Нардеп из группы "Довіра" Люшняк приобрел котедж площадью 700 кв. м. в Буковеле за $14 тыс.

Согласно последней поданной декларации, народный депутат Николай Люшняк из фракции "Довіра" в начале 2019 года приобрел котедж в селе Поляница (Буковель) площадью 708,8 кв м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в материале "Что покупали нардепы в 2019".

В документе указано, что недвижимость обошлась ему в 354 тыс. грн - около $14 тыс. по курсу НБУ на момент приобретения. Еще 33 тыс. грн Люшняк заплатил за прилегающий земельный участок.

Судя по всему, депутат стал владельцем котеджа "Згарда" или одного из аналогичных строений рядом.

Также депутату с 2011 года принадлежит один из домов по соседству, площадью 415,4 кв. м. В декларации политика указано, что это жилой дом - однако адрес недвижимости в реестре совпадает с указанным в интернете адресом ресторана "Гора".

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