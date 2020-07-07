РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5054 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 572 12

Кабмин изучает практики преодоления коронавируса в других странах и опыт подготовки к новому учебному году, - совещание у Зеленского

Кабмин изучает практики преодоления коронавируса в других странах и опыт подготовки к новому учебному году, - совещание у Зеленского

Правительство тщательно изучает практики преодоления коронавируса за рубежом, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября. Особенно важен этот учебный год для первоклассников.

Об этом сообщили Президенту Владимиру Зеленскому на традиционной селекторном совещании, состоявшемся под его председательством, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 000 населения. Однако такая большая цифра возникла из-за вспышки в отдельных регионах, например в Винницкой области, на Закарпатье, а также в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 9 областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении количества людей, у которых фиксируется пневмония, и подчеркнул, что все, кто умер в течение этих суток от последствий COVID-19 это 21 человек, - имели серьезные сопутствующие заболевания и были в зоне риска.

Также Минздрав разберется с ситуацией, сложившейся в Харьковской областной клинической инфекционной больнице, которая стала центром социального напряжения из-за нехватки мест для больных COVID-19 и нехватки врачей.

На совещании Президент подчеркнул, что ожидает скорейшего открытия отделений больницы "Охматдет", которое перенеслось с 1 июня на конец июля в связи с эпидемией коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о присутствии фанатов на футбольных матчах: Постоянно думаем и ищем варианты, но пока ситуация не дает возможности это сделать. ВИДЕО

"Да, было сложно завершить все с развитием коронавирусной пандемии. Но мы сейчас достаточно стабилизировали ситуацию и экономически, и в сфере здравоохранения. Поэтому надо ускорить открытие для лечения украинских детей в лучшей нашей детской больнице "Охматдет", - отметил Владимир Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) карантин (16729) Минздрав (4901) ОХМАТДЕТ (244) Харьков (7520) Степанов Максим (2062) Шмыгаль Денис (2708) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
зеленую мразь нужно гнать в шею - иначе нарид будет опять стонать и плакать
показать весь комментарий
07.07.2020 13:56
+3
Цікаво, досівід яких країн вони там вивчають - Штатів з Бразилією, Швеції з Білоруссю, чи Китаю з Південною Кореєю?
показать весь комментарий
07.07.2020 14:08
+1
У німців можна багато чому навчитися. але надзвичайними санепідемічними успіхами вони похвалитися не можуть, а для дистанційного навчання потрібні не лише "маньоври", а й комп'ютерна техніка та доступ до широкополосного інтернету. Мобіла комп'ютера (чи, хоча б, планшета) не замінить, а користуватися комп'ютерною технікою повинні вміти не лише учні, а й вчителі.

Кабмін вивчає практики подолання коронавірусу в інших країнах і досвід підготовки до нового навчального року, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 7947
* В Україні у сільській місцевості середню освіту отримує 1,2 млн учнів.
Це майже третина всіх учнів у країні (3,8 млн 2015 року).
показать весь комментарий
07.07.2020 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зеленую мразь нужно гнать в шею - иначе нарид будет опять стонать и плакать
показать весь комментарий
07.07.2020 13:56 Ответить
ЗЕко-манд-ир на пресухе еще в мае сказал что они со шмигалём мастера спорта по борьбе с коронавирусом!
Хотят стать заслуженными?
показать весь комментарий
07.07.2020 14:21 Ответить
Цікаво, досівід яких країн вони там вивчають - Штатів з Бразилією, Швеції з Білоруссю, чи Китаю з Південною Кореєю?
показать весь комментарий
07.07.2020 14:08 Ответить
У Німеччині класи поділили на дві групи, одна вчиться дистанційно тиждень, інша в школі, потім навпаки. Дуже корисний досвід самостійного навчання.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:27 Ответить
Чим молодше школяр, тим більше його присутність у школі повинна бути. В Україні з класами під 40 голів очне навчання не можливе. Треба ділити на менші групи, а це значит потрібні класи, їх немає.тому у шахматному порядку. У той час, коли німці ділять на дві групи, українцям прийдеться ділити на три точно, якби не на чотири.
показать весь комментарий
07.07.2020 15:34 Ответить
У німців можна багато чому навчитися. але надзвичайними санепідемічними успіхами вони похвалитися не можуть, а для дистанційного навчання потрібні не лише "маньоври", а й комп'ютерна техніка та доступ до широкополосного інтернету. Мобіла комп'ютера (чи, хоча б, планшета) не замінить, а користуватися комп'ютерною технікою повинні вміти не лише учні, а й вчителі.

Кабмін вивчає практики подолання коронавірусу в інших країнах і досвід підготовки до нового навчального року, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 7947
* В Україні у сільській місцевості середню освіту отримує 1,2 млн учнів.
Це майже третина всіх учнів у країні (3,8 млн 2015 року).
показать весь комментарий
07.07.2020 15:50 Ответить
Усе, що потрібно отой школі на фотці: ******* вчительку, їй комп і їй заряджерий принтер.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:54 Ответить
Усе залежить від підходу.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:56 Ответить
довбонутий на всю голову степанов, який ні разу не працював лікарем (хоча й лікарі показали себе в історії з ковід19 не з кращого боку), розповідає всім про рівень захворюваності як високий. Тоді як небезпека вимірюється виключно показниками летальності і смертності. Так от: летальність ковід 19 - 2,6%. І то цей показник завищений, бо більшість випадків перенесення ковід на ногах не зафіксовано зовсім. А смертність - 0,006%. Що ставить ковід 19 в ряд звичайних інфекцій і повністю спростовує наявність епідемії в Україні ( у світі приблизно те саме). Але коли інформаційна атака на розум обивателя настілька потужна, то обиватель звісно ж лякається.
https://site.ua/volodimir.pavlovich/29542-mi-fse-umrom/

Гугл не бажає відкривати цю сторінку. Але Вогнелис відкриває залюбки. Чому так? Догадайтеся самі.
показать весь комментарий
07.07.2020 16:36 Ответить
Не всі занесені як померлі від ковід від нього померли.лікарі як мухлювали, так і мухлюють.
показать весь комментарий
07.07.2020 21:58 Ответить
 
 