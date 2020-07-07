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Вениславский в КС: Языковой закон лишь определяет статус украинского языка и не касается языков нацменьшинств, включая русский

Вениславский в КС: Языковой закон лишь определяет статус украинского языка и не касается языков нацменьшинств, включая русский

Во вторник в ходе открытого слушания дела о конституционности положений языкового закона представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил неизменность позиции главы государства относительно украинского языка как единственного государственного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не касается русского или других языков нацменьшинств, для определения статуса этих языков может быть принят отдельный закон, отметил представитель президента .

Вениславский подчеркнул, что представление, поданное в КС, в некоторой степени искусственно привязано к языковому вопросу, так как регулирует исключительно статус украинского языка как государственного.

"Предметом правового регулирования этого закона не является статус других языков... Верховной Раде следует принять отдельный закон, который будет регулировать статус русского и других языков нацменьшинств", сказал представитель президента в КС.

То есть, по его словам, языки нацменьшинств "являются предметом совершенно другого правового регулирования".

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В свою очередь постоянный представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря подчеркнула, что при вынесении решения по вопросу конституционности положений языкового закона следует учитывать заключение Венецианской комиссии по этому закону, в котором речь идёт о недопустимости дифференцированного обращения с языками нацменьшинств и предоставлении привилегии языкам ЕС.

По словам представителя парламента, регулируя языковой вопрос, не следует руководствоваться политическим контекстом, европейскими устремлениями Украины или конфликтом с РФ.

Кроме того, она указала на нарушения процедуры принятия закона как в части предварительного рассмотрения на профильном комитете, так и в части не личного голосования в сессионном зале при принятии закона.

Совгиря добавила, что Верховная Рада готова предоставить суду необходимую документацию.

КС (2248) украинский язык (1190) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+27
Запамятайте ім'я: ольга совгиря.
Для неї повинно бути зарезервовано окремий сміттєвий бачок при транспортуванні слуг урода до ростова.
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07.07.2020 13:46
+21
Нацменшини... Мені одному здається, що українці і є нацменшиною
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07.07.2020 13:44
+21
Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською - Цензор.НЕТ 6338
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07.07.2020 14:14
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Правила форума Совет форумчан
когда это зебилы стали нац. меньшинством?
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07.07.2020 13:42 Ответить
Віктор Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті.

10 липня о 10:00 в Дарницькому районному суді Києва відбудеться засідання за позовом народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука проти журналіста та історика Вахтанга Кіпіані та українського видавництва Vivat.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Vivat.
Віктор Медведчук позивається до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації та просить суд заборонити видання (виготовлення) та розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" та поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ та в інтернеті. Окрім цього, він просить стягнути з Кіпіані та видавництва Vivat витрати на сплату судового збору та визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною.
"Ми прогнозуємо, що це може бути останній суд у нашій справі в першій судовій інстанції, і вже 10 липня може бути оголошене судове рішення - своєрідний "вирок" свободі слова та науці. У разі програшу ми будемо подавати апеляцію, адже ані автор, ані видавництво Vivat не порушували закон, норми моралі та тим паче чиїсь особисті немайнові права. Довести це принципово для нас. В той час, коли Віктор Медведчук «захищає свої честь, гідність та ділову репутацію», ми захищаємо право суспільства на пошук історичної правди», - коментує генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.
"Ми впевнені: вимоги Віктора Медведчука - це неприхована спроба прямого тиску на свободу слова і друку в Україні, яскравий прояв боротьби з інакомисленням. Взагалі цей процес виглядає як другий суд над Стусом. Пан Медведчук свого часу цей процес програв. Ми маємо намір відстояти свою позицію до кінця і готові в разі потреби дійти до Європейського суду з прав людини", - додає Орлова. - https://texty.org.ua/fragments/101407/medvedchuk-hoche-zaboronyty-poshyrennya-bud-yakoyi-informaciyi-pro-knyhu-pro-stusa-ta-sumnozvisnu-rol-samoho-medvedchuka-v-represiyah-proty-poeta/?src=main
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07.07.2020 14:00 Ответить
На кануне всякого грандиозного шухера, в Украине поднимается вопрос о языке...
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07.07.2020 13:43 Ответить
Нацменшини... Мені одному здається, що українці і є нацменшиною
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07.07.2020 13:44 Ответить
Та нах ти кому потрібне, чмо обісране, щоб тобі вказувати. Хоч на мігах можеш собі, хоч китайською, але якщо ти, убоге, вважаєш себе громадянином, то мусиш знати крім своєї і державну, а вона в нас українська.
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07.07.2020 14:52 Ответить
пес ти смердячий,хоч і громадянин України.Хто ,коли,де написано,що в побуті обовязково потрібно розмовляти мовою? всім зрозуміло,що не кожен може опанувати мову "ввиду своего скудоумия" тому для талановитих дегенератів такі поблажки у законі.
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07.07.2020 14:43 Ответить
так саме в законі і написано,не треба перекручувати.яку маєш на увазі комерцію - в магазині я хочу щоб зі мною розмовляли державною,а то прийде якийсь гагауз чи поляк ,чи румун -їх в Україні вдосталь і почне вимагати з ним спілкуватись на польській чи румунській.
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07.07.2020 14:54 Ответить
не заважай двом 73/43%-ним зебілам один одного знищувати
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07.07.2020 14:41 Ответить
Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською - Цензор.НЕТ 6338
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07.07.2020 14:14 Ответить
Гнати цю Сивгорю до московії, хай там підтвенрджує свою докторську. Після цього точно визнають прийняття закону в неконстутьиційний спосіб. Це найголовніше досягнення "Слуг Бені" і "Слуг московії".
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07.07.2020 14:40 Ответить
150% у точку!
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07.07.2020 17:26 Ответить
тебе не здаеться оно так и есть украинцы это большинство заложников у нацменьшин.(как то так хотя можно ещё жестче интерпретировать не будь цензуры на цензоре)
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07.07.2020 14:40 Ответить
Якщо так далі піде то скоро будемо. Нажаль.
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07.07.2020 16:20 Ответить
Чего уже парится... вводите назад Валуевский циркуляр. Делов то...
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07.07.2020 13:46 Ответить
Запамятайте ім'я: ольга совгиря.
Для неї повинно бути зарезервовано окремий сміттєвий бачок при транспортуванні слуг урода до ростова.
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07.07.2020 13:46 Ответить
Правильно!
Вместе со всей Веницианской комиссией.
Развели демократию...
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07.07.2020 13:53 Ответить
Щєй наївся? Лапті не жмуть?
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07.07.2020 14:11 Ответить
"Ольга Совгиря подчеркнула, что при вынесении решения по вопросу конституционности положений языкового закона следует учитывать заключение Венецианской комиссии по этому закон"
Источник:https://censor.net/n3206578
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07.07.2020 14:20 Ответить
Дай хоч один лінк, де вона в суді захищала українську мову.
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07.07.2020 14:27 Ответить
Венеційська комісія рекомендує, її висновки не є обов'язкові до виконання.
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07.07.2020 14:28 Ответить
Очень по-кацапски!
Браво, Ваня!
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07.07.2020 14:42 Ответить
Ваня за уральськими горами, я Іван. Це раз. А два - йди в сраку, нульовка кацапоїдна.
В Україні - державна мова українська і крапка.
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07.07.2020 15:08 Ответить
Эх Ваня, Ваня...
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07.07.2020 15:15 Ответить
підтримую на 150%
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07.07.2020 17:24 Ответить
Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською - Цензор.НЕТ 5014
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07.07.2020 14:10 Ответить
ви сЦуки довбані все так і зробите, мерзота квартальна!
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07.07.2020 17:25 Ответить
Совгиря представляє не Верховну Раду, а особисто українофоба Разумкова
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07.07.2020 14:44 Ответить
Ну так.
Тепер в БТІ потрібно виготовляти окремо техпаспорт на туалет, коридор, балкон, кімнати і ванну кімнату
Цікаво чи в Трускавцю весь розум зеслугам роздали? Чи щось залишилось?
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07.07.2020 13:50 Ответить
росія закінчується там де немає російської мови -в.в *****.
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07.07.2020 13:50 Ответить
От як пояснити цим "суддям", що сам по собі розгляд закона про конституційність положень закону про українську мову в Україні є нонсенсом, бо іншої державної мови нашій країні не може бути?
А вони з вумним виглядом будуть зараз розглядати маячню від чергової "сосни" з клану "шлюх урода".
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07.07.2020 13:52 Ответить
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07.07.2020 13:52 Ответить
Вениславский в КС: Языковой закон лишь определяет статус украинского языка и не касается языков нацменьшинств, включая русский - Цензор.НЕТ 56
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07.07.2020 13:54 Ответить
Ви це зробили, разом!
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07.07.2020 14:40 Ответить
Я в быту могу говорить на любом языке,но Государственный ТОЛЬКО украинский,точка!!!Для тех,кто не понимает,или не желает изучать украинский-нанимайте переводчиков!!!
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07.07.2020 13:53 Ответить
эта Совгиря даже не сосна,она просто ****.
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07.07.2020 13:58 Ответить
Веніславський у КС: Мовний закон лише визначає статус української мови і не стосується мов нацменшин, включно з російською - Цензор.НЕТ 4236
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07.07.2020 15:29 Ответить
-

А ось наші самі найлютіші в світі вороги, окупанти Криму і Донбасу кремлівські фашисти ...уйла вони ...уки вже так знахабніли що ще і маніакально вимагають від України навіть скасувати здачу іспиту на знання української мови при отриманні громадянства, незважаючи на те що це світова практика, і не можна навіть уявити собі, як можна отримати громадянство Німеччини чи Англії, а знати тільки козлячу кацапську - російську і при цьому не знати німецької та англійської мов, громадянство просто ніхто не дасть. Та й в самій профашистській личаковій Московії -паРаші ( з 18 століття вже замаскованої під нібито як Росії) точно така ж практика і ніхто там не видасть громадянство без володіння штучною російською мовою і готовність підтвердити це при жорсткому тестуванні -іспиті на її добре знання ..
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07.07.2020 15:42 Ответить
Державна мова Російської Федерації в Україні - це Російська Федерація в Україні.
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07.07.2020 16:06 Ответить
Не тільки як державна, але і як офіційна, і як регіональна. Все це загибель української України.
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07.07.2020 19:44 Ответить
Якщо тільки признають, що закон чи не так приймався, чи щось комусь порушує - висновок конституційний суд і президент не українські!
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07.07.2020 19:06 Ответить
 
 