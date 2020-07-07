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Нардеп из группы "Довіра" Люшняк приобрел котедж площадью 700 кв. м. в Буковеле за $14 тыс.

Согласно последней поданной декларации, народный депутат Николай Люшняк из фракции "Довіра" в начале 2019 года приобрел котедж в селе Поляница (Буковель) площадью 708,8 кв м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ в материале "Что покупали нардепы в 2019".

В документе указано, что недвижимость обошлась ему в 354 тыс. грн - около $14 тыс. по курсу НБУ на момент приобретения. Еще 33 тыс. грн Люшняк заплатил за прилегающий земельный участок.

Судя по всему, депутат стал владельцем котеджа "Згарда" или одного из аналогичных строений рядом.

Нардеп из группы Довіра Люшняк приобрел котедж площадью 700 кв. м. в Буковеле за $14 тыс. 01

Также депутату с 2011 года принадлежит один из домов по соседству, площадью 415,4 кв. м. В декларации политика указано, что это жилой дом - однако адрес недвижимости в реестре совпадает с указанным в интернете адресом ресторана "Гора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд нардепов "Слуги народа" приобрели автомобили по цене в десятки раз ниже рыночной. ИНФОГРАФИКА

Нардеп из группы Довіра Люшняк приобрел котедж площадью 700 кв. м. в Буковеле за $14 тыс. 02

Автор: 

Буковель (45) декларация (1359) депутат (3318) жилье (911)


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Топ комментарии
+14
Выкуплю за 28 штук...не глядя...хоть завтра...😃
Двойной подьем...подумай коленька...второго такого щедрого предложегия может и не быть...
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07.07.2020 14:38
+13
Слуги уроды.
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07.07.2020 14:30
+9
Тихо сорвал джекпот. Быть парламентарием - выгодно!
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07.07.2020 14:32
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07.07.2020 14:30 Ответить
Слуги уроды.
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07.07.2020 14:30 Ответить
Тихо сорвал джекпот. Быть парламентарием - выгодно!
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07.07.2020 14:32 Ответить
ну и шо? кому-то срочно нужно продать- докажите , и свинярчуки со свыней ничего не крали и опять - докажите и так круговерть в природе воровства
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07.07.2020 14:32 Ответить
По Свинарчукам ДБР с Портянкой уже год пижится и ничего. Когда будут расследования по Соснам Народа?
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07.07.2020 15:38 Ответить
щось не дуже вiриться...
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07.07.2020 14:32 Ответить
Выкуплю за 28 штук...не глядя...хоть завтра...😃
Двойной подьем...подумай коленька...второго такого щедрого предложегия может и не быть...
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07.07.2020 14:38 Ответить
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07.07.2020 14:51 Ответить
Зебуины, рот не болит, собаки?
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07.07.2020 14:39 Ответить
Лишние буквы в названии коттеджа на фото, должно быть зрада.
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07.07.2020 14:42 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/promise/25563.html Люшняк инициирует введение народного вето Завершено 10 месяцев назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25566.html Люшняк обещает ликвидировать государственные администрации Завершено 11 месяцев назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/43840.html Люшняк пообещал завершить земельную реформу Завершено 11 месяцев назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/44721.html Люшняк инициирует введение народного вотума недоверия Завершено 1 год назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25569.html Люшняк обещает введение на законодательном уровне социального взноса для агропредприятий Завершено 2 года назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25560.html Люшняк обещает исключить государственные компенсации для аграрных компаний Завершено 2 года назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25557.html Люшняк пообещал ввести проверку государственных служащих на детекторе лжи Завершено 4 года назад НЕ ВЫПОЛНЕНО

https://ru.slovoidilo.ua/promise/25561.html Люшняк инициирует народную законодательную инициативу Завершено 4 года назад НЕ ВЫПОЛНЕНО
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07.07.2020 14:47 Ответить
повезло ,хозяин лох оказался
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07.07.2020 14:48 Ответить
Чудо, Чудо!!!
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07.07.2020 14:59 Ответить
Воры на марше
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07.07.2020 14:50 Ответить
а Лошняк то, оказывается и не такой уж лошняк!
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07.07.2020 14:55 Ответить
ДБР ПВОшными клистронами занято, некогда им по всяким мелочам распыляться...
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07.07.2020 15:00 Ответить
То треба вилучати на користь Держави з компенсацією згідно заявленої вартості і з послідовною реалізацією на відкритих торгах! (А отримману різницю направляти на зміцнення обороноздатності ВСУ)
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07.07.2020 15:01 Ответить
Предлагаю группу "Довіра" переименовать в "Вірте нам, лохи"
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07.07.2020 15:03 Ответить
сразу нужно проверку послать, и начать нужно с оценьщиков, потом натариус, потом проверить налогооблажение
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07.07.2020 15:14 Ответить
на те він і Люшняк бо отара Лошари...
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07.07.2020 15:14 Ответить
Перекуплю,даю 15,буде мати тисячу навару.🙂Подивився ОЛХ так там за такий будинок якраз 14 мільйонів гривень і вийде, а може й ні.Тих грошей, на які він пидбав земельну діляку,вистачить хіба що на місце під авто,і те десь за селом.ДБР вже напевно повним обсягом проводить розслідування.
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07.07.2020 15:23 Ответить
Какаяразніца? - Вибольшєроботайтєнєзавідуйтєіувасбудєт!
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07.07.2020 15:31 Ответить
"...В документе указано, что недвижимость обошлась ему в 354 тыс. грн - около $14 тыс..."

Конфіскувати, а йому заплатити по собівартості.
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07.07.2020 15:54 Ответить
Не питайте чому немає грошей в бюджеті, коли ви вибрали кидал у владу.
Що там з ДБР, ГПУ, САП, зависли? Чи то нарідні свинарчуки, ім можна?
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07.07.2020 15:57 Ответить
Дайте два!
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07.07.2020 16:50 Ответить
 
 