Кабмин изучает практики преодоления коронавируса в других странах и опыт подготовки к новому учебному году, - совещание у Зеленского

Правительство тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября. Особенно важен этот учебный год для первоклассников.

Об этом сообщили Президенту Владимиру Зеленскому на традиционной селекторном совещании, состоявшемся под его председательством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 000 населения. Однако такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, например в Винницкой области, на Закарпатье, а также в Киеве.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер в течение этих суток от последствий COVID-19 это 21 человек, - имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

Также Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватки врачей.

На совещании Президент подчеркнул, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы "Охматдет", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.

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"Да, было сложно завершить все с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", - отметил Владимир Зеленский.