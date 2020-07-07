Вениславский в КС: Языковой закон лишь определяет статус украинского языка и не касается языков нацменьшинств, включая русский
Во вторник в ходе открытого слушания дела о конституционности положений языкового закона представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил неизменность позиции главы государства относительно украинского языка как единственного государственного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не касается русского или других языков нацменьшинств, для определения статуса этих языков может быть принят отдельный закон, отметил представитель президента .
Вениславский подчеркнул, что представление, поданное в КС, в некоторой степени искусственно привязано к языковому вопросу, так как регулирует исключительно статус украинского языка как государственного.
"Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков... Верховной Раде следует принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского и других языков нацменьшинств", сказал представитель президента в КС.
То есть, по его словам, языки нацменьшинств "являются предметом совершенно другого правового регулирования".
В свою очередь постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря подчеркнула, что при вынесении решения по вопросу конституционности положений языкового закона следует учитывать заключение Венецианской комиссии по этому закону, в котором речь идёт о недопустимости дифференцированного обращения с языками нацменьшинств и предоставлении привилегии языкам ЕС.
По словам представителя парламента, регулируя языковой вопрос, не следует руководствоваться политическим контекстом, европейскими устремлениями Украины или конфликтом с РФ.
Кроме того, она указала на нарушения процедуры принятия закона как в части предварительного рассмотрения на профильном комитете, так и в части не личного голосования в сессионном зале при принятии закона.
Совгиря добавила, что Верховная Рада готова предоставить суду необходимую документацию.
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10 липня о 10:00 в Дарницькому районному суді Києва відбудеться засідання за позовом народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука проти журналіста та історика Вахтанга Кіпіані та українського видавництва Vivat.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Vivat.
Віктор Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті. Окрім цього, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною.
"Ми прогнозуємо, що це може бути останній суд у нашій справі в першій судовій інстанції, і вже 10 липня може бути оголошене судове рішення - своєрідний "вирок" свободі слова та науці. У разі програшу ми будемо подавати апеляцію, адже ані автор, ані видавництво Vivat не порушували закон, норми моралі та тим паче чиїсь особисті немайнові права. Довести це принципово для нас. В той час, коли Віктор Медведчук «захищає свої честь, гідність та ділову репутацію», ми захищаємо право суспільства на пошук історичної правди», - коментує генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.
"Ми впевнені: вимоги Віктора Медведчука - це неприхована спроба прямого тиску на свободу слова і друку в Україні, яскравий прояв боротьби з інакомисленням. Взагалі цей процес виглядає як другий суд над Стусом. Пан Медведчук свого часу цей процес програв. Ми маємо намір відстояти свою позицію до кінця і готові в разі потреби дійти до Європейського суду з прав людини", - додає Орлова. - https://texty.org.ua/fragments/101407/medvedchuk-hoche-zaboronyty-poshyrennya-bud-yakoyi-informaciyi-pro-knyhu-pro-stusa-ta-sumnozvisnu-rol-samoho-medvedchuka-v-represiyah-proty-poeta/?src=main
Для неї повинно бути зарезервовано окремий сміттєвий бачок при транспортуванні слуг урода до ростова.
Вместе со всей Веницианской комиссией.
Развели демократию...
Источник:https://censor.net/n3206578
Браво, Ваня!
В Україні - державна мова українська і крапка.
Тепер в БТІ потрібно виготовляти окремо техпаспорт на туалет, коридор, балкон, кімнати і ванну кімнату
Цікаво чи в Трускавцю весь розум зеслугам роздали? Чи щось залишилось?
А вони з вумним виглядом будуть зараз розглядати маячню від чергової "сосни" з клану "шлюх урода".
А ось наші самі найлютіші в світі вороги, окупанти Криму і Донбасу кремлівські фашисти ...уйла вони ...уки вже так знахабніли що ще і маніакально вимагають від України навіть скасувати здачу іспиту на знання української мови при отриманні громадянства, незважаючи на те що це світова практика, і не можна навіть уявити собі, як можна отримати громадянство Німеччини чи Англії, а знати тільки козлячу кацапську - російську і при цьому не знати німецької та англійської мов, громадянство просто ніхто не дасть. Та й в самій профашистській личаковій Московії -паРаші ( з 18 століття вже замаскованої під нібито як Росії) точно така ж практика і ніхто там не видасть громадянство без володіння штучною російською мовою і готовність підтвердити це при жорсткому тестуванні -іспиті на її добре знання ..