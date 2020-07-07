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Новости Антитеррористическая операция
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Члены семей погибших в АТО героев-защитников имеют право на получение земучастков или компенсации в виде матпомощи, - Кличко

Члены семей погибших в АТО героев-защитников имеют право на получение земучастков или компенсации в виде матпомощи, - Кличко

Все семьи героев-защитников, погибших в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, имеют право на получение земельных участков или компенсации в виде материальной помощи

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета во вторник.

"В Киеве сегодня 398 семей героев-защитников, погибших в АТО. Члены семей имеют право на получение земельных участков или компенсации в виде материальной помощи. За 2019-2020 годы в Департамент социальной политики поступило 25 решений комиссий. По каким трем заявителям прошлого года выплатили материальную помощь на общую сумму 2,5 млн грн грн. Несколько дел вернули на доработку. Другие проекты решений проходят различные этапы согласования. Сегодня мы должны принять решение о предоставлении компенсации еще пяти членам семей погибших героев. Размер выплаты на 1 человека составляет 878 800 грн", - отметил Кличко

Он отметил, что средства на выплату этого пособия предусмотрены в городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам". На 2019-2021 годы - почти 51млн грн.

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Киев (25587) Кличко Виталий (4647) помощь (7822) Антитеррористическая операция (18284)


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педалик,право на приватизацию 3-5 (пяти) участков имеют ВСЕ граждане Украины.
в т.ч. и семьи погибших Бойцов.
АТОшники-вне очереди. так-то, пиарщик сраный.
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07.07.2020 14:17 Ответить
а дети ветеранов или погибших в АТО или пропавших без вести или томящихся в рашеских застенках наших военнопленных имеют право без экзаменов поступать (как дети из ОРДЛО) ?
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07.07.2020 14:17 Ответить
 
 