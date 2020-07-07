РФ перебросила на Донбасс 20 грузовиков с боеприпасами и несколько колонн бронетехники, - разведка

Россия продолжает поставлять оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украины участка границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, с 15 июня с.г. к соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлены около 4,5 тыс. горючего и более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения.

Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса.

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