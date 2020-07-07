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Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика. ИНФОГРАФИКА

Нардеп фракции ОПЗЖ Суто Мамоян среди приобретений прошлого года задекларировал две квартиры в Киеве - площадью 124,7 и 125,1 кв м. Согласно документу, каждая из квартир обошлась нардепу в 500 тыс. грн (то есть, на момент приобретения - около $19 тыс).

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Что покупали нардепы в 2019".

Согласно реестру недвижимого имущества, новые квартиры Мамояна находятся в ЖК "Заречный" на берегу Днепра, недалеко от метро "Славутич".

На сегодняшний день на сайте застройщика указано, что при стопроцентной оплате стоимость одного квадратного метра в ЖК - от 20 538 тыс. грн. По этой, минимальной цене, квартира площадью 125 кв. м стоит 2,56 млн грн.

Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика 01

Читайте также: "Слуга народа" Арахамия в 10 раз занизил стоимость своего нового дома в декларации. ИНФОГРАФИКА


Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика 02

Кроме того, в прошлом году Суто Мамоян приобрел три новых автомобиля: Mercedes Benz G63 2018 года выпуска за 3,9 млн грн и два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2017 и 2018 годов. Согласно декларации, каждый из них обошелся нардепу в 20 тыс. грн - около $770 на дату приобретения.

Самые дешевые Land Cruiser, которые нам удалось найти в продаже - автомобили с очень серьезными повреждениями, в частности после пожара - стоят не менее 500 тыс. грн. Аналогичные автомобили на ходу - от 1,5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд нардепов "Слуги народа" приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной. ИНФОГРАФИКА

Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика 03
Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика 04

Автор: 

декларация (1359) депутат (3318) жилье (911) квартира (464) машина (34) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+33
Это то самое ОПЗЖ, которое на каналах Медведчука рассказывает народу, как бандеровцы Украину обокрали?
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07.07.2020 13:58
+24
В одной точке со "слугами" отоваривался?
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07.07.2020 13:57
+23
Во как надо, лошары...
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07.07.2020 13:57
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
має сплатити податки. ДБР агов?
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07.07.2020 13:57 Ответить
ДБР, зайняте, - клістрони з ПВО зкручує. Та й Порошенко не сидить)
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07.07.2020 14:04 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика - Цензор.НЕТ 836
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07.07.2020 14:26 Ответить
Во как надо, лошары...
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07.07.2020 13:57 Ответить
В одной точке со "слугами" отоваривался?
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07.07.2020 13:57 Ответить
Это то самое ОПЗЖ, которое на каналах Медведчука рассказывает народу, как бандеровцы Украину обокрали?
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07.07.2020 13:58 Ответить
Це так хабарі зараз дають....
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07.07.2020 13:58 Ответить
який хитрий ара! Зажопівець, а все купує за копійки, і нікого не боїться: ані НАЗК, ані НАБУ. Мабуть, родич агрохімії, той теж все по знижках бере
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07.07.2020 14:00 Ответить
Быдло выбирает, потом жалуется на хреновую жизнь. Это всю что нужно знать о мудром нариде.
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07.07.2020 14:02 Ответить
Слово заветное знает.
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07.07.2020 14:02 Ответить
А , что Вы хотели (вопрос).
В Украинском Государстве -
главные нации евреи и армяне (те же восточные ) евреи .
А как в Китае.....
Недавно в Китае за получение взятки арестован мэр города Шэньчжэнь.
Ему теперь грозит смертная казнь по обвинению в коррупции.

*****
С 2000 года в Китае расстреляны
за коррупцию около 10 тысяч чиновников,
еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Ждем ближайшие 25 лет изменений в Украинской политике жизни простых Граждан .
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07.07.2020 14:03 Ответить
Якось визивають мамояна у НАЗК і питають: а ви точно купували ці авто за вказаними у декларації цінами?
А той відповідає: Да!
-А чим можете довести?
-Мамой клянусь! - каже мамоян..
А, ну тоді справа закривається, питань більше немає - відповідають у НАЗК.
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07.07.2020 14:04 Ответить
Жопоблок и иже с ними уже живут при комунизьме.
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07.07.2020 14:06 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика - Цензор.НЕТ 6779
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07.07.2020 14:08 Ответить
пандемия просто какая-то))) простой народ только никак не завирусуется...
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07.07.2020 14:08 Ответить
Папа задарил!Какое ваше собачье дело?!Идите работать,украинцы,а не чужие денъги кунем считать будут!
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07.07.2020 14:13 Ответить
та ну..таких объявлений можно нашлепать сколько хочешь....
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07.07.2020 14:14 Ответить
нет слов
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07.07.2020 14:15 Ответить
Мафия жирует!
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07.07.2020 14:15 Ответить
Чтоб вы понимали, у этого ******* даже высшего образования нет..зажопники привели в парламент натурального бандюгу..такие вот найемов и прочих подрезают на дороге, а потом им ещё и носы ломают
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07.07.2020 14:16 Ответить
Какое образование? Там и совести никогда не было, и порядочности. Они в Киеве хозяева жизни, для них нет ни правил ни законов. Мы же и виноваты, судьи, прокуроры, чиновники не с Луны прилетели, вышли из простых украинских (!) семей, такими их воспитали: все продается и все покупается.
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07.07.2020 14:28 Ответить
Но согласитесь,такой нарид грех не стричь как овец.Куй железо не отходя от кассы.Когда они батраков между собой поделят,батраки драться будут чей барин круче,такой нарид...
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07.07.2020 14:33 Ответить
Так он же порядочный, не ховается, все показал, какие к нему вопросы, Зе за этим смотрит строго, это шоколаду было по боку, сам воровал и другим давал.
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07.07.2020 14:26 Ответить
Тока ниче накопать за год не смогли
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07.07.2020 15:03 Ответить
Конечно такие будут бороться с народом Украины до нашей последней капли крови.
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07.07.2020 14:29 Ответить
Ще півтора роки тому я пишалась Україною і українцями. Мда
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07.07.2020 14:34 Ответить
Еще один баловень судьбы! Депутат Суто Мамоян! Сбросьте телефон продавца, торгующего Ленд Крузерами по 770 у.е.. Я готов забрать у него оптом автомобили на ходу по таким ценам! И за мной еще очередь будет!
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07.07.2020 14:39 Ответить
Замгенпрокурора - азер, советник преза - грузин, депутаты - армян, абхаз и другой сброд. Феноменально!
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07.07.2020 15:02 Ответить
А през - еврей. Бугагага...
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07.07.2020 15:04 Ответить
Быдлу нравятся такие депутаты. Уже 20% за такое голосовать готовы.
Тупорня средневековая.
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07.07.2020 15:03 Ответить
****, ну вот кто за вот эту вот обезьянку голосует?))))
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07.07.2020 15:21 Ответить
Бандера прийде - лад наведе.
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07.07.2020 15:52 Ответить
красафчег...
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07.07.2020 16:45 Ответить
Слюшай, ну проста павэзло,да?!
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07.07.2020 16:55 Ответить
 
 