Члены семей погибших в АТО героев-защитников имеют право на получение земучастков или компенсации в виде матпомощи, - Кличко

Все семьи героев-защитников, погибших в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, имеют право на получение земельных участков или компенсации в виде материальной помощи

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета во вторник.

"В Киеве сегодня 398 семей героев-защитников, погибших в АТО. Члены семей имеют право на получение земельных участков или компенсации в виде материальной помощи. За 2019-2020 годы в Департамент социальной политики поступило 25 решений комиссий. По каким трем заявителям прошлого года выплатили материальную помощь на общую сумму 2,5 млн грн грн. Несколько дел вернули на доработку. Другие проекты решений проходят различные этапы согласования. Сегодня мы должны принять решение о предоставлении компенсации еще пяти членам семей погибших героев. Размер выплаты на 1 человека составляет 878 800 грн", - отметил Кличко

Он отметил, что средства на выплату этого пособия предусмотрены в городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам". На 2019-2021 годы - почти 51млн грн.

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