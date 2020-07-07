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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка

РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка

Россия продолжает поставлять оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украины участка границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с 15 июня с.г. к соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлены около 4,5 тыс. горючего и более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения.

Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ увеличили количество корректировщиков огня на Донбассе и интенсивность применения БПЛА, - разведка

Минобороны (9368) оружие (10224) разведка (4181) россия (95687)


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Топ комментарии
+13
Это же мир.Тот,что шмаркля увидел в глазах....
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07.07.2020 13:48
+9
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.

Общая святыня - мать-земля сыpая.

Топи да болота, степи да чащобы,

Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...

Коpотка кольчуга на спине у дpуга!

Глушь да *******, воpовство да дpаки,

Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.

Каждому Иуде - личную осину!

Каждому кумиpу возжигаем свечки,

Да гpозимся миpу встать с холодной печки:

Вот подымем знамя да пpойдем с боями,

Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!

Вытопчем доpогу к вашему поpогу,

Пусть идем не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,

Главное - чтоб верить, а во что, неважно.

Не считаем трупы, не боимся мести,

Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,

Нету с нами сладу, во нагнали страху!

Все кругом поруша, перед образами

Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,

Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.

Мы в гробу видали ихние конфетки!

Будем жить и дале в клетке, как и предки.

Нам все пеpемены - как седло коpове,

Гpязи по колено, да по пояс кpови.

Завывает вьюга, свиpипеет стужа,

Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!

По уши в навозе веруем в величье.

Кто кого замучит на лесоповале?

Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая гадость может распотешить,

В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
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07.07.2020 13:52
+8
РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка - Цензор.НЕТ 8599
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07.07.2020 13:56
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Правила форума Совет форумчан
Какая разница...
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07.07.2020 13:45 Ответить
в идеале,чтоб счет за поставку Украина оплачивала
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07.07.2020 13:47 Ответить
Оплатит, за разрушенное москалями хозяйство и убитых людей...
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07.07.2020 13:52 Ответить
Ну если террористических деток учиться без ВНО берут,почему бы не покупать для их родителей оружие,маразм должен быть абсолютным.
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07.07.2020 13:58 Ответить
а вот тут спорно.
Нам нужно как раз за детей бороться. Террористические-то как едут учиться в Рашку.
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07.07.2020 14:40 Ответить
Едут они туда где выгоднее. Бороться за свою свободу нужно самому.Мой ребенок не поступит,так как балл не доберет,а ребенок террориста какого-то или его брата, или свата,не важно-поступит, так как для него не языка знать не надо,ни истории.Это я должна за них бороться,они мне нах не нужны вместе со своим бамбасом вшивым бандюганским!
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07.07.2020 14:48 Ответить
как евреи оплачивали Дойчебанну ЖД билет по доставке в концлагеря.
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07.07.2020 13:58 Ответить
Это же мир.Тот,что шмаркля увидел в глазах....
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07.07.2020 13:48 Ответить
пєнсіі кормильцам прівєзлі!
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07.07.2020 13:48 Ответить
пУТИН-*****!!!расеяне-народ *******!!!
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07.07.2020 13:50 Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.

Общая святыня - мать-земля сыpая.

Топи да болота, степи да чащобы,

Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...

Коpотка кольчуга на спине у дpуга!

Глушь да *******, воpовство да дpаки,

Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.

Каждому Иуде - личную осину!

Каждому кумиpу возжигаем свечки,

Да гpозимся миpу встать с холодной печки:

Вот подымем знамя да пpойдем с боями,

Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!

Вытопчем доpогу к вашему поpогу,

Пусть идем не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,

Главное - чтоб верить, а во что, неважно.

Не считаем трупы, не боимся мести,

Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,

Нету с нами сладу, во нагнали страху!

Все кругом поруша, перед образами

Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,

Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.

Мы в гробу видали ихние конфетки!

Будем жить и дале в клетке, как и предки.

Нам все пеpемены - как седло коpове,

Гpязи по колено, да по пояс кpови.

Завывает вьюга, свиpипеет стужа,

Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!

По уши в навозе веруем в величье.

Кто кого замучит на лесоповале?

Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая гадость может распотешить,

В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
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07.07.2020 13:52 Ответить
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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07.07.2020 14:02 Ответить
расеюшка продала Украине с помощью герусов е/е, купила снарядов и привезла на Донбасс.
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07.07.2020 13:51 Ответить
Та не - это еще за счет уголька, который из РФ никогда не прекращали везти.
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07.07.2020 13:53 Ответить
и уголька тоже. РоттердАм был плохой, теперь Бене-дам хороший.
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07.07.2020 14:01 Ответить
Вы путаете - это для вас все, что при Порошке - хорошо, что при Зеле - плохо.
А я одинаковые зашквары и оценивают одинаково.
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07.07.2020 15:16 Ответить
РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка - Цензор.НЕТ 9206
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07.07.2020 13:55 Ответить
РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка - Цензор.НЕТ 8599
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07.07.2020 13:56 Ответить
новая любов по зеленому
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07.07.2020 15:42 Ответить
Зелёный главком четыре раза прочитал секретный доклад и решил не париться!
Один раз уже проканало.....
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07.07.2020 13:56 Ответить
А тим часом агент Кремляді Наєв кричить що все нормально. Скільки іще поразок треба щоб народ України перестав надітися на доброго барина та почав керувати країною в ручному режимі?
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07.07.2020 13:57 Ответить
После того как ты подпишешь контракт народ перестанет надииться на доброго барина
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07.07.2020 15:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q
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07.07.2020 14:19 Ответить
Нахрена нам эти новости Если пацаки перебросили и вы перебрасывайте Только не скулите Уже надоело нытьё наших всушников Про то как их обстрилялы из миномэтив и крупнокалибэрных кулэмэтив А мы мырни хлиборобы вогонь в ответ нэ видкрывалы
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07.07.2020 14:59 Ответить
А чому розвідка відіграє роль статиста? Де знищені колони ворожої техніки і підірвані склади з ************ та пальним?
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07.07.2020 15:13 Ответить
 
 