07.2020 16:13 Ответить
Даруйте, але єдине , що приходить на думку, 73% баранів привели до влади зелене брехливе бидло
показать весь комментарий
07.07.2020 16:22 Ответить
ОПЯТЬ СЛУГИ..
показать весь комментарий
07.07.2020 17:26 Ответить
Таких цен даже на амерских автосвалках нет))
показать весь комментарий
07.07.2020 17:39 Ответить
Теперь Потураева надо тыкать жирной мордякой в эту покупку при каждом случае.
Подставился - получи !
показать весь комментарий
07.07.2020 17:41 Ответить
Це і є кінець епохи бідності для служок, а для лохторату епоха виживання. Вас зробили разом!
показать весь комментарий
07.07.2020 22:37 Ответить
Сиротки, что с них взять
показать весь комментарий
07.07.2020 23:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 