Нардеп ОПЗЖ Мамоян купил два Land Cruiser по $700 и квартиры в новом ЖК в 5 раз дешевле цены застройщика. ИНФОГРАФИКА
Нардеп фракции ОПЗЖ Суто Мамоян среди приобретений прошлого года задекларировал две квартиры в Киеве - площадью 124,7 и 125,1 кв м. Согласно документу, каждая из квартир обошлась нардепу в 500 тыс. грн (то есть, на момент приобретения - около $19 тыс).
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Что покупали нардепы в 2019".
Согласно реестру недвижимого имущества, новые квартиры Мамояна находятся в ЖК "Заречный" на берегу Днепра, недалеко от метро "Славутич".
На сегодняшний день на сайте застройщика указано, что при стопроцентной оплате стоимость одного квадратного метра в ЖК - от 20 538 тыс. грн. По этой, минимальной цене, квартира площадью 125 кв. м стоит 2,56 млн грн.
Кроме того, в прошлом году Суто Мамоян приобрел три новых автомобиля: Mercedes Benz G63 2018 года выпуска за 3,9 млн грн и два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2017 и 2018 годов. Согласно декларации, каждый из них обошелся нардепу в 20 тыс. грн - около $770 на дату приобретения.
Самые дешевые Land Cruiser, которые нам удалось найти в продаже - автомобили с очень серьезными повреждениями, в частности после пожара - стоят не менее 500 тыс. грн. Аналогичные автомобили на ходу - от 1,5 млн грн.
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В Украинском Государстве -
главные нации евреи и армяне (те же восточные ) евреи .
А как в Китае.....
Недавно в Китае за получение взятки арестован мэр города Шэньчжэнь.
Ему теперь грозит смертная казнь по обвинению в коррупции.
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С 2000 года в Китае расстреляны
за коррупцию около 10 тысяч чиновников,
еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.
Ждем ближайшие 25 лет изменений в Украинской политике жизни простых Граждан .
А той відповідає: Да!
-А чим можете довести?
-Мамой клянусь! - каже мамоян..
А, ну тоді справа закривається, питань більше немає - відповідають у НАЗК.
Тупорня средневековая.